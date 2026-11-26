En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein analiza el freno de la actividad pese al impulso de Vaca Muerta, la minería y el agro. Advierte sobre el impacto de un tipo de cambio percibido como bajo sumado a la apertura comercial, la fragilidad financiera y los desafíos de cara a diciembre de 2027.

Gabriel Rubistein es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, se ha desempeñado como secretario de Política Económica de la Nación entre agosto de 2022 y diciembre de 2023. Durante la gestión de Sergio Massa o la presidencia de Alberto Fernández. Uno fue miembro del grupo negociador con el Fondo Monetario Internacional y participó de la renegociación de la deuda pública entre 2002 y 2005. Actualmente es el director general de YIER Consultora, firma especializada en economía, negocios y finanzas, que es referente al relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central.

Muy buenos días, Gabriel. El contexto económico de la última vez que conversamos hoy se ha ido modificando de manera negativa. Me gustaría pedir un balance tuyo del estado de la situación de la economía argentina en este momento.

Te diría que básicamente, hay cosas que le han salido bastante mal al gobierno porque hay una expectativa de actividad económica que podría crecer al 5% y más de lo que dijera el gobierno sería lógico que Argentina en estas condiciones y habiendo puesto en marcha en plenitud de Vaca Muerta que tiene un gran porvenir, pero ya tiene un gran presente y también las inversiones en minería y con el agro bien. Debería estar creciendo a 5 o 6%. No lo hace porque hay sectores como la construcción y la industria que le va mal el 95% de la industria está peor o mucho peor que hace 4 años, entonces el diseño macroeconómico de alguna manera quedó sea deliberado o no deliberado, pero quedó de alguna forma, muy limitado. Entonces tenemos un crecimiento muy bajo. Ese crecimiento muy bajo, es muy decepcionante. El gobierno no sabe por qué sucedió, pensó que todo iba a ir mejor y eso se combina con una situación de un dólar percibido como bajo. Entonces también desde lo financiero ayuda a generar un clima adverso porque una economía que anda mal y que tiene un dólar percibido como bajo, por un lado implica menos probabilidades de reelección para Milei. Y esto va gatillando todo tipo de huida, diríamos que puede ser moderada todavía en lo cambiario y bastante fuerte en lo que es bonos. Entonces tenemos un frente financiero que se complicó y un frente interno de actividad también complicado con una inflación que sigue siendo relativamente alta, aunque en ese plano el gobierno de alguna manera está resignado a convivir con eso, pero no permite una suba de salarios reales que pueda alterar un poco la película y entonces nos hemos quedado en este momento donde la actividad por ahí estamos pensando que crece menos del 1% este año que crece por ahí cerca de 2% el año que viene, pero que sigue siendo muy bajo al lado de lo que Argentina podría y de las expectativas de la gente. Y aparte es un promedio donde no es tantos un poco mal, sino algunos están muy bien y muchos están bastante mal. Entonces, esa dicotomía que no son 2 velocidades, es una que va bien y una que va para abajo, o sea 2 velocidades normalmente es una que crece mucho y otra que crece poco, acá tenemos muchos que van para abajo, entonces tenemos un problema económico...

Velocidad negativa, podríamos decirle.

Velocidad negativa y todo esto se traslada. La baja actividad también complica el frente fiscal, entonces, bueno, todo eso y el miedo a que el miedo a llamémosle al volver al pasado, lo que se llamaba riesgo kuka o lo que fuera, terminarse que los inversores. Quieran estar afuera de Argentina y bueno, entonces tenemos todo un combo de riesgo país muy elevado que aleja toda posibilidad de ir a los mercados y complica todo el financiamiento del 2027 y en adelante también y tenemos entonces un panorama tanto económico como financiero complicado, no en situación de pánico tampoco en una recesión, no en una caída si hay recesión es algo muy así muy marginal, pero el estancamiento cuando uno en la economía podría estar creciendo, floreciendo al 5 o 6% y casi no crece y podría haber un esquema cambiario sólido y está todo frágil, es una decepción y hay que convivir con esto. En principio todo el tiempo, porque el gobierno no tiene muchas herramientas para cambiarlo.

