El economista Gerardo Della Paolera, ganador del Premio Konex de Economía, analizó el rumbo del programa económico de Javier Milei y advirtió sobre las dificultades para consolidar la estabilización. Si bien reconoció el foco del Gobierno en la explotación de los recursos naturales y el avance en la desinflación, cuestionó la falta de recuperación del crédito, la persistente desconfianza en el peso y el impacto del ajuste sobre los bienes públicos.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Della Paolera planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema bimonetario que permita recuperar la liquidez, impulsar el crédito y construir un modelo económico más inclusivo. Además, se refirió a las reformas pendientes en educación, jubilaciones y seguridad social, cuestionó la economía informal y la corrupción, y analizó el papel de Milei en la reconfiguración del escenario político argentino.

Gerardo Della Paolera es licenciado en Economía, graduado por la Universidad Católica Argentina, obtuvo su maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue rector fundador de la Universidad Torcuato Di Tella entre 1990 y 2001 y, posteriormente, se desempeñó como presidente de The American University of Paris entre 2002 y 2008. Además, fue director ejecutivo de la Fundación Moon Hayborn entre 2016 y 2026, liderando durante una década una de las principales organizaciones filantrópicas de la Argentina.

Jerry Della Paolera, muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones nuevamente también por el Premio Konex. Nos colocó finalmente esta entrevista que veníamos tratando de tener desde hace un tiempo. Coincidió con un día muy importante, porque creo que queda demostrado, otra vez, con el riesgo país por arriba de los 900 puntos, que hay una especie de problema estructural, no sé si inmanente, del plan económico. Así que nunca mejor para conversar con vos. Recién estábamos con Roy Hora, que planteaba como síntesis que el presidente Milei supo poner el foco en los problemas que tiene la Argentina, pero no tiene las soluciones para un país con el carácter igualitarista que tiene la Argentina, que el Papa, de alguna manera, vino a demostrar con la efervescencia que produjo su presencia y su discurso, como planteamos en la columna de inicio del programa. Normalmente se decía que la macroeconomía estaba bien y la microeconomía estaba mal, y nosotros planteábamos una tesis: que, en realidad, se retroalimentan. Porque si la micro está mal durante una determinada cantidad de tiempo, es insostenible la macro, porque finalmente el superávit fiscal requiere que la economía crezca. No podés no hacer nunca obra pública, no podés no atender a los discapacitados, no podés no cumplir con el decreto 70/2023. Siempre hay un punto a partir del cual era necesario que la medicina produjera un ajuste inicialmente, pero luego crecimiento. Si no hay crecimiento, el problema de la micro se traslada a la macro. Te hice toda una introducción larga para que vos recorras y comiences por donde te parezca. Te escuchamos con enorme atención todo el tiempo que sea necesario para explicar qué nos pasa.

