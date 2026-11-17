Dónde termina la religión y dónde empieza la política? Con esa pregunta como hilo conductor, la filósofa y escritora Diana Sperling visitó los estudios de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para reflexionar sobre la dimensión simbólica del poder. Autora de una obra que articula la tradición judía con la filosofía occidental, Sperling analizó el fenómeno social despertado por el Papa León XIV, alertó sobre el peligro de las "malas lecturas" cuando se utilizan textos sagrados con fines de conveniencia política y apuntó directamente contra la retórica oficialista en la Argentina.

Diana Sperling es filósofa, escritora, ensayísta y docente. Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, con una tesis sobre el sacrificio y la ley. Su obra se destaca principalmente por articular la filosofía occidental con el pensamiento y la tradición judía.

Un gusto tenerla acá nuevamente y de tenerla en presencia. Acabamos de atravesar la visita histórica de León XIV. Lo primero que me gustaría es una reflexión general desde una perspectiva religiosa, que comparten orígenes y al mismo tiempo diferencias.

Sí, más que el aspecto religioso, me interesó el aspecto político y social. De todas maneras, me parece que estos son acontecimientos que se evalúan después de mucho tiempo, porque hay que ver los efectos que producen una vez apagado el estallido, el fervor. Me parece que dejó un mensaje muy importante y muy significativo, especialmente porque creo que es un síntoma en este momento. Que haya despertado tanto entusiasmo... O sea, me da la impresión de que, especialmente en la juventud —que creo que era el destinatario principal de su visita, de su mensaje—, hay una falta de expectativa, de perspectiva, de proyecto; y creo que una visita como la del Papa abre la posibilidad de un horizonte un poco más promisorio, no una esperanza, digamos.

Dígame, Diana, simultáneamente tenemos que en Israel hay un cambio político. Usted decía: "Me interesó mucho el discurso político del Papa, más que el discurso religioso". En el caso de Israel, por lo menos desde fuera, muchas veces tendemos a confundir una cosa con la otra, la política y la religión, y usted es una experta en ese tema. Me gustaría cómo enlazar ese conflicto entre política e Iglesia, y en el caso específico de Israel.

Sí, yo creo que hay una confusión efectivamente con el término religión; es un término muy complicado. Yo generalmente no hablo de religión. Me parece que la religión como tal es una creación tardía. Lo que muchas veces consideramos religión en realidad son rituales de la cultura, modo de organización de una comunidad que se da determinada normativa y la pone bajo la autoridad de una —como diría Pierre Legendre— de una referencia que no es algo que uno puede manejar, dominar o modificar a voluntad. Es decir, hay algo como del orden de una trascendencia que no es necesariamente en un mundo u otro, sino algo que el sujeto humano no tiene bajo su dominio. Solemos llamarlo religión, pero, por ejemplo, la palabra religión no aparece para nada en el hebreo bíblico; o sea, no existe tal palabra. Entonces, partiendo de ahí, creo que hay una serie de aclaraciones que hacer. Personalmente, creo que es un momento propicio para un cambio positivo en Israel a nivel político, precisamente porque hay una necesidad de cambio. Hay una gran fuerza de buena parte de la ciudadanía pujando por un cambio, por una afirmación de los valores democráticos. Nunca dejó de ser una democracia Israel, con todos los defectos y virtudes que puede tener cualquier democracia en el mundo; lo vemos todos los días en montones de países, incluyendo a Estados Unidos, digamos, no dejan de ser democracias. Pero, de todas maneras, hay una tendencia a afirmar valores más igualitarios, el reforzamiento de la independencia de la justicia y demás. Todo esto está pujando, pujando en un sentido casi diría de parto en Israel, y yo apoyo desde aquí personalmente estos movimientos que apuntan a un cambio en la estructura de poder de Israel.

Muy interesante. Usted decía que la palabra religión no estaba en las escrituras iniciales y que al mismo tiempo la religión es cultura, y que usted al mismo tiempo veía al Papa no como un mensaje religioso mítico, sino como un mensaje político. ¿Cómo puede enlazar la evolución de la relación entre lo que mal llamamos religión y la política, tanto en el mundo judío como en el mundo católico?