Gabriel. Entonces la expectativa que la mayoría de los pronósticos económicos le asignaban a 2026 a fines de 2025 de un crecimiento del 5%, que no solamente fueron los analistas internos, sino también fueron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, distintos organismos públicos internacionales se justificaba en que la lógica de un país que pudiera tener un salto en las exportaciones como tuvo la Argentina de más de 25 mil millones de dólares porque Vaca Muerta ya, no solamente era futuro, sino presente y al mismo tiempo comenzaba a producirse las inversiones de la minería tenía un racional. No se dio. ¿Cuál fue la causa por la que no se dio? ¿Dónde está la causa irreductible del error del programa económico?

Puede haber distintas interpretaciones. A mi juicio, es la combinación de dólar bajo y apertura externa alta. Yo estoy a favor de la apertura externa y se ha demostrado en Argentina, yo reivindico mucho el período de Lavagna, no por haber participado en él, sino porque haberlo visto funcionar y después compararlo con todo lo que pasó después 2002, 2003, 2004, 2005, tuvimos un período de apertura porque no se modificó ninguna de las reglas de la convertibilidad, no aumentaron los aranceles. O sea, no hubo un cierre de la economía, una apertura, pero en condiciones de un dólar que era el doble en este momento, entonces era el dólar alto era una gran protección, y por qué protección generalizada ¿Por qué decir que tenemos que tener salarios en dólares más bajos que lo que tenemos ahora? Porque los salarios en dólares más altos y un tipo de cambio real bajo como el actual que estamos en los niveles prácticamente 80 de la convertibilidad y no de incluso por debajo de la convertibilidad depende del período, ese es un dólar que debería reflejar el éxito de la economía, es decir, vos no puedes anticipar el éxito, vos tienes una política que consideras que va a ser exitosa, la pones en marcha y si es exitosa como consecuencia de ese éxito vas a empezar a tener una moneda cada vez más fuerte, un peso cada vez más fuerte, tipo de cambio real cae más bajo, pero eso debe ser la consecuencia del éxito. Después yo diría de 10 años de éxito, pero no puede ser el cuando es el dólar del comienzo del proceso, ahí tienes muchos riesgos. Y el riesgo fundamental es que sectores importantes como la industria y la construcción no despeguen al contrario, yo te vuelvo a decir el 95% de la industria está peor que hace 4 años, una alta capacidad ociosa, no despega la construcción privada, lo único que funciona bien en la construcción es lo ligado a Vaca Muerta y todas las inversiones esas y porque los costos en dólares son altos. Entonces si vos a la industria encima le agregas una apertura externa en esas condiciones y le pegas muy fuerte porque no hay posibilidad de bajar el llamado costo argentino rápido, vos no puedes poner esto de nivelar la cancha, es algo que tardas años en nivelar la cancha, porque vos no puedes bajar los impuestos a las empresas porque ya estás en una situación fiscal frágil en estos momentos no puedes, no digamos no podés generalizar el como es el objetivo, no podés. Tampoco puedes hacer que la provincia bajen ingresos brutos masivamente porque tienen que financiar el desempleo encubierto que es el empleo público provincial y municipal, bueno, puedes dejar a la gente en la calle de una de buenas a primeras porque no se queda sin trabajo, entonces tienes que tener que financiarlo y para las provincias ingresos es fundamental, no puedes hacer las rutas de un día para otro, todos los procesos son complejos, licitaciones tardas años, no puedes hacer nuevos puertos, no puedes hacer. Digamos nuevos aeropuertos o nuevos poner en marcha la infraestructura y nuevos trenes, el tema del tren de carga, todo demanda tiempo, entonces en ese tiempo un dólar alto. Te da justamente el margen para compensar lo que no puedes hacer rápido. Y ese es un diseño para mí que hubiera sido mucho más apropiado y hoy que la economía estaría creciendo 5 o 6% en mis cálculos, entonces ese es el malestar que explica que haya tanta duda si va a seguir Milei o no. Por supuesto todo esto en un contexto externo que se complicó desde varios puntos donde yo resaltaría. Digamos el triunfo finalmente de Lula cuando se descontaba que era Bolsonaro el triunfador y la gran derrota de Trump, que incluso hace dudar de si el de Estados Unidos está firme o no a la hora de tener problemas Argentina.