Bueno, yo creo que ya has dicho mucho. Casi has elaborado un modelo, digamos, de éxito. A ver, yo creo que vos tenés razón. Yo creo que las dos virtudes, si uno quiere, del comienzo de la presidencia de Milei fueron, una, que le puso el foco al tema de los recursos naturales que tiene la Argentina, algo que ya venían haciendo Cristina y otros gobiernos. Básicamente, se da que ahora la tecnología permite una extracción de esos recursos. Eso te produce un cambio estructural de la Argentina bastante complejo, pero vamos a lo que decís. Es verdad lo que decís: hay como dos cosas dicotómicas. Por un lado, tenés la administración macroeconómica y, por otro lado, el sector real de la economía. Si la administración macroeconómica es buena, tiene que tener un impacto directo en la economía real, cuyo canal de transmisión, para hacerlo sintético porque no tenemos tanto tiempo, es la tasa de interés. La tasa de interés es el canal de transmisión. Entonces, lo que nosotros hemos tenido, yo creo, es lo que llamo un plan de desinflación. O sea, vino un plan de desinflación que era necesario. Probablemente, como muy bien decís vos, hubo una reducción del gasto público de manera absolutamente heterodoxa, que luego se tiene que reponer. También creo que es parte del problema futuro, porque una cosa es el equilibrio fiscal, pero hay unos pasivos sociales y fiscales contingentes que va a haber que abordar, como lo que vos acabás de decir. Entonces, ¿qué ocurrió? Acá hubo un plan de desinflación. Había que limpiar la situación de los bancos centrales y su relación con el sistema financiero. Pero ¿en dónde falló este plan macroeconómico? Yo creo que no logró finalmente la confianza de los argentinos en el peso argentino. Parece paradójico porque tenemos un tipo de cambio bajo, pero no hay confianza en el peso argentino, con lo cual no se remonetizó la economía y no bajó la tasa de interés, que es lo propio de un plan de estabilización exitoso. Luego, como historiador económico, uno tiene sus dudas sobre si estos planes de estabilización aguantan o no aguantan. Pero lo que hubiese sido exitoso es una caída de esa tasa de interés y, básicamente, una remonetización. ¿Para qué? Para empujar el sistema financiero y dar crédito para capital de trabajo, capital de giro para las pymes y las empresas. Eso, obviamente, no ocurrió. Paradójicamente, por lo que le damos un bonus en la evaluación al presidente Milei, independientemente de que me guste o no, ese plan no dio sus frutos. Habrá dado sus frutos en esa desinflación. Estamos en una inflación básicamente del 30% anual. Mucha gente dice: "No, pero esto es bajísimo con respecto a lo que teníamos". Bueno, pero tampoco es un éxito rotundo tener un 30% de inflación al tercer año. Y es muy importante ese tercer año, porque en estos tres años ese plan ya debería haberse transformado en un plan de estabilización. Quiero decir claramente, y fui muy criticado por la idea de que a la Argentina le vaya bien, que la crítica es objetiva, no hay nada de animosidad. Yo creo que este plan sigue aguantando porque sabemos muy bien que tuvo también varias operaciones de salvataje. Por eso digo que una buena apuesta de Milei, independientemente de que me guste o no me guste la alianza con Estados Unidos, fue haber obtenido una especie de prestamista de última instancia. Pero el contrafáctico de no haber tenido ese prestamista de última instancia es que no estaríamos con este tipo de modelo. Ese es el primer punto. El segundo punto que yo veo es que la Argentina no va a salir a largo plazo si no se aseguran ciertos bienes públicos, los que vos acabás de mencionar. No existe esto de que vos congeles la obra pública, que mantengas básicamente una reducción en el presupuesto de educación o que no atiendas a los discapacitados. Entonces, desde el punto de vista fiscal, cuando ellos dicen que el riesgo país y demás se deben al efecto Kuka, yo creo que, al repetir todo el tiempo que el problema es la oposición o el riesgo Kuka, están demostrando la debilidad del propio programa. Entonces, lo hacés todavía más riesgoso: está el riesgo Milei y el riesgo Kuka. La segunda pregunta que hay que hacerse es: como esto ya no tuvo éxito, ¿qué tipo de armas económicas y de política económica le quedan a Milei? Fijate que, en el fondo, ha tenido un poco más de cintura en las negociaciones políticas que en el éxito económico, como la suspensión de las PASO, etcétera. Yo no creo que haya tiempo para que el presidente Milei haga un cambio. Los políticos y los economistas somos pésimos pronosticadores. Es una ciencia histórica, claro, pero, por lo que vos decís, no sé si políticamente hay mucho tiempo para hacer cambios a 12 meses de un cambio de gobierno.

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Los argentinos, las personas físicas, están comprando 2.400 millones de dólares en promedio durante los 18 o 19 meses que llevamos desde que se eliminó el cepo para las personas físicas. En septiembre y octubre compraron 4.100 millones. Luego, en noviembre y diciembre, bajaron a 1.000 millones, lo que en realidad indicaría que hay 1.000 millones de más que se anticiparon del mes anterior por miedo. Pero, aun así, si uno pasa de los 4.000 millones de los dos meses, septiembre y octubre, a los 1.000 millones de noviembre y diciembre, igualmente quedan 1.000 millones de más en esos dos meses. Pero estamos comprando 2.400 millones de dólares en promedio ahora. Todo indica que, en el momento en que vengan las elecciones, si en una elección de medio término se duplicó la compra, sería lógico que se duplique o se triplique. Al mismo tiempo, esos 26.000 millones de dólares anuales de compra por atesoramiento de los argentinos probablemente indiquen que esa no monetización que vos mencionabas en pesos se produjo en dólares. Obviamente, tiene algunos beneficios, como que aumentan los depósitos en dólares y, por lo tanto, indirectamente, las reservas técnicas. Pero, al mismo tiempo, plantea una imposibilidad para el año próximo. ¿Creés que va a tener que volver a poner un cepo a las compras de las personas físicas o va a tener que devaluar? ¿Qué creés que va a hacer?

A ver, yo creo que hay una situación que es la que permite, por el momento, no poner el cepo: son los 35.000 millones de dólares de superávit comercial, algo que ningún gobierno antes pudo tener. Eso hace que te aguante básicamente este cambio de portafolio o una continua desconfianza de los argentinos por el peso argentino o por la posibilidad de una devaluación. Yo creo que poner el cepo sería letal para este gobierno. Correcto. O sea, después vamos a ver un poco cuáles serían las soluciones.

Explicá desde el punto de vista político. Ahora, quizás sea la única alternativa económica. No sé, me pregunto. Quiero decir...