Siguiendo un poco la línea de reflexión de Nietzsche, la religión es una de las formas de producción simbólica del humano, igual que el arte, igual que muchos otros aspectos de la cultura. En ese sentido, sí me parece que es sumamente estimable, y creo que es absolutamente inherente a la capacidad metafórica de lo humano crear sistemas que le permitan simbolizar y poner en figuras concretas o en palabras algo de su experiencia. Para normativizar la vida comunitaria se necesitan esas estructuras. Por otro lado, habría otra noción de religión que podríamos considerar como la creencia en un garante de la verdad. Ahí no, digamos, yo no acuerdo con eso; personalmente no me considero una persona religiosa. Sí soy afecta a los rituales: en mi familia se realizan rituales, Shabat, las fiestas judías, etcétera, porque considero que son modos de inscripción de la tradición, modos de transmisión de cuerpo presente. El ritual, como dice Yerushalmi, exige la presencia del cuerpo. Anoche participé en la conmemoración de la Kristallnacht, y ahí se ve muy bien cómo en un ámbito como donde se hizo, la iglesia San Ignacio de Loyola —bellísima—, hay un clima solemne, hay una predisposición de ánimo, hay una manera de ponerse, de estar, de participar, que no es la de la vida cotidiana normal, digamos. En ese sentido, me parece que es absolutamente necesario para la convivencia de los humanos. La política es otro de los aspectos, otra de las dimensiones donde se crean instituciones. Estamos hablando de instituciones, porque el ritual es una forma de institución. El ritual instituye —por ejemplo, los rituales de pasaje: el nacimiento, el casamiento, cuando se pasa de la niñez a la adultez—; digamos, todas las culturas o las tradiciones tienen sus ceremonias que de algún modo instituyen, establecen ese pasaje, le ponen un nombre, le dan un estatuto nuevo al sujeto que ingresa en ese estado. Bueno, las religiones son una de las maneras en que eso se organiza, pero también la política, y también la cultura en general; la cultura está llena de rituales.

Diana, hay una continua deriva entre una y otra de las formas simbólicas: pasar de la representación artística a la política, a la religiosa. ¿Cómo se produce esa transición entre una y otra, y cómo se diferencian?

A veces se diferencia, a veces no. Estaba pensando de nuevo en Benjamin, en su concepto de aura —que no es lo mismo que farmear aura, como esto que se dice tanto ahora—, cuando dice que el arte —y esto también lo dice Heidegger— nace como una expresión, entre comillas, "religiosa", digamos, en un ámbito, y como una aspiración a la trascendencia del artista. Es decir, está buscando algo que vaya más allá de su vida concreta cotidiana del trabajo,

Maximizar el beneficio presente.

Digamos. Entonces, esta forma de —yo lo llamaría— proyección es una de las cosas que el arte realiza, y esto se conecta muchísimo con eso que podríamos llamar el sentimiento religioso. Recordemos que Nietzsche, por ejemplo, cuando en El nacimiento de la tragedia dice que frente al horror de la existencia, el abismo de la nada de significado de la existencia, los griegos crean la tragedia, que es una suerte de consuelo metafísico, es encontrar sentido o fabricar sentido allí donde quizás no lo hay. Ese impulso, ese drive...

Me parece que se puede soportar cualquier cosa menos que no haya una explicación.

Exacto. Nietzsche dice eso. Sí, el hombre no es que no soporta el sufrimiento, sino que no soporta la falta de explicación del sufrimiento. Me parece que algo de esto... Estas escenas me resultan cercanas y muy queribles cuando uno estuvo alguna vez en el Muro de los Lamentos, en el Kotel. Bueno, no puede no sentir algo, alguna vibración que lo atraviesa.

