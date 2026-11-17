Con una extensa trayectoria en el Congreso —donde se desempeñó como diputado nacional, senador y presidente provisional del Senado durante la gestión de Mauricio Macri—, Federico Pinedo ocupa hoy un lugar clave en la diplomacia argentina como Sherpa y titular de la Unidad G20 bajo el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el dirigente analizó el complejo tablero geopolítico global, el reclamo soberano por Malvinas y los desafíos de identidad y alianzas que enfrenta el PRO de cara al futuro electoral.

Federico Pinedo abogado especializado en políticas públicas y regulación de servicios públicos, dirigente político ligado históricamente al PRO. Fue diputado nacional en varios períodos entre 2003 y 2015 y senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejerció como presidente provisional del Senado de la Nación. Desde el 3 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri. Actualmente se desempeña como representante del Gobierno argentino ante el G20, conocido como Sherpa, y titular de la unidad G20 a cargo, que fue designado por el presidente Javier Milei.

Un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo en un contexto con tantos temas internacionales como si hubiésemos elegido el día específicamente. Tenemos los propios del Tribunal del Mar con Malvinas, pero tenemos en este momento lo que se denomina el nuevo Yalta, la reunión de Trump, de Xi Jinping y de Putin en Jensen. Me gustaría primero que nos hiciera una especie de estado del arte de cómo ves las relaciones internacionales en este momento.

Bueno, mira, es evidente que hay una confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, no confrontación en el sentido de guerra, sino en el sentido de competencia. Y que las dos partes se cuidan en su seguridad. Hay una competencia estratégica entre Estados Unidos y China indiscutiblemente. Y esto puede llevar obviamente a una confrontación futura. O no, esto depende de, vos viste que los seres humanos siempre tenemos dos alternativas: o confrontar con otros o cooperar con otros. La confrontación es para destruir y la cooperación es para construir. Entonces, sin duda, la reunión de esta semana es una reunión que busca construir a pesar de diferencias muy importantes en muchos temas y, como te digo, de una competencia estratégica entre Estados Unidos y China, a lo que se suma Putin, que tiene un rol importante en estos días por la búsqueda de paz que hay en todo el mundo respecto a la guerra de Ucrania. Así que es una reunión que puede ser muy importante. Y donde fundamentalmente Estados Unidos y China pueden manifestarse mutuamente que están dispuestos a buscar cooperación en algunos temas que son muy relevantes para todo el mundo, como el tema del comercio, por ejemplo. Así que vamos a ver qué resulta de eso, pero siempre son oportunidades importantes y pocas veces se dan en ese nivel.

Federico, vos además sos representante de los intereses comerciales y financieros argentinos en el G20. Hace 20 años con el multilateralismo, el G20 era realmente, podríamos decir, el foro de discusión mundial. El crecimiento de la confrontación bipolar entre China y Estados Unidos de alguna manera le restó espacio e importancia a áreas como el G20 o espacios como las Naciones Unidas. ¿Cuál es tu propia visión del multilateralismo y qué papel pueden cumplir los organismos internacionales?

Hablemos primero del G20 y después del multilateralismo en general. Respecto del G20, lo que ha hecho esto es potenciar el rol del G20. El G20 son casi todos los principales países del mundo. Y en ese ámbito se reúnen todos los años, primero a niveles de ministros durante todo el año, depende de los temas que se traten. Y después a nivel de presidente, cosa que ahora va a suceder en Estados Unidos porque es el anfitrión de este año en el mes de diciembre, así que es un ámbito de cooperación. El G20 es un ámbito donde se puede hablar de todos los temas. Y es un ámbito en el que se requiere buena fe y búsqueda de cooperar, de construir, así que siempre es como una antesala de las Naciones Unidas y es un gran ámbito de confianza y de construcción. En el tema general del multilateralismo, mi opinión personal es que se ha ido desdibujando porque la función principal del multilateralismo fueron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial con dos finalidades. La primera era preservar la paz del mundo y la segunda era el respeto universal de los derechos humanos. Y creo que en ninguna de las dos cosas estamos siendo muy efectivos, pero especialmente poco efectivos en la preservación de la paz del mundo, así que yo soy de los que cree que las Naciones Unidas tienen que volver a sus fines principales, que son estos dos.

Federico, también celebraste públicamente la exposición de la delegación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para frenar el proyecto de Sea Lion en la cuenca de Malvinas. ¿Por qué esta vía jurídica representa un punto de inflexión en la defensa de nuestros recursos naturales y por qué no se utilizó antes?