En los cálculos que algunos economistas hacen, aun siguiendo con el cálculo correcto que vos hacés, dicen que llegan con la lengua afuera. Llegan, pero, digamos, con la lengua afuera, aun con el programa financiero y demás. Luego, obviamente, en una segunda etapa hay que reformular lo que vos decís, porque hay que hacer que los argentinos vuelvan a confiar. Es verdad, algunos han depositado en dólares, lo cual vuelve al sistema financiero y no sería malo. Pero hay mucha parte de ese cambio de portafolio que indicaste que no entra al sistema. Entonces, eso es para discutir en otro momento, pero probablemente habría que hacer un sistema. A ver cómo lo explico rápido: un sistema bimonetario, no dolarización, bimonetario, para ser más inclusiva y apalancar la economía, para que vuelva esa liquidez de los argentinos. Probablemente tengamos, con cualquier gobierno que venga, que aceptar hacer esto. Quienes se oponen un poco a esto son los integrantes del sistema financiero, porque al sistema financiero le va a costar mucho hacer análisis de riesgo con todo esto. Nunca está bien captar dólares y prestar, pero manejar un sistema bimonetario ya es una reforma al sistema financiero para que sepa hacer análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque, si no, el argentino va a seguir en este cambio de portafolio, va a seguir utilizando el dólar como reserva de valor. Yo creo que en el sistema bimonetario tenés la gran posibilidad de que, al contrario, se refuerce el peso argentino con el tiempo. No lo vas a hacer inmediatamente.

Como Perú.

Claro, con tiempo, con paciencia. Pero que vuelva a eso y que sea algo inclusivo, para que vuelva el crédito, para que no haya una asfixia del sector privado. Además, están todas las reformas pendientes de las que vos has hablado al principio, que yo no te puedo decir cómo internalizás en un modelo de equilibrio general, como lo planteaste. Hay que pensar toda la reforma del sistema de seguridad social y de jubilaciones. Una revolución de la educación. No te olvides de los resultados de PISA. Todos estos niños van a ser adultos y, si son adultos que tienen una pésima educación, es una mochila infernal. Por más que tengas el depósito más grande del mundo de gas y petróleo no convencional.

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Vos decías: bueno, pero ¿cómo se coloca en el equilibrio general la demanda igualitarista de una sociedad si no produce riqueza? ¿Cómo va a distribuir si no produce riqueza? Entonces, me parece que lo primero es el crecimiento. Milei había planteado que era un experto en crecimiento con y sin dinero. Parece que el problema que tenemos es que lo que termina comenzando con cero coma algo es el crecimiento, no la inflación.

Claro. Yo te voy a decir que creo que hay dos cosas que no se han abordado. Bueno, de la Justicia has hablado muchísimo vos en todas las editoriales y en lo que has escrito. Obviamente, hay un problema institucional grave en la Justicia. No te olvides de que, además, la Argentina siempre ha perjudicado al ahorro. Cuando faltaba plata, manoteabas donde el ciudadano o la ciudadana argentina había ahorrado. Pero el otro punto es la corrupción. Yo sigo insistiendo con la corrupción. No es simplemente un show de los autos y de todo esto. La corrupción es criminal. Es criminal porque se lleva recursos públicos que sirven para salvar vidas, para educar. Y luego, de lo que nadie ha hablado en este gobierno, es de qué hacemos con la economía informal, que está calculada en el 47% de la economía. ¿Qué quiere decir, independientemente del nivel que tenga la economía informal? Son personas que no tienen seguridad social, no van a aportar a la jubilación y el Estado pierde recaudación fiscal. Nadie lo ha abordado. Entonces, estoy hablando contigo y a veces siento, como lo he dicho, que estoy hablando de la mitad de las cosas, no de la otra mitad. Yo no digo que sea fácil, pero digo que, en una plataforma política, creo que los temas de Justicia, corrupción, economía informal y educación tienen que ser pilares. Pilares para demostrarle a la sociedad.

¿Quién te parece que está en mejores condiciones de encontrar un equilibrio? No sé si es equilibrio general, pero aunque sea un equilibrio más general que el actual, cuando vos mirás el panorama electoral del año próximo.

