En su paso por Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , la historiadora e investigadora del CONICET Marcela Ternavasio —recientemente galardonada con el Premio Konex de Platino 2026— desarmó los lugares comunes sobre la política argentina a partir de su nuevo libro, Juan Manuel de Rosas . Retrato de un líder polarizador de los orígenes de la República.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, la autora analizó cómo el caudillo federal capitalizó la división del cuerpo político como herramienta de construcción de poder, y trazó un contrapunto entre aquel perfil surgido de los espacios corporativos de su época y el fenómeno contemporáneo de Javier Milei . A lo largo de la charla, Ternavasio también cuestionó la idea determinista de que la historia se repite, revisó el verdadero trasfondo comercial de la Vuelta de Obligado , el lugar marginal de Malvinas en el radar rosista y la histórica mirada en espejo con el imperio de Brasil.

Marcela Ternavasio es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, con estudios posdoctorales en la Universidad de Harvard. Es investigadora independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Recientemente fue galardonada con el Premio Konex de Platino 2026 en Historia Política, Cultural e Intelectual.

Marcela, felicitaciones por el Konex, y nosotros aquí hacemos un programa de actualidad y siempre tratamos de salir del contexto chiquito de lo inmediato, del día de ayer, y tratar de ver los hechos en su —podríamos decir— evolución histórica. En su último libro, Juan Manuel de Rosas. Retrato de un líder polarizador de los orígenes de la República, la palabra "polarizador" ya nos lleva, nos remite a cuánto de nuestra situación actual es nuestro ADN y viene de hace mucho tiempo, pero me gustaría que usted lo pusiera en sus palabras.

El concepto de ADN a los historiadores nos resulta siempre incómodo, en gran parte porque remite a la idea clásica de que la historia se repite y, por lo tanto, estamos condenados, esta versión decadentista de la historia. Yo lo que en todo caso podría decir es que lo que bueno, hoy llamamos polarización, pero que en el siglo XIX era bueno, "la hidra que divide", esta era la metáfora, la hidra que divide al cuerpo político, era siempre pensada, por supuesto, como un problema en el marco de un siglo XIX que seguía concibiendo a la política bajo el manto de la unanimidad. Todos deberíamos estar de acuerdo, tenemos que llegar a una verdad en torno al bien común y, por supuesto, en ese marco, miles de divisiones. Entonces bueno, la metáfora de la hidra era una manera de maldecir a esto, pero al mismo tiempo se descubre rápidamente también que la división del cuerpo político es un gran instrumento de construcción de poder . En este caso, en el libro sobre Rosas de alguna manera descubre una nueva forma de hacer política capitalizando al máximo la polarización, pero de hecho, esto ya había existido durante la revolución y tiene siempre un componente. El problema de la polarización es sobre todo cuando llega el fanatismo político. Madame de Staël, en el marco de la Revolución francesa , reflexionaba sobre el concepto de fanatismo político y explica por qué era nuevo, y lo compara con el fanatismo religioso. Y lo que está diciendo allí es: bueno, lo que el fanatismo político nos está marcando a partir del momento jacobino y de la gran polarización entre amigos y enemigos es que ahora responde a una razón de Estado. Entonces bueno, siempre un fanatismo político tiene un marco polarizador y tiene un gran componente místico y religioso, por supuesto.

Usted también lo define como un outsider de la política a Rosas. ¿Qué reminiscencia se puede encontrar en el presente de eso?

En el caso de Rosas, es un outsider que había tenido, por supuesto, participación en los espacios corporativos, podríamos decir hoy, también abusando de los conceptos del "círculo rojo", o sea, formaba parte de esos empresarios rurales.

Exacto

Del asco a la ira, cómo se tambalea la democracia

Entonces, el salto a la política venía de este plafón. Con el presente, si uno lo mira a nivel nacional, bueno, obviamente el outsider viene a aparecer en la escena política teniendo como precedente el rol de showman, como lo llama en su último y reciente libro Juan José Becerra en Milei, fenómeno verbal, donde va construyendo con su archivo, desde el 2014 hasta el 2025, cómo va reconfigurando esa figura del economista al showman, del showman al presidente. Entonces bueno, son dos puntos de partida diferentes, pero en cualquier caso, lo que eso sí marca es la presencia en la máxima magistratura. En el caso de Rosas, por supuesto, sin tener previamente una experiencia política, una expertise. La otra diferencia es que Rosas capitaliza algo que sí existía. No lo podemos llamar partidos políticos, pero sí se va a convertir en un federal advenedizo. Por lo tanto, aún en el marco de que no existía una estructura partidaria, existía una facción federal, existía sobre todo una gran identidad con el federalismo y una gran asociación popular a ese federalismo. En el caso de Milei no hay partido atrás. Es decir, el partido se empezó a construir ex post de la elección presidencial. Diferencias, por supuesto, hay muchas, pero sobre todo fijándonos en la figura del outsider marcaría por lo menos estas dos cuestiones.