En las diferencias, hablando de rituales y mezclando en esa deriva la política y la religión —o lo llamado religión—, me viene a la memoria todos estos días Max Weber con la idea de las distintas formas de liderazgo: el liderazgo carismático al que estamos acostumbrados últimamente, y el liderazgo institucional al que le hemos perdido la costumbre últimamente. Y sorprende en este caso el Vaticano, la capacidad que tiene de un papa con un año y poco —todavía no se puede juzgar sus méritos lo suficiente, no porque no los tenga, sino porque el tiempo transcurrido no lo permite—, sin embargo, produce la investidura. Lacan decía: "El hábito hace al monje". Inmediatamente hay una transferencia a partir del cual es un sujeto de significación de toda una cantidad de símbolos culturales. ¿Ese es un fenómeno que pudo construir el Vaticano y no pudo construir, por ejemplo, la religión judía? ¿Es una diferencia, es una ventaja, es útil? ¿Cómo lo analiza?

La diferencia fundamental es que el judaísmo no tiene Papa, o sea, no tiene un vértice en el sistema que valga para todos. Dentro del judaísmo hay distintas corrientes, movimientos o tendencias; cada uno de esos movimientos legisla al interior de ese movimiento, y no hay una autoridad única de referencia. Esta es una diferencia crucial que se nota, por ejemplo, en la relación que tenemos con los textos, en el modo de interpretar, digamos: no hay una palabra santa ni sagrada que sea única para todos igual. De manera que los liderazgos, en todo caso, están mucho más fragmentados, pero eso no quiere decir que sean menos importantes o menos valiosos, porque en el judaísmo el liderazgo fundamental viene del lado del maestro, es decir, tiene que ver con la transmisión y con la apertura a una posibilidad de interpretar. Por ejemplo, fíjate que en el bar mitzvá —esa ceremonia que en realidad consagra algo que ya se produce, porque automáticamente un niño al cumplir 13 años es un bar mitzvá, quiere decir, un hijo del precepto— es la primera vez que ese chico se autoriza a leer el texto bíblico por su propia cuenta y no sólo recibirlo del padre o de la autoridad. Esa ceremonia, que es la marca de pasaje a la adultez, es un acto de lectura y, por lo tanto, de interpretación. Me parece que marca una característica fundamental de cómo el judaísmo entiende esto que podríamos llamar religión, digamos.

León XIV cerró su gira sudamericana con una emotiva despedida en Perú y una prueba de salud superada

Fíjese, Diana, no solamente el judaísmo no tiene un único Papa; no lo tienen todas las otras corrientes cristianas, o sea, es una invención única, podríamos decir, del Vaticano. No sé cuánto allí lo simbólico ha logrado construir un liderazgo institucional que es único. Se lo inviste Papa y automáticamente pasa a producir este efecto que vimos en Argentina, más allá de las cualidades naturales que el hombre tenga, que sin ninguna duda nadie se las discute. Pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Es el liderazgo institucional por excelencia y una rareza en el mundo, porque lo han perdido los partidos políticos, lo han perdido todas las instituciones.

Sí, no soy experta en política vaticana, ni muchísimo menos. Sí creo que tiene mucho que ver con cualidades personales que concretamente este Papa a mí me cayó muy bien, debo decir; podría tener una charla con él mano a mano con absoluta tranquilidad y fluidez. Me parece que es una persona que apela a cuestiones muy concretas, terrenales, vivenciales. No viene a imponer o a vender o a ofrecer una salvación en el más allá, sino que habla de cosas que la gente sufre en el día a día. Me parece que ahí hay un valor político, por eso digo, mucho más allá de los valores religiosos que pueda representar.

¿Qué le pasaba con Francisco?

Me parece que estaba demasiado... justamente ahí se da un solapamiento entre religión y política. Personalmente creo, hasta donde puedo opinar del tema —que, como digo, no es mi expertise y no me gusta hablar de cosas que no domino—, me parece que Francisco, justamente por ser argentino, estaba demasiado involucrado en el fútbol, digamos, en el barro de la política nacional, y eso a lo mejor le quitaba un poco de esta autoridad for everyone, que tiene este León XIV.