La causa originaria no es esa porque si Argentina estuviese creciendo al 5 o 6% perdiese Trump perdiese Bolsonaro, el problema no sería el mismo. Entonces la causa irreductible es que Argentina no crece al 5%, que es lo que podría crecer su potencial por el crecimiento de la energía y la minería. Y si no entiendo mal, la causa irreductible, el núcleo de todo, lo primero, aquello de primero, lo primero que produce todo lo demás es que deberíamos tener un dólar alto y tenemos un dólar bajo. Entonces la pregunta es aquello virtuoso de Lavagna es un dólar el doble que el actual. Milei comenzó con un dólar el doble que el actual ¿El error fue no corregir el dólar, aunque la inflación en lugar de 30% hubiera sido 50 y la Argentina estaría mejor con una inflación en 2025 de 50 en lugar de 30 y en 2026 de 40 en lugar de 30 pero un dólar de 2.500, por ejemplo? ¿Ese fue el punto de partida de la mala praxis económica?

Yo lo diría de esta manera, el gobierno no aprovechó como debería haberlo hecho la devaluación inicial que hizo que fue fuerte y más de lo que se esperaba porque se especulaba que podría ser 600, 650, lo llevó 800 y podía haberlo aprovechado. No es porque el dólar iba a quedar en el doble de premios reales que en la época de Lavagna, porque creo que ese dólar ya no es necesario y no sería digamos inconveniente intentarlo, mi numerito que puede ser discutible hoy estamos en 80, el de la convertibilidad era 160, para mí 110 de tipo de cambio real sería un objetivo de política económica que habría que haber alcanzado y que habría y seguramente va a haber que...

Perdón, estás hablando de base 100, o sea, hoy estamos 80 sobre base 100.

Hoy estamos en 80 sobre el índice 100 que es desde diciembre de 2015 cuando se levantó el cepo, hoy estamos en 80, ese 80 para mí debería ir a 110 de la mañana a 160. El gobierno pudo haberlo hecho sí, con varios elementos, lo que pasa es que el gobierno todavía habiendo ganado. Todavía decía que iba a dolarizar la economía, dolarizar dolarizar la economía para el mercado era un dólar muy alto, entonces en ese período de diciembre que el gobierno devaluó había muchas empresas que pensaban que el dólar se iba a ir a 2000, 2.500 o 3.000. El Gobierno no logró generar la expectativa de que la devaluación al llegar el dólar a 800, 850 ya era no iba a poder, digamos, no iba a pasar de ese valor, no logró generar esa expectativa. Entonces después se hace muy difícil bajar los precios o bajarlos a un ritmo importante y tampoco se le ocurrió pensar convalidar ese proceso que a veces se usa en forma transitoria con empresas y sindicatos para que todos se alineen al dólar, por ejemplo, de 800 o de 900. Entonces, luego la apreciación fue muy rápida y después fue empeorando más y los pocos momentos que hubo cierta devaluación real, el gobierno tampoco las aprovechó, o sea, y Milei cree que el dólar estaba al contrario, que no es que el dólar está bajo, sino que está alto porque piensa que si no hiciera el Banco Central compras se estaría en 1000. Tenemos un presidente que no cree en esta en este diagnóstico y no hizo nada entonces para defender un tipo de cambio real más alto y por lo tanto bueno, pues si bueno perdieron una gran oportunidad al momento de evaluar inicial, perdieron algunas otras oportunidades después y sí, y lógicamente al usar empezar a usar el ancla cambiaria. Para bajar, intentar bajar la inflación y ver que la inflación baja poco usar más el ancla cambiaria y más el ancla salarial, eso te lleva a consolidar un esquema de dólar bajo, incluso ahora mismo con el tema del real, bueno, de deslizar un poquito el dólar, pero nuevamente el tipo de cambio real bajó a 80 es un mínimo de Milei y uno diría bueno, el gobierno no comparte este diagnóstico que yo te digo entonces ahí no sé nada para cambiar.