Yo creo que es muy complejo. A ver, creo que es muy complejo. Creo que lo hablamos alguna vez, cuando me invitaste a una cosa intelectual en el Malba. Esos estadistas de antes ya no existen. Aburren, viste. Debido a todas las revoluciones y a la frecuencia de atención de una persona, es muy difícil que alguien pueda... Vos hablaste del Papa León. Bueno, como dijo alguien: "Pero no es candidato". Viste, yo creo que ese discurso de 25 minutos que hizo, el primer discurso que hizo, es impresionante. No tiene grasa. Ahora, ¿quién? Porque a veces, cuando alguien te habla, lo mismo ni te lo creés. No quiero hacer nombres, pero ni te lo creés por los antecedentes que tienen. Entonces, para mí es muy complejo pensar todavía quién puede encarnar estas cosas. Se puede empezar. Esto va a tomar tiempo. No vamos a llegar a la tierra prometida, como se habla mucho ahora. Va a tomar tiempo, pero hay que empezar con estas cosas porque, por ejemplo, la corrupción es un hazmerreír. Sigue a flor de piel. Y ya casi está naturalizada. Eso es muy complejo. Yo no digo que las demás sociedades sean honestas en un 100% siempre. Obviamente existen loopholes y demás, pero en ese segmento es un 10% de la gente que no cumple. Acá es endémico, es casi una pandemia.

Te invierto la pregunta: ¿creés que Milei tiene los conocimientos para poder hacer ese equilibrio en una segunda presidencia?

A ver, bueno, Milei es un economista. Yo creo que no tiene la ideología. Es decir, no es que él considere que la corrupción está bien, obvio, nada de esto. Pero yo creo que no tiene la ideología como para abarcar un capitalismo en donde se reconozcan todas estas externalidades. Como dije en otro lugar, vos no podés pensar que, desde el punto de vista de la educación, en Iruya, Salta va a haber una escuela del sector privado, ¿se entiende? Yo creo que hay un problema con respecto a los bienes públicos que se transforman en lo que vos decís, en bienes que necesita la sociedad en una sociedad más igualitaria.

O sea, él no cree en los bienes públicos, cree poco.

Si, cree poco.

Y el peronismo, en exceso, cree poco en los bienes privados.

Sí, el peronismo cree poco en los bienes privados.

Tendría que ser una especie de fusión entre esos dos extremos.

Claro, tendría que ser una fusión, pero una fusión creíble. Yo creo que, por el momento, son fusiones o candidatos de los cuales se habla, y ni sé si son candidatos, que todavía son poco creíbles. Además, estos candidatos que se dicen de la tercera línea, de alguna manera, tienen que entrar al centro de gravedad de los polos. Eso es lo complejo de la Argentina, ¿entendés? Yo no sé cuál es ese centro de gravedad del medio.

Roy Hora decía recién, en la entrevista anterior, que nos planteábamos la idea de que Milei había sido muy útil para identificar los problemas, pero que no tiene las herramientas para aplicar las soluciones. ¿Puede concebirse a Milei, en una conjetura de pensamiento lateral conjunto, como el extremo en el sentido opuesto de lo que fue creciendo en los últimos 50 años? El creer absolutamente en los bienes públicos, pero poco en los bienes privados, que pudo haber representado el kirchnerismo en su paroxismo, y Milei en el opuesto. ¿Y que este papel que cumplió Milei es, casualmente, el de llevar al centro al peronismo, inclusive?

Sí, es muy... Yo, en ese sentido, creo que la tarea de Javier Milei fue importante. Eso hay que reconocerlo, independientemente de los resultados y de todos sus modos y demás. Y yo creo que sí. Él, en su táctica, probablemente —por ahí lo subestimo— exagera el mensaje para lo que vos decís, para llevar más al centro la discusión. Es probable que él haga eso. Ahora, yo creo que, como tiene una autoestima como economista muy, muy importante, como lo habíamos discutido en el Malba, probablemente se va a rodear de gente... A ver, eventualmente, si es que hay un segundo mandato, yo creo que se va a rodear de gente un poco más equilibrada en su gabinete. Es una intuición, no estoy inclinándome a ningún lugar, pero tu diagnóstico, lo que acabás de decir, es absolutamente correcto. Jugó un rol para llevarlo al centro. Eso es correcto.

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Sí, y obligar, me imagino, al peronismo a que determinados discursos entren en colisión, mientras que eran decibles en otro momento. Yo quiero decir que, de la misma forma que ya no es decible el discurso de Milei, tampoco resulta verosímil el discurso clásico del kirchnerismo sobre la economía. El que lo emite no me produce un efecto de credibilidad.

Yo, por eso, lo que acabo de decir: lograr una síntesis en la idea de ir más al centro es lo que habría que hacer. Ahora, ¿vos te imaginás que es fácil decirlo? Es muy complejo transmitirlo, porque, en el fondo, por cómo está viviendo el mundo y demás, es más fácil colocarse siempre en los polos.

Lógico. Da menos esfuerzo cognitivo. Jerry, felicitaciones nuevamente por este premio tan merecido. Un gusto volver a conversar con vos

Gracias por la invitación.

Vamos a tratar de que no pase tanto tiempo para volver a hacerlo.

Muchísimas gracias.



LMM