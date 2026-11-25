El publicista Martín Mercado, fundador y director creativo de la agencia Mercado McCann, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), tras haber liderado la campaña oficial por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

Mercado analizó el detrás de escena del mensaje oficial y el impacto social de un evento que, según destacó, logró trascender grietas, religiones e ideologías bajo el lema "Bienvenidos todos, vayan y anuncien". Además, reflexionó sobre el rol de la comunicación en la vida pública y defendió el valor irremplazable de la sensibilidad y las ideas humanas frente al avance de la inteligencia artificial en la industria publicitaria.

Martín Mercado es publicista, reconocido internacionalmente como fundador y director creativo de la agencia Mercado McCann, obtuvo el premio Cannes de Platino, diploma en publicidad en el año 2017, fue incluido por Adweek entre los 10 líderes creativos globales ese mismo año y también presidió El Ojo de Iberoamérica 2014. Recientemente lideró el equipo creativo encargado del spot oficial por la visita del Papa León XIV en la Argentina.

Siempre hago un pacto de lectura con la audiencia explicándole cuando una entrevista no rige los cánones tradicionales de independencia del periodismo porque el afecto del entrevistado es enorme y este es uno de esos excepcionales casos. Martín Mercado es lejos el creativo publicitario más importante de la Argentina y alguien que tiene una profundidad que nos hace reflexionar continuamente a nosotros en el caso de Perfil, doblemente. Así que Martín, muchas gracias por tenerte acá y queremos aprovechar el spot que vos hiciste sobre el Papa para reflexionar sobre los contenidos que tuvo la visita del Papa y el efecto político que va a tener. ¿Qué te dejó a vos en particular? ¿Qué esperabas antes y qué te dejó después?

Son sensaciones. Son como, viste que estas movidas dejan como, o dejan la sensación que creo que dejó en todos, o dejan un sinsabor.

¿Te emociona?

Sí. Creo que nos bien predispuso a todos. Más allá de la experiencia profesional, digo, hablando desde el común de lo que nos pasó un poco, creo que atravesó, atravesó las religiones, atravesó las ideologías.

¿Te emociona ahora? ¿Te emocionaba antes de que viniese? Cuando vos lo preparaste, no lo conocías.

No, yo creo que el spot y todo esto es bastante simple, es bastante obvio, no se buscó como algo muy extravagante, digamos, me refiero más que todo a la visita del Papa.

¿Y el slogan?

Sí, el concepto es "Bienvenidos todos", él agregó el "Vayan y anuncien", porque todo iba al Vaticano y volvía.

Digo, es el magna cum laude, ya preparar el spot para el Vaticano. Compartile a la audiencia un chiquito de los 4 o 5 comerciales que hicieron historia como el de Malvinas, Coca-Cola...

Sí, sí, es un "cliente atípico" que vaya al Vaticano y que vuelva, siempre viste que se dice el cliente tiene la razón, bueno, si es el Papa, mucho más. Fíjense, un mensaje inclusivo.

¿Vos, Martín, sos, eras creyente?

No, yo ni siquiera soy católico, me gustan todas las religiones, tengo hasta descendencia de faray. Pero creo que hay algo bueno en todas las religiones.

¿Pero crees que hay algo superior a nosotros?

Sí, sí, en eso creo.

¿Crees que la vida tiene un sentido?

Sí, fervientemente creo en eso. Y creo que las ocasiones como esta lo que hacen es atravesarnos a todos, como que es superador, ¿no? Es algo superador que nos une, además. Yo vi mucha gente de todas las religiones muy emocionada, y mucha gente atea también, como sorprendida por lo que genera.

En tu caso vos serás no ateo, porque vos creés...

Sí, sí, yo creo, pero...

No sos practicante.

No, no, no, no, y tengo en la agencia, bueno, Nico (Massimino) es muy religioso, hay gente muy creyente, pero atravesó al creyente y al no creyente esto, fue muy especial.

¿Y qué pasó en la agencia? ¿Se emocionaban como vos ahora?

Sí, sí, más que todo es un honor, fue un concurso que se hizo.

¿Cómo llegaron a ser ustedes la agencia del Papa? ¿Cómo llegaron a eso?

Primero nos dijeron que iba a venir el Papa, que no se sabía. Y bueno, que nos querían conocer y que querían hacer como un concurso de muy pocas agencias.

Compitieron varias agencias y ganó la tuya.

Sí. Y bueno, lo tomamos como algo totalmente distinto, ¿no? Esto que te digo de que es algo que para nosotros va mucho más allá.

Para vos la publicidad no es una actividad solamente comercial. Hay una trascendencia. Yo recordaba aquello de Entrenando en las Malvinas.

Sí, lo hicimos en otra agencia, pero fue sí, sí, fue un mensaje bastante... Ahora que las Malvinas están "de moda".