Bueno, eso fue un trabajo importante de mucho tiempo de abogados muy importantes internacionales argentinos. Vinculados al derecho internacional, creo, digo, pero de nacionalidad argentina, que han trabajado en ver cómo se pueden defender, de vuelta constructivamente, los derechos argentinos sobre Malvinas. Constructivamente lo digo porque todos los años la República Argentina le pide a las Naciones Unidas en el Comité de Descolonización que convoque a las dos partes a negociar de buena fe. El conflicto de soberanía al Reino Unido y a la Argentina. Y entonces hay que estar en predisposición real de tener buena fe en esa posibilidad de conversación y en la conversación misma. Y esto coadyuva a eso. Esto es un paso dentro del derecho internacional, como dice la Constitución argentina, que la Argentina va a buscar recuperar la soberanía por medio del respeto del derecho internacional, y es lo que estamos haciendo, así que la verdad que es un tema para celebrar. No se hizo antes, yo creo, muchas veces ninguna acción de este tipo judicial porque supongo que los funcionarios políticos tenían miedo de decir: "Mirá, si hago un juicio y lo pierdo, qué sé yo". Este no es un juicio sobre la soberanía, este es un juicio sobre la explotación de recursos naturales no renovables en el caso del petróleo. En un territorio en disputa y dentro de la plataforma continental de la Argentina y de Sudamérica, así que eso es lo que se busca en esta instancia. Me parece extremadamente lúcido, extremadamente bien, bien hecho, bien trabajado. Destaco mucho el trabajo previo del doctor Cohen, que asesoró a la Argentina varias veces, nos asesoró durante el gobierno de Macri en Naciones Unidas precisamente. Y en la Corte de La Haya, defendiendo los derechos del archipiélago de Chagos, de las islas Mauricio. Donde se tuvo éxito, era contra Gran Bretaña, también un caso similar al de Malvinas, que la Argentina apoyó y defendió en la Corte, y ahora nos sigue asesorando en este tema.

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Mencionabas al presidente Macri, en su momento coincidió el presidente Macri con el presidente Trump, ahora vuelve a coincidir en la segunda presidencia de Trump con Milei, y acaba de perder las elecciones de medio término a comienzos de noviembre. Me gustaría una especie de repaso tuyo de las relaciones de Trump, específicamente con Argentina, con Macri y con Milei. ¿Y cómo crees que afecta la derrota electoral que tuvo hace pocos días?

No, yo creo que no afecta la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Por lo pronto es una relación entre países. Y los países tienen dos cosas, todas las políticas exteriores tienen dos cosas. Una cosa son sus intereses nacionales, que tienden a ser de largo plazo. Pueden cambiar cada tanto, pero tienden a ser permanentes los intereses nacionales; y la otra cosa son los valores. Los valores de Estados Unidos y de la Argentina son los de la Constitución americana y la Constitución argentina, que son los mismos valores: el valor de la dignidad humana, el valor del control del poder, el valor de las buenas relaciones con todos los países del mundo, el valor de las libertades de todas las personas que habiten en nuestros países, así que nuestros valores son los mismos y los intereses se mantienen. Así que yo creo que no se afectan por una derrota electoral. Obviamente las relaciones entre países se pueden afectar por las políticas, pero no porque haya una derrota o una victoria, así que no, yo creo que las políticas siguen siendo las mismas. Creo que somos socios estratégicos importantes con Estados Unidos. Creo que podemos trabajar juntos en muchos temas del desarrollo de la región nuestra de Latinoamérica y en la estabilidad y la paz en Latinoamérica, que es un activo muy importante que tenemos. Así que bueno, no, creo que van a seguir siendo buenas relaciones.

Y pasando entonces a la política doméstica. Vos, fundador del PRO, el presidente que le entregó a Macri el comienzo de su banda presidencial. Fuiste muy franco hace pocos meses: dijiste que el partido arrastra de su nacimiento un problema identitario porque se estructuró para que Mauricio Macri fuera presidente y alrededor del antikirchnerismo, y hoy pareciera carecer de un propósito claro. ¿Cómo se sale de esa encrucijada sin diluirse?

Bueno, el PRO tenía una identidad que creo que tiene, que es ser un partido con dos condiciones: la primera es ser un partido de cambio, no es un partido que se creó para que las cosas sigan como están, es un partido de cambio y tiene un compromiso con esa transformación y lo tiene que llevar adelante porque ese es su propósito. Y el otro propósito es ser un partido de poder. Un partido de poder que no es un partido ideológico, es un partido que busca representar a la mayoría de los argentinos a los efectos de hacer esas transformaciones desde el poder. Yo creo que esa es la identidad del PRO y creo que tiene que mantenerla. Pero efectivamente dije y pienso que está muy ordenado el partido por el hecho de que queríamos que Mauricio Macri llegara a la presidencia y ejerciera el poder en la Argentina para hacer esa transformación. Y bueno, hoy por hoy ese ordenador no está, entonces me parece que el PRO, en mi opinión personal —yo no soy autoridad del PRO—, tiene que mantener su identidad de partido de poder y de partido de cambio, tiene que fortalecer la oportunidad de cambio que está viviendo la Argentina con su mirada, con sus aportes, con sus diferencias también. Pero de diferencias constructivas, no buscando ratificar, como digo modificar las cosas desde el poder y modificarlas en el sentido de la transformación. De una Argentina democrática y capitalista.