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Permitime hacer primero compartir con la audiencia que no conoce tanto el tema económico que en esa etapa virtuosa de Lavagna, Gabriel era uno de las manos derechas de Lavagna, inclusive en el tema del Banco Central, y que luego Gabriel fue el viceministro de Economía de la última etapa del gobierno anterior, en la cual asumió la conducción económica política, podríamos decir, Sergio Massa. Dejame hacer una hipótesis de lo siguiente: normalmente se le pide al gobierno que cambie. A mí me resulta siempre esto de pedirle peras al olmo. Este gobierno el presidente no va a cambiar, probablemente. Además, si cambiase no sería tampoco útil el mismo porque no tiene lo lógico sería que cambie el presidente, no que el presidente cambie, cosa que hay que esperar un año, pero vamos a imaginar que se produce un cambio presidencial dentro de un año y dado con que hice este análisis histórico que vos fuiste el último viceministro de Economía cuando el ministro no era un economista, o sea, tuviste a cargo la economía del último gobierno peronista y si cambiase este gobierno, supuestamente vendría un gobierno peronista. ¿Se podría repetir la situación de Lavagna posterior al proceso de la convertibilidad es decir, que ese dólar que está en 80, que debería estar en 1,10, termina yendo a 1,10 o a 1,20 o a 1,30 y en lugar de ser un desastre económico sea virtuoso? El punto es siempre se asocia a la devaluación con fracaso. ¿El fracaso sería de lo anterior y la una devaluación que colocase al dólar alto nuevamente sería muy virtuoso para la economía, que permitiría que siga existiendo tanto Vaca Muerta como la minería como el campo. Todo el mundo ganaría. Todos los exportadores terminarían ganando más y la producción interna también siendo más competitiva. Esa sería la receta a tu juicio, que podría aplicarse de cambiar el gobierno en diciembre del año próximo?

Sí, yo te diría que incluso si ganara Milei, si se le propondría también que cambie y que aproveche que tiene 4 años por delante y si gana cualquier otro le diría que sí, que vaya ese objetivo. Lo que pasa es que el operativo para llegar a ese objetivo es más o menos es difícil y más o menos es como lanzar los cohetes que lanza Elon Musk al espacio y que vuelvan, donde a veces ha fracasado y a veces se ha hecho bien, o sea, el operativo para un dólar alto que no tenga que pasar por una crisis dramática, pero que sí es un mal trago y es un mal momento que hay que pasar por unos meses por 2, 3 meses, ese operativo es difícil. Ese operativo requiere gran ayuda externa. Es algo que yo hubiera querido hacer con Massa y nunca logramos ayuda externa. El nuevo gobierno sí o sí necesita ayuda externa porque el Banco Central va a llegar exhausto de reservas. Entonces requiere apoyo externo, sea Bessent, sea Brasil.

La Argentina del 2002 no requirió apoyo externo, no lo tenía y sin embargo, pudo.

Pero lo pudo hacer después de una crisis demasiado complicada, demasiado elevada. No queremos volver a pasar por esas cosas, entonces tendríamos que lograrlo hacerlo, aprovechar que hay si uno presenta un programa donde hay superávit fiscal que puede ser perfectamente el doble que el actual en un marco, digamos si el programa es serio. Y o vas a hacer, digamos las cosas, si no vas a entrar en default ni con el fondo obviamente ni tampoco con los bonistas, vas a tener superávit fiscal, tenés una política económica sensata, no vas a ir atrás con todos los contratos ni nada, no vas a hacer nada que se aleje de las normas.

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El respeto de los contratos, digamos.