El mensaje de León XIV en su viaje a la Argentina

Vale la pena recordarlo, ¿no?

Sí, sí, fue entrenar en suelo argentino para competir allá, el slogan.

Hay otro más.

Este era el que finalmente fue en realidad estos eran muchos cortitos que hablaban de inclusión y de gente viniendo, pero nos encanta.

¿Estuviste? ¿Le diste la mano al Papa?

No, fuimos como como fue todo el mundo a verlo de lejos este ya con eso Estábamos bien.

Vuelvo, el antes y el después. Cuando preparaste esto, no se sabía que el Papa iba a producir el efecto que produjo. De hecho, un Papa nuevo, con poco más de un año, la tercera mayor concentración de gente de la historia. ¿Qué te produjo a vos? ¿Qué perspectiva tenías antes y que te produjo a vos después de haber ido y ver eso?

Más allá que el Papa en sí mismo, 40 años de que no venía un Papa y todo lo que lo que implicaba. Creo que nos sorprendió a todos.

¿Qué viste?

Vi como una contundencia en el que todos se sientan parte y que nadie se sienta agredido. Sentí como algo muy fuerte de inclusión de poner el eje en un lad de no estar a favor de nadie ni en contra de nadie sino de incluir

¿Y cuando vos estabas ahí con la gente que que veías que le pasaba?

Primaba la alegría, creo que son muy pocas las situaciones en las que uno ve que hay una armonía, que hay una alegría que todo el mundo quiere acercarse.

¿Sabes, Martín? Te pido disculpas, te voy a meter en política.

No me dejan hablar de política las marcas.

Se dice la vulgata que el catolicismo tomó todo de Platón, se dice que Perón tomó todo de Platón, la idea del amor. Hoy la campaña de los demócratas en Estados Unidos también, o sea, todo es un mensaje de amor y de alegría. Te quiero llevar a un concepto político que no es partidario, sino un concepto político más.profundo, más abstracto y al mismo tiempo más amplio. ¿Eso es lo que vos viste con el Papa, eso de la idea de alegría, que es en contra del odio?

Yo lo que vi es como que excedía a todo eso, como otro plano.

Quiero decir amor y alegría. Lo planteo como un elemento. En el amor hay alegría.

No entrar tanto aunque uno puede caer en la política, pero de no caer en la política de un plano que excede eso viste como de otro plano, lo definiría así.

Te hago hago mi propia confesión, compartiendo con la audiencia nuestra amistad de tiempo, así que nos permite que más que un reportaje sea un diálogo. Yo estuve en la reunión que él hizo en la UCA, si percibí algo particular. En esa timidez en esa Austeridad, obviamente reflexiones del tipo que estaba Francisco presente también también allí y un enorme esfuerzo por parte de la Iglesia, la Argentina y la Vaticana en despolitizar el tema, no, esto no es política. Bueno, aquí nos lo decía García Cuerva al día siguiente, monseñor Colombo, cada vez que yo lo llevaba al tema político todos querían huir y el propio León XIV al llegar a Roma dijo que él no pretendía politizar. En el fondo, la política es eso, es hablar del amor y no del odio, la política es todo lo que tiene que ver con lo público. Evidentemente hay un temor por algo que nos pasa en la Argentina con la palabra política que de alguna manera es un síntoma, de algo que a lo mejor el Papa vino a ayudar a curar.

Claro, por eso yo digo de algo superador. Yo creo que hace muchos años que estamos con esta falsa dicotomía de que es dejar las convicciones de lado y yo creo que hay una necesidad. De unirse más allá de lo que cada uno piense y más allá de lo que cada uno traiga como dogma. Se ven algo banal a lo mejor como el fútbol, lo que se puede llamar banal como para mí no lo es, pero pero Lo vemos en un mundial que de repente 5 millones de personas están una al lado de la otra y no les importa un montón de cosas que en el día a día a lo mejor sí les importaría.

León XIV guardó los archivos sobre el Opus Dei bajo llave: "Si los entrego a alguien, desaparecerán"

Son los grandes cementos sociales.

Sí y hay algo ahí que si uno se siente bien y hay una armonía y hay una comunión decir bueno, pero esto no se puede minimizar. Y yo creo que viste, termina, primando eso que vos decís hace mucho que no veo tanta gente tan contenta y que no importa ni qué ideología ni qué religión.

¿Habías visto cuando la Argentina salió campeón mundial en Qatar?

Claro, claro.

¿Viste que era lo mismo?

Era era lo mismo, pero bueno, a veces los argentinos tenemos miedo de que el fútbol...

Pero era emoción, en estado puro.

Era emoción y era tener ganas de tener ganas de formar parte de algo de algo grande y te sentirse parte, valga la redundancia.