En su libro Genealogía del odio y en sus ensayos sobre el lenguaje, usted analiza el discurso de la crueldad, que necesita deshumanizar al adversario para legitimarse. Me gustaría ingresar en ese punto, dejar el Papa atrás. Cuénteme cómo está viendo el clima de época. El discurso de odio fue uno de los temas casualmente que el Papa pidió superar en Argentina, en Israel, en Estados Unidos, y cómo ve estos cambios que se están produciendo políticamente en las últimas semanas.

Genialogía del Odio- Daiana Sperling

Sí, el discurso de odio es dominante hoy en día, entre otras cosas —para decirlo muy concreto en la Argentina—, porque está legitimado desde las más altas esferas, y eso de algún modo derrama y habilita que sea, que está bien, que esto se puede usar y que es una forma válida de referirse al otro. Es un modo de referirse al otro que lo tacha como otro, es decir, que lo convierte en un objeto de desprecio, de vilipendio, de insulto, de degradación y demás. Me parece extraordinariamente peligroso. Esto se está dando a nivel mundial, no es solo acá, digamos, es una corriente en la que algunos se montan y otros dicen, por ejemplo, el Papa me parece que de alguna manera vino a frenar o a intentar frenar eso, ¿no? El reconocimiento del otro como otro en el sentido de que es un semejante diferente que demanda de mí, como diría Lévinas, un gesto de responsabilidad y de solidaridad, incluso si yo no sé nada de él, o si tengo muchísimas diferencias o disentimos en un montón de cosas. Eso no hace que sea ni menos que yo, ni menos valioso, ni menos humano, ni nada por el estilo. Creo que esto se ha ido perdiendo y nos estamos babelizando, no en el sentido de lo que querían los constructores de la torre de Babel, no en el texto bíblico en el capítulo 11 de Génesis cuando dicen: "Hagamos una torre que sea alta hasta el cielo y dominemos el mundo con las palabras". Porque en realidad, al eliminar la diversidad de lenguas y de decires y la multivosidad, hay una ambición de dominio que pasa por el lenguaje. Esto es peligrosísimo, y creo que paradójicamente esta ambición tan antigua, tan mítica, está fomentada y alimentada por lo más moderno de todo, que es la inteligencia artificial, que es el aplanamiento de la equivocidad, de la metáfora, de la traducción, de la poesía, es decir, de todo aquello que el lenguaje deja sin decir y que permite explayarse y desplegar una multiplicidad de significados, sabiendo que no soy el dueño del sentido, nunca lo seré y nadie lo será. Entonces, que haya otro que piensa diferente y que opina diferente, esto es parte de la riqueza de esa multivosidad.

Diana, yo le preguntaba al mismo tiempo por los cambios políticos que se están viendo. ¿Cree que se llegó a un punto de inflexión en ese discurso del odio? Que las derrotas de Trump, la derrota de Bolsonaro, el triunfo de Lula, el propio mensaje de este Papa, que Netanyahu no haya podido formar gobierno... ¿Hay un punto de inflexión? ¿Hemos llegado a una especie de techo o no?

Yo diría que es un momento de tensión, todavía no sabemos si es un punto de inflexión. Hay como un hartazgo y un cansancio en relación a ese discurso omnipotente, "macho alfa", prepotente. Bueno, buena parte de las sociedades reaccionan a eso y de algún modo intentan encontrar otras vías. De nuevo, la metáfora de la torre de Babel me parece valiosísima: no cuando ese Dios personaje literario en la Torá dice: "Ah, no, esto no, así no va, si son capaces de hacer esto, vaya uno a saber de qué más serán capaces". Entonces dice el texto: baja Dios y destruye la torre y dispersa a los humanos por todos los confines de la tierra de acuerdo a sus lenguas, sus familias.El proyecto de la humanidad es ese, el proyecto es lo múltiple, lo heterogéneo, lo diferente. Entonces, no vivimos en una realidad acorde a los mitos; vivimos en una realidad infinitamente más diversa y más cruda también. Entonces no sé, yo no diría que es una inflexión.

Usted encuentra recurrentemente —vale el ejemplo la torre de Babel— en esa ambición en los líderes estos que estamos mencionando.