Y de alguna manera estás alineado al mundo occidental y a lo que está pasando ahora políticamente. Deberías poder tener el apoyo a Estados Unidos, deberías poder tener apoyo de otros países, bien, como para que te den, que lo único que vos querés que te den un fondo como si fuera el swap de Estados Unidos para poder crear ese dólar nominal. Que sea llamémosle así inexpugnable como en un momento fue el 1 a 1 de la convertibilidad, es decir, que crea que el dólar puede ser cualquier cosa que no pase, que no vuelva a pasar lo que pasó cuando ganó Milei, que había empresarios que costeaban mercadería como si no fuera 2.500, eso no, eso no puede volver a pasar si lo reforzar o no con un acuerdo con 20 empresas para que solo trasladen costos de devaluación. O con los sindicatos para que vean el recorrido al salario real que el primero de los primeros 2, 3 meses va a caer y va a tardar, tardaría 6 meses, 7, 8 en recuperarse y después recién ahí empezará a crecer al 5% anual o 3% anual, pero bueno, está poniendo en marcha la economía ese cambio de modelo que lo único que tenés que cambiar es esto dólar alto con lo demás lo dejas el dólar alto también en el momento que lo tenés. Que lo que lograste ese que lograste instalarlo te permite bajar la tasa de interés a menos del 10% anual porque ya las expectativas son de reevaluación nominal. Revaluación nominal, además de reevaluación real administrada para que sea pequeña, tienes un overshooting inicial y lo administras de tal manera. Que te permite todo eso, eso te hace una economía muy pujante, te implicaría una recuperación industrial muy rápida de la construcción muy rápida y todo el resto de los sectores seguirían andando bien, pero el operativo de los primeros 3, 4 meses es un operativo muy delicado que tienes que hacerlo muy bien. Y solo lo puedes hacer muy bien si tenés una importante ayuda externa que te permita gatillar venta de dólares si es necesario, como en su momento cuando nosotros gatillamos con Lavagna y el dólar llegó a casi 4 y vendimos dólares. Y vendimos dólares y lo ubicamos después en 3, después no quisimos que baje de 3, había una puja con Prat-Gay que quería que vaya a 2,60 y nosotros lo mantuvimos en 3, salvo una semana que bajó, pero lo mantuvimos en 3 y compramos muchos dólares, pero ya se había logrado todos los objetivos y la tasa de interés era menos que era el 3% anual llegó a los pocos meses, 3% anual que lo subimos después al 6% anual porque era una exageración, yo pensaba que había que subirlo al 8, pero no importa la cuestión es que esa economía es muy virtuosa, se demostró en la práctica y no solo eso tener escritos, entre otros Sturzenegger elogioso de todo ese proceso y elogioso del dólar alto. Hoy no puede hablar. Hoy podrá decir bueno, pero antes no habíamos Vaca Muerta, hoy sí, pero la que está mostrando que no alcanza con Vaca Muerta, entonces voy a tener años de evidencia, 2, 3 años de evidencia que no alcanza con Vaca Muerta, entonces por eso hay que buscar un mecanismo para cambiar eso, no es fácil. Hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo con apoyo externo porque no tienes reservas hasta que acumules las reservas necesarias. Si tenés que acumularlas todas vos, el overshooting inicial es más grande porque tienes que comprar y comprar y si tienes que comprar 30.000 millones de dólares en un mes, por decirte algo y bueno, el dólar se te va a ir muy para arriba, entonces vos si tenés ayuda externa podría ser un operativo que no sea tan dramático.Yo creo que se puede.

Gabriel, vos decís el doble, el doble de superávit fiscal. Ese doble de superávit fiscal se lograría casualmente porque ¿se licuaría el gasto público porque habría un aumento de la inflación? Cómo se logra el doble de superávit fiscal cuando además este programa, uno de los problemas que tiene es que como no invirtió nada en obra pública y atacó los sectores más necesitados, es insustentable a largo plazo los recortes que realizó. Haría falta más gasto.

Mira, alguna licuación inicial después la idea no es. O puedes pensar que bueno, finalmente las jubilaciones podes o ciertos gastos indexarlos por precios, pero no por TV. Entonces si vos indexas por precio, por lo menos durante todo un período más o menos largo, puedes recuperarlo, la gente se va a sentir, mejor, se va a sentir bien. Pero no le compartís el crecimiento, si vos pensás que lo que estás haciendo te permite crecer 5 o 6% la suba de los ingresos más rápida porque la suba de los ingresos crece por nominal. Y los y muchos gastos pueden crecer por IPC, entonces tenés ahí un margen de maniobra y además el hecho de que la actividad es muy pujante te permite ir llegando al objetivo, no hace falta que el objetivo de 3% de superávit. Sea el primer año o el primer año será un poco menor, pero vas a llegar...