Desde su perspectiva, la historia, de hecho, no se repite ni mucho menos, simplemente la frase de que rima. ¿Pero usted adscribe a alguna teleología respecto de que la historia sigue algún rumbo, que hay condiciones de posibilidad?

No.

Nada hegeliano.

El concepto justamente porque la idea teleológica del concepto de necesidad histórica, surge a partir de la ruptura de esa idea de la historia y de la temporalidad circular y que, por lo tanto, la historia no era maestra de vida. Entonces en esa idea de linealidad del tiempo, bueno, asociada, desde el siglo XVIII y XIX, la idea del progreso necesario anula en gran parte, como decía Hannah Arendt, en su antihegelianismo y sobre todo en el libro sobre la revolución donde compara la revolución norteamericana y la revolución francesa, precisamente lo que cualquier teleología anula es la idea de libertad. Entonces es muy interesante ver cómo ella piensa a la acción política allí como gran creadora de ese nuevo origen...

No hay condiciones de posibilidad.

...que surge a partir de las revoluciones; en todo caso, hay que pensarlas no en el marco de una teleología determinista.

Juan Manuel de Rosas - Marcela Ternavasio

¿Y le genera alguna idea de causa y efecto que después de Rosas comienza un proceso en la Argentina con la Generación del 80 que llega hasta 1910, que los conservadores normalmente colocan como la mejor época de la Argentina, pero independientemente de ello no cabe ninguna duda que hubo un progreso sustancial? ¿Le asigna a Rosas el fin de una época de caudillos, de peleas sanguinarias, o el comienzo del fin de una época y el inicio de otra, y si el extremar el péndulo hacia un lugar puede generar una fuerza en el sentido contrario?

A ver, la experiencia rosista fue tan inédita y generó tanta perplejidad y fue tan duradera, no solo para el caso argentino, sino si uno lo mira en perspectiva hispanoamericana o latinoamericana, que en gran parte esa experiencia marca un hito sobre cómo funcionó ese pasado reciente para evitarlo, es decir, no volver a generar un rosismo. Por supuesto, la promesa incumplida y que Rosas va a dejar congelada, que es la de constituir el país, dictar una Constitución. La otra herencia que Rosas deja es: el federalismo se instala en los hechos. No solo el republicanismo ya estaba instalado en los hechos, sino que en todo caso habrá que modelar una Constitución como el modelo alberdiano, representativo, republicano y federal, pero bueno, con fuertes resortes centralistas y, sobre todo, de concentración del poder en manos del presidente. Dicho esto, lo llamativo es que luego de décadas donde el Río de la Plata, a diferencia del resto de Hispanoamérica, es el único que no se ha constituido, el único que no ha logrado consensuar una Constitución, esa Constitución funcione por décadas y que recién va a ser el primer golpe militar de 1930 el que provoque la gran ruptura y que, más allá de las alternancias de gobiernos civiles y militares en el siglo XX, la vía federal y republicana quedó instalada a partir del 53 con esa herencia del rosismo. Claro, dentro de esa Constitución, también no repetir el rosismo implicaba intentar evitar o colocar dispositivos: artículo 29 de la Constitución, prohibición de delegar el Congreso a nivel nacional o los congresos provinciales facultades extraordinarias o la suma del poder público a un Poder Ejecutivo. Bueno, era en gran parte atacar la llave maestra del sistema rosista: gobernar con la suma del poder público y con el aval de la legislatura electa por sufragio universal masculino y además por el aval del plebiscito, del voto popular, cuando convoca el plebiscito. Entonces bueno, todos estos mecanismos dejan este legado y entre ellos el federalismo, y deja un mapa trazado que de allí en más, digamos, con toda la expansión territorial quedó intocable y con todas las distorsiones que ese mapa provocó en las siguientes décadas hasta el presente, diría.