A ver, haciendo un poco de historia para las audiencias más jóvenes. El PRO nace a comienzos de este siglo, pero tiene un salto cuántico, podríamos decir, en la segunda década, cuando se constituye Cambiemos. Cambiemos, como un proceso de evolución ascendente y creciente del PRO con la incorporación del radicalismo y de la Coalición Cívica, lleva adelante un paso. En la que la competencia enriquece al PRO, es decir, la suma de los votos de la Coalición Cívica y del radicalismo agregados al PRO son los que permiten que Cambiemos luego gane las elecciones. ¿Te parece que se repetiría esa situación en 2027 si en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO y eventualmente Patricia Bullrich hubiese unas PASO en las que se enriquecería La Libertad Avanza con la participación de un candidato del PRO y Patricia Bullrich?

A ver, siendo el PRO un partido de poder, lo que buscó fue una asociación con otros para construir ese poder, y por eso se hizo Juntos por el Cambio. Con, por supuesto, cuando hacés una coalición política —cosas que pasan en todos los países del mundo democráticos—, cuando hacés una coalición política, lo que buscás es juntar cosas que son diferentes atrás de objetivos comunes. Hay que definir esos objetivos comunes e ir por ellos. Si el PRO sigue siendo un partido de poder, como creo que es y debería seguir siendo, tendría que buscar cuáles son los objetivos comunes —que son muchos— con el gobierno para llevarlos adelante y formar una coalición en ese sentido. Eso es lo que yo creo, de alguna manera es lo que la historia del PRO indica con respecto a los mecanismos de organización de asociación. Yo creo que eso depende de la ley, viste que está en discusión el tema de las PASO, no sé si va a haber PASO o no va a haber PASO y entonces no sé si ese será el mecanismo o no; si ese mecanismo no está disponible, habría que buscar otros mecanismos que siempre suceden en cualquier coalición política.

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Mi pregunta es si enriquecería como enriqueció en el 2015 la competencia, porque hay una discusión respecto a quién le conviene, mi pregunta es más del orden genérico: ¿Enriquece al ganador que le compitan en una interna, sea PASO, sea una interna como la que había antes, como fue en el caso de que a Mauricio Macri lo fortaleció los votos en la interna de Cambiemos con el radicalismo y la Coalición Cívica? ¿Enriquecería a La Libertad Avanza los votos en una interna o en unas PASO, no ya en un balotaje, del PRO?

Es casi imposible para mí decir sí o no, porque la verdad que no lo sé. Hay veces que las internas son constructivas, como pasó en la que vos mencionaste: Macri contra Sanz y Carrió, pero hay otras que no son tan constructivas, esto depende mucho de si tenés un proyecto similar o si tenés un proyecto diferente. En el caso de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta me parece que no fue tan constructiva porque tenían propuestas muy diferentes. Horacio creo que quería tener un vínculo con Massa y él decía que tenía que gobernar el 70% del sistema político, y nosotros con Patricia sosteníamos que no, sosteníamos que en la Argentina había que hacer lo que había que hacer, no lo que negociaras en una mesa con otros políticos, con los que habían llevado a la Argentina donde la habían llevado en ese gobierno. Así que bueno, teníamos miradas muy diferentes y entonces la verdad que no resultó tan constructivo.

Tu planteo es que si hay cierto grado de coincidencia... perdón que te interrumpa. Vos decís, para encontrar el invariable, que son destructivas si los componentes son realmente muy distintos, y son constructivas si hay un núcleo común y el disenso es de formas.

No, no sé si de formas, de acuerdo político o de otro tipo. En la vida vos tenés que buscar objetivos comunes y razonar en conjunto con el otro para lograr esos objetivos comunes; si no tenés esos objetivos comunes, y bueno, no sos socio. Viste cuando vos te vas a comprar un par de zapatos, hacés una sociedad con el zapatero y el tipo te vende los zapatos y vos le das la plata. Y tenés un objetivo común, no, que vos estés calzado básicamente, y acá pasa lo mismo. Entonces tenés que tener objetivos comunes.

Parece haber muchos objetivos comunes entre entre Macri, La Libertad Avanza y Patricia Bullrich. No veo el caso de Larreta.

Hay muchos objetivos comunes y por eso yo creo que habría que hacer un esfuerzo para hacer una coalición política; en todos los regímenes parlamentarios se hacen coaliciones políticas con la mayoría, porque si no el que dirige el gobierno no lo puede hacer, y eso requiere aliarte con adversarios, pero tenés que fijar en un acuerdo de coalición cuáles son los objetivos comunes que van a lograr, porque no se trata de unir el agua y el aceite para que cada uno tenga un cachito de poder y nada más. El poder es para la gente, no para los políticos.

Federico Pinedo, muchas gracias. Un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo. No te pierdas.

Igual, Jorge.Muchas gracias.

MEG