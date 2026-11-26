El Gobierno enfrenta este jueves 26 de noviembre una nueva prueba de confianza del mercado financiero. El Tesoro Nacional deberá afrontar vencimientos por alrededor de $25,4 billones, en un escenario de tasas de interés más elevadas, un riesgo país superior a los 1.000 puntos básicos y una menor predisposición de los inversores a financiar al Estado más allá del actual mandato presidencial.

Licitación de deuda: el Tesoro busca renovar vencimientos por $25 billones

La segunda y última licitación de noviembre será una de las más exigentes de los últimos meses. Además de renovar los compromisos de deuda, el equipo económico buscará extender los plazos de financiamiento y captar pesos para afrontar los próximos vencimientos, en un contexto en el que los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) se redujeron considerablemente.

El monto que deberá afrontar el Gobierno se redujo tras el canje de deuda realizado días atrás. Según el CEO de Quaestus Advisory, Nau Bernues, el Tesoro logró convertir el 60% de una letra vinculada al dólar con vencimiento en noviembre, lo que permitió reducir los compromisos desde los $29,8 billones previstos inicialmente.

Promesas. Los mercados se preguntan cómo se pagará.

La deuda en manos privadas y el escaso margen financiero del Tesoro

Uno de los principales desafíos radica en la composición de los acreedores.

Cerca del 80% de los vencimientos está en manos del sector privado, por lo que el resultado dependerá en gran medida de la disposición de los inversores a renovar sus posiciones en títulos públicos.

Julia Strada, directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), estimó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) cuenta con $4,6 billones en títulos ajustados por CER que vencen a fin de mes. Según sus cálculos, los compromisos con acreedores privados ascienden a $20,7 billones.

En paralelo, el margen financiero del Tesoro se redujo. Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital señaló que los depósitos en pesos del organismo en el BCRA cayeron desde $10,3 billones a comienzos de noviembre hasta $5 billones, un monto equivalente a aproximadamente el 20% de los compromisos de esta licitación.

El riesgo país rompe la barrera de los 1100 puntos y alcanza el nivel más alto del año, mientras el dólar oficial llega a $1615

La estimación de CEPA es todavía más baja. Strada calculó que los depósitos rondan los $3,8 billones y advirtió que, pese a las operaciones realizadas para moderar las tasas de interés, los instrumentos de mayor plazo ajustados por CER continúan ofreciendo rendimientos ampliamente superiores a los dos dígitos.

Las ocho alternativas del Gobierno para captar pesos del mercado

De acuerdo con el llamado publicado por la Secretaría de Finanzas, el Tesoro ofrece ocho instrumentos con vencimientos entre febrero de 2027 y junio de 2028. La recepción de ofertas se realiza entre las 10 y las 15 horas de este jueves, mientras que la liquidación está prevista para el lunes 30 de noviembre.

El menú incluye dos nuevas letras a tasa fija en pesos (LECAP), con vencimientos en febrero y julio de 2027; dos bonos ajustados por inflación (BONCER), a mayo de 2027 y junio de 2028; y una nueva letra a tasa variable TAMAR, con vencimiento en mayo del próximo año.

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La oferta se completa con dos letras vinculadas al dólar, con vencimientos en marzo y mayo de 2027, y la reapertura de un bono dual TAMAR/dólar linked a enero de 2028. Desde Cohen destacaron que solo dos de los ocho instrumentos ofrecidos vencen después del actual mandato presidencial, mientras que el Bonar 2029, suscribible en dólares, continúa fuera del menú.

El costo del financiamiento y la incertidumbre electoral de 2027

La posibilidad de extender los plazos de endeudamiento será uno de los principales indicadores de la licitación. Según Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, entre marzo y julio el 42% de las colocaciones correspondió a instrumentos de largo plazo, mientras que esa proporción cayó al 5% en la primera licitación de noviembre.

El instrumento que concentra buena parte de las expectativas es el bono dual TMVE8, con vencimiento en enero de 2028, que estuvo ausente en las dos licitaciones anteriores. Según Lorenzo Delhon, Portfolio Manager de Mills Capital Asset Management, el título presenta rendimientos de referencia en el mercado secundario de dólar linked más 7,2% y TAMAR más 7,7% nominal anual.

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“Su demanda será un termómetro relevante de la disposición de los inversores a tomar duration con cobertura cambiaria a los precios actuales”, explicó Delhon. El resultado permitirá evaluar hasta qué punto el mercado está dispuesto a asumir riesgo soberano más allá del calendario electoral de 2027.

El deterioro de las condiciones financieras también podría obligar al Gobierno a incrementar los rendimientos ofrecidos. Según Chodos, los instrumentos a tasa fija con vencimiento en febrero operan en torno al 2,24% efectivo mensual en el mercado secundario, mientras que los correspondientes a junio superan el 2,3%.

Otro día de extrema tensión en los mercados.

El próximo desafío del Tesoro: acumular pesos sin restringir la liquidez

Más allá del resultado de este jueves, el calendario financiero presenta otro desafío inmediato para el equipo económico.

Para Chodos, a mediados de diciembre el Tesoro deberá afrontar vencimientos por otros $36,7 billones, en un período en el que la cercanía del cierre del año podría reducir el apetito por riesgo.

Si bien las condiciones actuales de liquidez podrían favorecer la renovación de los compromisos, Strada advirtió que esto no necesariamente se traducirá en una mayor demanda de títulos públicos. La necesidad estacional de contar con pesos durante diciembre podría llevar a los inversores a conservar parte de sus fondos líquidos.

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Por último, Bernues planteó el dilema que enfrenta el equipo económico entre acumular recursos para los próximos compromisos financieros o preservar la liquidez del mercado: “¿Renueva todo para juntar los pesos que necesita para enero, o devuelve pesos para que diciembre no se seque?”.

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