Yo te escucho. Perdóname que te interrumpa y me hace acordar mucho al planteo de Lula primero, el primer Lula cuando el ministro de Economía en su momento, Palocci, planteó que iban a duplicar el superávit fiscal. En el caso de ellos lo llevaron al 5%. Es decir, un gobierno del PT que se suponía que no era responsable fiscalmente envió una señal de super responsabilidad fiscal. Entonces te escucho y me imagino una mezcla de Lavagna de 2002. Y de Palocci y Lula de 2002, casualmente en la misma época. Estamos hablando exactamente el mismo año. Vos hablás con Massa estos temas. ¿Te imaginas que esto podría ser la idea de un gobierno peronista en diciembre de 2027?

No estoy seguro, digamos, no estoy con mucho contacto con Massa algún contacto, pero no participo de toda la política, digamos ni nada de lo que están haciendo, entonces los diálogos son más para ver cómo la veo la cosa, etcétera. Pero mi duda es respecto. A si como si se animan o no hacer ese ajuste devaluatorio complicado, que si falla, es como que yo te decía, vos tenés un cohete y si falla se quema el cohete, o sea, no es gratuito. Entonces tienen que animarse y algunos del peronismo o de la oposición van a estar renuentes a eso porque consideran que la devaluación excesiva. Que crea problemas de caída del salario real y no por ahí no quieren pasar por ese mal trago

Concretamente Cristina Kirchner, que digamos siempre planteó la idea del aumento de salarios en dólares.

Claro, si ellos se apuran, si ellos se quieren apurar a resolver los problemas de los ingresos de la gente que es un reclamo que hoy hay. Pero si se apuran corren el riesgo de no hacer nada de esto y que la economía no funcione bien y sigamos con problemas, o sea, tienen que animarse los todo nuevo gobierno tiene el hándicap como lo tuvo Milei también de que puede tirarle las culpas al gobierno anterior y es el mejor momento para actuar donde la gente va a perdonar un montón de cosas, pero tiene que animarse, eso no me consta que es que un gobierno no se vaya a animar. Ahora, si llegamos al fin del gobierno de Milei con crisis, cambiario con una brecha, no sé del 100%, va a ser más fácil para el gobierno que sigue todo este operativo, pero hay que hacerlo en todos los casos hay que hacerlo bien. Y eso no me consta, es algo que hay que trabajarlo, tiene que consustanciarse...

Muy interesante.

Que tienen que tener, tienen que tener convicción para hacerlo y nuevamente yo diría que hay en estas condiciones se va a requerir un apoyo externo que yo creo que se puede conseguir cuando nosotros buscamos apoyo externo una de las razones por las que no conseguíamos ese apoyo no era que decían Massa es ministro de Economía. Si nosotros le damos plata, aunque ustedes levanten el cepo y hagan todas las cosas bien, de hecho nosotros hubo momentos en que hicimos ajuste fiscal mayor al que pedía el Fondo Monetario al principio cuando se pudo, pero si hacemos todo bien, pero Massa es un ministro que ni siquiera en ese momento era candidato a presidente porque no se sabía y en un momento fue el candidato era de Pedro o esto o lo otro, o sea, el día de mañana en una en charlas con el FMI con el Tesoro americano nos decían mañana mismo Alberto Fernández lo puede echar y todas las promesas que están haciendo ustedes, pueden quedar en el vacío en un gobierno donde encima la más importante, la Cristina Kirchner, entonces nosotros no podemos arriesgarnos a darle plata, entonces no había plata para Argentina. Pero para un nuevo gobierno si se manejan bien y el mismo gobierno de Estados Unidos ve que no hay nada que va a ser contra Estados Unidos ni contra los intereses de Estados Unidos ni contra las inversiones de Estados Unidos y que Argentina se mantiene alineada, el peronismo perfectamente puede garantizar todo eso o cualquier gobierno de oposición puede garantizar todo eso y entonces uno podría decir que debería haber cierto grado de ayuda en la Argentina. Porque nuevamente cuando partir de reservas que van a estar cerca de cero y tener que comprar 30, 40 mil millones de dólares en el mercado, tenés que saber que vas a tener un proceso devaluatorio intenso durante un tiempo y bueno, sería mucho mejor si lo puedes hacer con cierto grado de ayuda externa, aunque pongas el énfasis en las compras que hagas al principio yo te diría que sería muy importante contar apoyo externo porque además le daría una credibilidad. Solo sería más difícil.