Algo más grande que uno.

Sí. Viste esa sensación de bueno, volvés a tu casa cansado pero pleno y creo que se sintió eso, el otro día se sintió mucho eso, de querer acercarse.

Me quedo pensando con aquellos 4 o 5 millones de personas que fueron a buscar a la selección cuando triunfó en Qatar. Y sin embargo, después el resultado electoral fue distinto al que uno podría imaginar como mensaje de eso y me quedó reflexionando sobre si este puede tener el mismo contenido o no. Evidentemente yo desde mi perspectiva, Martín, te pido disculpas, pero siempre trato de conectarlo de que sean predictores de determinadas tendencias de lo que puede llegar a suceder.

Yo creo que acá Jorge la tendencia es la comunión, viste que no es imposible la comunión, fijate las 5 millones de personas que estuvieron en el mundial no había un policía, 5 millones de personas sin un policía de por medio y no hubo un herido.

Vos sabes que yo no soy ni futbolero ni de música ¿con el caso de los del Indio Solari, lo mismo?

También. Creo que mucha gente descubrió el Indio Solari en ese momento

Creo que también había un millón de personas sin policía.

También fue "Bienvenidos todos" viste alguno, alguno físicamente, otro para interiorizarse. De qué iba la música en este caso de un artista

Fijate el contenido político que tiene "Bienvenidos todos", ¿no? Porque, Hay determinadas perspectivas ideológicas que lo que plantean es que todos no son bienvenidos, que son bienvenidos algunos. Entonces me parece que "Bienvenidos todos" tiene un peso específico de alta política, para decirlo de alguna manera, no de política partidaria.

Yo creo que eso es una apertura, por ejemplo, acá se podría haber hecho algo sesgado de bueno, bienvenido a los creyentes y los que entienden específicamente del mensaje del Papa. Y bueno, primero lo que se hizo fue a través de un mensaje obvio y muy simple para decir bueno, viene el Papa, pero lo más importante es que van a venir un montón de personas.

Es mismo hacía Francisco, compartiendo nuevamente en una conversación en la verdadera universidad del Papa Francisco, que era El Salvador porque era de los jesuitas, no solamente la UCA, que era del Arzobispado de Buenos Aires...

Yo fui a El Salvador

La Universidad del Salvador hará unos 15 años vino a insistirnos en que querían hacer un posgrado en periodismo e investigación. Yo dije mire, no somos nosotros las personas adecuadas, porque somos agnósticos, hay otros medios de comunicación que son mucho más creyentes, no me dice, pero el Papa casualmente prefiere que sean no creyentes.

Claro.

Entonces allí fuimos. Viene el Laudato si'.Y viene y me pide El Salvador. Es en la universidad cuando una persona que parte de la iglesia va ascendiendo en su escalafón es como si fuera te vas teniendo lo voy a poner de una manera muy profana, tienes una maestría, tenés un doctorado, ser obispo también requiere un proceso epistémico de teología y es El Salvador la que da el título por decirlo de alguna manera. Entonces viene y me pide que para los el rector me pide que para los obispos querían tener distintas conferencias sobre los datos y si yo podía dar una, yo digo mire, yo no soy la persona adecuada, no estoy muy de acuerdo en las ideas económicas del Papa, me dice "no, pero él quiere que sea gente que opina distinto". No solo eso, sino que después iban a imprimir y se lo iban a mandar al Papa. Yo decía, pero para qué molestarlo con opiniones contrarias a las de él. Luego, en aquel largo reportaje, él continuamente lo que le interesaba era llegar a los no creyentes, con aquella idea al mismo tiempo de Cristo de todos,absolutamente todos. Y en el intercambio epistolar que, que, que, que mantuvimos él siempre me decía: "Rezo por usted, aunque sé que usted no reza por mí", me decía ese era el planteo.

Espectacular.

Entonces el todos este que vos estás marcando tiene un contenido metapolítico, por decirlo de alguna manera.

Por supuesto.

El quería al otro, no al, al que era ya parte de la iglesia, sino acercarlo al otro y me da la sensación que Ese mensaje continúa en León y al mismo tiempo vos lo sintetizaste en "Bienvenidos todos",

Sí y el equipo de agencia conmigo. ¿Viste que dicen hay familias que no se hablan, que están como a distancia?. Bueno, ahí también está la política. Y también la política de esa familia es todos, no es una familia y la verdad que estar divididos por o que sea, no vale la pena en ese sentido.