Sí.

Totalizadores.

Me parece que son constructores, sí, son constructores de Babel que, a través del empleo de la fuerza, incluso de la palabra, por la fuerza del dominio por la lengua, intentan acallar la voz del otro.

Aquí estamos viendo la tapa de su libro.

La primera edición...

¿Cuántas van?

De Genealogía, dos ediciones.

Me quedo pensando en Milei. No puedo dejar de preguntarle específicamente por Milei, por su declamada religiosidad —que no sé si llamarla religiosidad o política—. ¿Cómo podría explicarnos qué es lo que realmente usted cree que Milei siente respecto de los textos del judaísmo?

Por suerte no soy su analista, no puedo estar en su cabeza y no tengo la más remota idea de qué es lo que pasa por su cabeza. Lo que sí puedo deducir de su discurso es que su versión y su lectura —supuestamente su lectura de los textos fundantes del judaísmo, la Torá, el Talmud— es extremadamente pequeña, pobre, acomodaticia, casi diría bizarra. En primer lugar, porque cuando se identifica con una figura como la de Moisés, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Digo, Moisés está nombrado en la Torá como el más humilde de los hombres; ya está, con eso es suficiente.

Esa apropiación que a veces hace la política de lo que serían textos concebidos como religiosos —que en el caso de la visita del Papa otra vez volvió a pasar todo el tiempo—, ¿qué detrimentos generan sobre el valor del mensaje puro? ¿Hasta qué punto es un problema, supongo coyuntural, para el judaísmo la apropiación que quiere hacer Milei de esos textos?

En principio, toda mala lectura... Hay varias clases de mala lectura. Harold Bloom hablaba de la mala lectura creadora, donde un poeta lee mal a sus antecesores para tener espacio para crear algo nuevo. Eso está fantástico, porque así actuamos todos los que escribimos o los que creamos algo o intentamos crear en algún terreno: tenemos que malinterpretar para decir: "Bueno, ahora yo tengo la posta y lo voy a decir bien".

Podríamos decir que significante y significado nunca son perfectos.

Nunca coinciden. Exacto, siempre el significante resbala, ¿no? Así que eso es parte de la lectura como actividad creadora. Pero hay una lectura que... a ver, digamos, esa mala lectura creadora tiene que tener lo que llamamos honestidad intelectual. O sea, yo debo creer sinceramente que estoy respetando a mis antecesores, pero al mismo tiempo estoy aportando algo nuevo que enriquece esa lectura o esa escritura. Me parece que hay otras maneras de leer que son lecturas que empobrecen, cuando yo trato de llevar agua para mi molino y hago una lectura extraordinariamente tendenciosa, saco de contexto, pongo a jugar algunas fichas, pero no tengo en cuenta el lugar donde aparece, a qué se refiere, cuál es el hilo en el que viene dicho eso, ese texto, esa frase o lo que fuere, y lo uso para algo de mi conveniencia personal. Como diría mi papá, eso tiene patas cortas, en algún momento se cae si la gente tiene ganas de verdaderamente ir, leer y averiguar qué es lo que dice el texto. Por ejemplo, siguiendo con esta idea de una, yo diría, una lectura traicionera: la Torá, que yo considero que no es un texto religioso, sino un texto legal, todo el tiempo insiste en la ley, la justicia social, la solidaridad, el amor al prójimo, la protección del huérfano, la viuda, el extranjero, aquel que está necesitado, aquel tu hermano caído. Si tu hermano está caído, no mires para otro lado, dale la mano y ayúdalo a levantarse. Estos son principios fundamentales que después pasan al cristianismo. El "amarás a tu prójimo como a ti mismo" está en Levítico 19:18. Entonces, esta máxima, digamos, que es como el núcleo, el eje de todo el texto bíblico que hereda, como digo, la teología cristiana, es absolutamente fundamental. Cualquier lectura que tache esto, o que lo aparte, o lo deje de lado, o que no lo ponga en primer plano, es una mala lectura destructora, no creadora.