Para ponerlo de vuelta para legos en el 2002, como no se contaba con apoyo externo, se fue de 1 a 4. Luego se pudo bajar a 3. Vos lo que decís es que si hubiera ido de 1 a 3 se amortiguaba el costo social que no se pudo amortiguar porque no se tenía el apoyo externo. Acá lo que estás planteando es que el dólar tendría que ser poner el doble que el actual, pero no el triple o el cuádruple. Y que si no tenés esos 30.000 millones de dólares, una vez que devaluás al doble, corres el riesgo de que se vaya al triple al cuádruple, que no es necesario y produciría mayor daño social. ¿Así está bien explicado o no?

Bueno, igual te diría más o menos porque la crisis del 2001 implicó un default generalizado, de todo tipo de contratos. Más allá del dólar que se iba a 3 o 4, vos partiste de una base, que para uno la ve "bueno, pero contaste con esa ayuda", pero bueno también uno podría decir contaste con toda esa falta de credibilidad intensa que generó la ruptura de todo tipo de contratos, entonces. No queremos pasar por eso. No queremos pasar por nada.

Pero hoy no tenés los contratos dolarizados por la convertibilidad. Se parece más a lo de Brasil cuando el dólar pasó de 1,85 de Fernando Henrique a 4 el real en el momento que Lula asume podría ser algo parecido a eso porque no hay convertibilidad hoy.

Claro, de 130 mil millones de dólares equivalentes en pesos que si entran, si el pánico es muy intenso. Y bueno, tenés dólares para enfrentarlo. La devaluación se te puede ir de las manos.

O sea que no se te vaya al doble, sino al triple o cuádruple. Ese sería el punto.

Sí. Vos tenés que tener suficientes dólares si todo el proceso va a ser. Que los dólares suficientes los vas a provocar vos comprando al alza permanentemente es un proceso muy complicado y los gobiernos se van a ver tentados a frenarlo que si para comprar millones de dólares se duplicó el dólar pará acá y vos necesitás tener una masa de dólares importante para garantizar la estabilidad para que todos digan no hay ninguna chance que el dólar suba de determinado valor.

O sea el doble del actual, el 160 sería el de Lavagna. 80,160, ponele, como techo.

Poner como te poner el doble del actual, el doble en el momento que esté Milei, el valor nominal que hay que hacer una cierto trabajo técnico para decir cuál es el valor nominal más apropiado, una vez que llegaste a esta conclusión de que ese es el lugar, el dólar más apropiado para tu objetivo de tipo de cambio real posterior, bueno, ese dólar tiene que ser por lo menos por un tiempo, digamos 6 meses y después lo podés indexar, cambiar una bandita, lo que vos quieras, pero durante un tiempo tiene que ser completamente inexpugnable y en general el mercado tiene que creer que puede caer como cuando estaba en 3 por la época de Lavagna y el mercado creía que podía ir a 2,60 y algunos decían que tenía que ir a 2,60, que 3 era muy alto, entonces en esas condiciones la tasa de interés se desploma. Porque la perspectiva de reevaluación vos tenés que llegar a eso que el mercado crea...

Bueno, otra vez otra vez Brasil, Gabriel, o sea, el dólar de 4 de Lula después bajó hasta 1,60. O sea, exactamente la misma historia de Brasil

Es la historia de Brasil, en la historia de Argentina, donde Argentina fue más exitosa en términos de actividad económica en ese momento y también Brasil.

Vos sabés que en Brasil el canto es Lula lá es el canto que cantaban en las campañas y termino de escucharte y la síntesis que me queda es Lula lá con Lavagna.









MEG