Martín, no puedo no aprovecharte saliendo del tema del Papa y haciéndote alguna pregunta sobre comunicación, decía que estudiaste en El Salvador, vale decir que era inicialmente la única universidad privada que daba licenciaturas en Periodismo en comunicación, en Publicidad. Hace un año Mark Zuckerberg reunió a las Mayores agencias de publicidad del mundo le dijo a la publicidad está muerta, ustedes se acabaron la policía la va a hacer la inteligencia artificial, ustedes no van a ser más necesario, los medios, "medios" entre comillas, que serían los medios tecnológicos para decirlo de alguna manera, vamos a servirle directamente a los anunciantes produciendo con inteligencia artificial el mensaje que sea necesario conocer mi opinión contraria a eso porque las mismas. Ayer en la Asociación de Editores de España, el presidente de la Asociación de Editores de Revistas decía, Todos los años vengo escuchando me preguntan cuándo se terminan las revistas. Y después de eso me preguntan cuándo, cómo puedo hacer yo para hacer tapa y siguen y siguen existiendo. Me gustaría una reflexión tuya sobre la publicidad para incluso hasta te digo los jóvenes que todavía están pensando en querer estudiar publicidad.

Sí, yo creo que son, son dos cosas distintas Zuckerberg debe saber mil veces más que yo sobre, sobre las tendencias del negocio, digamos. Yo en eso no me animo a contradecirlo. Lo que sí estoy seguro es que lo que no se va a acabar es las ganas de pensar y a cualquier joven que quiera dedicarse a esto le digo que mientras exista eso Creo que no sé si van a acabar los libros, hoy todo el mundo está con un libro en la mano, se iban a acabar los discos, si están los vinilos. El lado que a mí me interesa, que es si vos tenés una pasión por algo y tenés una algo que te pasa ten el estómago con con dedicarte a algo, eso está totalmente vivo. Después se verán los canales, se verá cómo se aplica la inteligencia artificial está ahí, es verdad.

Por el ejemplo el comercial de Malvinas no lo puede crear la inteligencia artificial.

No, no. Bueno, trae recuerdos. Lo hicimos para una marca, después la marca no lo agarró y después lo sacó, pero bueno, fue...

Además armó un escándalo internacional, no simplemente...

Salió Cameron a...

Exactamente, el jefe de gobierno inglés.

Sí. Quizás hoy se valora mucho más, en su momento fue muy controversial y un escándalo internacional tremendo, pero creo que ahora, con toda la movida de Malvina se revalorizó. La comunicación es estar también atentos a lo que pasa, de estar despiertos.

Tener un gran radar.

Claro, nosotros llamamos estar despiertos, bueno, no te lo voy a decir.

Nosotros somos bebés de pecho a lo de lo tuyo. A ver, déjame que te diga esto para compartir con la audiencia. La publicidad. Es la creadora de los medios de comunicación que hoy existen. Sin publicidad, no habría los medios de comunicación. La radio, por ejemplo, se inventó para la entrada y salida de barcos a puertos. Se había inventado algunas décadas antes de que la radio fuese un instrumento comercial fue la publicidad, la presión de la publicidad, la que hizo que ese medio técnico se convirtiera en un medio de comunicación masiva. Los diarios en el siglo XIX tenían muy pocas páginas, eran muy caros y los pagaba exclusivamente de la clase alta. Bueno, todo esto tiene que ver con en 1910 la ley antitrust, la ley antimonopolio que impidió que nadie tuviera más del 25% del mercado de ninguna actividad. Por lo tanto, mientras había un monopolio no iba a haber publicidad porque nadie necesitaba hacer publicidad, la publicidad es hermana de la competencia y hermana de la democracia, la democracia liberal, la democracia representativa que nosotros conocemos. No es casual que en los países que tenían economía planificada. No había publicidad, la publicidad era considerada una herramienta burguesa, podríamos decir en los países en la ex Unión Soviética y en la China de Mao, no había publicidad porque era considerado un elemento del sistema capitalista y como sabemos, el sistema de democracia representativa, división de poderes y mercado es parte intrínseca del mismo sistema y es la publicidad la creadora de todo esto sin publicidad no existiría radio, no existiría televisión, no existirían las publicaciones que nosotros tenemos, no existiría tampoco Instagram, no existiría tampoco Google, porque todo eso vive de la publicidad y bueno, tener al mejor publicista de toda la historia de la Argentina acá con nosotros nos hace sentir acompañados.

Gracias. Yo pienso yo pienso es como una clase de publicidad de para mí, pero pienso que a veces la publicidad se demoniza y se dice como que interrumpe. la creatividad es parte del medio. Es parte de lo interesante, lo que pasa es que algunos clientes lo hacen, lo piden y otros clientes lo que hacen es ocupar un espacio nada más

En el caso de ustedes siempre se las ingenian para cliente hacer una metaacunicación, la comunicación del cliente, pero por arriba una comunicación de valores.

Y lo que no hacemos muy bueno no lo mostrábamos,o también hacemos muchas cosas son esto.

​MEG