Javier Milei respondió al mensaje de León XIV: "Tremenda Masterclass"

Usted dice: "La Torá es un texto legal", sí, y al mismo tiempo el padre es el nombre de la ley, es decir, lo que dice esto, no lo que prohíbe. Y en la religión católica el padre, el Papa es el gran padre, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de esta relación, podríamos decir, de estos principios básicos finalmente en la representación del poder, en lo que debe ser aquel que conduce, que tiene que ver que en realidad es legal, es político y es lo que más, según usted dice, llamado religioso? Finalmente, ¿no estamos hablando de la misma esencia?

Sí, por supuesto, pero se puede poner el acento más en una cosa que en la otra. Es decir, si yo interpreto la palabra Dios —que en la Torá no aparece, porque aparecen distintos nombres, vaya uno a saber cómo se traduce— como un ser celestial parado arriba de la nube o que me manda, me premia y me castiga... y acá no puedo no ser espinosiana... bueno, lo voy a interpretar como una especie de Superyó este terrible, castigador, y esa es una versión. Otra versión es efectivamente la de Spinoza, que es: la ley —o Dios como nombre de la ley— es el modo de organizar y de comprender cómo está armado el mundo. Hay leyes, hay prohibición. Más de una vez dije, y creo que acá en alguna charla también lo dije: la cultura nace con la prohibición, esto es Lévi-Strauss, digamos: prohibición de incesto,

De los 10 mandamientos, siete son eso.

Por supuesto. ¿Cuál es la prohibición fundamental? La prohibición de apropiarse del otro y de lo del otro. Si uno lee los 10 mandamientos con esta idea basada más en la estructura que en la anécdota, se va a encontrar solamente con esto: "No te apropiarás".

Yo me reía, Diana, sonreía mientras usted contaba esa idea de un dios en una nube. En el reportaje que tuve oportunidad de hacerle al Papa, la tercera vez que le pregunté sobre el infierno, él me dijo: "Otra vez con el infierno". Entonces, todo era metáforas: los 7 días, era una metáfora del Big Bang de la evolución. Y luego tuve que entrevistar a quien hizo el libro del último viaje del Papa a Mongolia, cerca de allí, y se produjo una situación un poco particular, porque en un momento hubo una especie de discusión porque yo digo: "Pero cuando usted se refiere a la resurrección de la carne, ¿se refiere a que algún día vamos a volver todas las personas que habitamos la tierra en cuerpo, no solamente en alma?". "Sí", me dice él. Y yo le dije: "Pues yo no creo que el Papa Francisco crea en eso", y él me dijo: "Cómo, si no creyera en eso no sería católico". Y creo que hay un punto en el cual a lo mejor la interpretación literal de muchas de estas exposiciones metafóricas es la que llevan a esa confusión mítica imposible de que la razón le dé un asidero.

Bueno, es como los cuentos para niños en algún punto, ¿no? Esto que explica Bruno Bettelheim cuando explica que los cuentos de hadas que se les cuentan a los niños son maneras que ayudan al chico a procesar las pulsiones y las fuerzas oscuras que tienen en su inconsciente y que no puede comprender cuando le pone cara, nombre, acción y demás. Bueno, puede hacer algo con eso y no lo abruma. Entonces yo creo efectivamente —nunca mejor dicho—, personalmente creo que la Torá es un texto metafórico, es un texto poético, y Dios es una metáfora. Esto es una mirada que incluso comparto con grandes amigos rabinos, por ejemplo, Daniel Goldman, Felipe Yafe de Bendita Memoria, queridos amigos con los que charlamos mucho. Creo que efectivamente, y por eso Lévinas dice: "El judaísmo es la religión del cielo vacío", es una religión de adultos, digamos, o sea, no nos creamos la anécdota, el cuentito. Lo que está puesto ahí es un modo de entender cómo está ordenado el mundo, por eso es un texto legal.

Diana, es un placer grande hablar con usted, así que vamos a abusar de su tiempo y lo vamos a citar cada tanto. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que hace.

Muchísimas gracias.

MEG