El efecto de la polarización en las democracias

Tuvimos la semana pasada la conmemoración de la Vuelta de Obligado, lo que significa como legado soberanista. Las Malvinas pasaron a encarnar eso mismo. ¿Qué nos decía aquello de la Vuelta de Obligado a hoy? ¿Qué mensaje nos envía? ¿Qué puntos en contacto?

Por eso pone en juego la mirada que el siglo XIX sobre el tablero internacional y sobre las relaciones exteriores. Hoy, en un contexto donde se han roto todas las reglas, lo que vemos a partir... ¿Qué significa la Vuelta de Obligado? Bueno, significa un episodio absolutamente menor, efímero, pero sí en un contexto que muestra a un orden internacional que está cambiando. Es decir, un orden internacional que con la irrupción de las revoluciones modernas norteamericanas, francesas, hispanoamericanas, luso-americanas va a dar lugar a la construcción de nuevos Estados. Bueno, hay algo paradójico allí y es que España no renuncia hasta muy tardíamente y le costará varias décadas, no renuncia a la razón de dominio territorial y en esa no renuncia, entretanto, el resto de las potencias van ocupando, digamos, las áreas de influencia en términos de lo que ya se llamaba la razón de comercio. Entonces las intervenciones del bloqueo francés primero y luego del bloqueo anglo-francés, en el que se inscribe la Vuelta de Obligado, está mostrando a las claras cómo lo que domina es la razón de comercio, donde no hay ningún interés en ocupación territorial, sino más bien, es decir, no pagar el costo de la ocupación territorial, sino más bien el de comenzar a negociar y a tener ciertos privilegios en las relaciones comerciales internacionales. Ese es el contexto. Luego viene todo el mito sobre la Vuelta de Obligado, es decir, el mito de la defensa de la soberanía nacional. Bueno, lo que en realidad Rosas está haciendo es defender los intereses del puerto de Buenos Aires, que es donde gobierna. No existe un Estado nacional y lo que está en juego allí es justamente el gran tema también internacionalista que era la libre navegación de los ríos, precisamente porque todo esto es lo que está en debate en la reformulación del derecho internacional a partir del siglo XIX. Y allí Latinoamérica tuvo un papel muy importante, sobre todo Hispanoamérica, es decir, porque ese derecho internacional deberá adaptarse, entre otras cosas, a la emergencia de estas nuevas naciones y de este nuevo repertorio de reconocimiento de esas nuevas naciones que al no hacerlo la ex metrópoli lo van a hacer terceros Estados. Esto era absolutamente novedoso en el terreno internacionalista y bueno, hay muchos estudios sobre el papel que tuvieron los juristas latinoamericanos allí.

¿No nos dice algo también, no solamente el significante Malvinas, para decirlo de alguna manera, otro hecho muy presente que tiene que ver con las relaciones con Brasil, es decir, cuánto Brasil ayudó a Rosas en ese sentido, cuánto implicaba para Brasil el Paraná y el Uruguay? No eran simplemente un tema del puerto de Buenos Aires.

La presencia de la vecindad de Brasil en el siglo XIX —bueno, podríamos estar mucho hablando de esto, pero yo voy a tratar de ser lo más sintética posible— es fundamental para entender todo ese Atlántico Sur. Es decir, Brasil juega hacia el Atlántico Sur, Uruguay, Argentina, Paraguay, el papel que Estados Unidos tuvo hacia México. Y es muy interesante ver cómo se van construyendo y modificando las visiones en espejo desde el Río de la Plata de lo que era Brasil, y desde Brasil de lo que veían los países hispanoamericanos. Y es muy interesante, por lo tanto, ver cómo van manejando las relaciones exteriores. La primera cuestión es que Brasil, como se sabe, tiene dos hechos extraordinarios. Uno es que toda la corte de Braganza se traslade a su principal colonia, más de 10.000 personas cruzando el Atlántico hacinados en los barcos para evitar estar en Portugal cuando se da la ocupación napoleónica (1807, 1808) y, por lo tanto, va a estar más de una década esa corte con su príncipe regente, su rey. Y va a traer consigo innumerables legados, pero entre otras cosas, va a traer consigo un legado de una gran tradición diplomática. Hoy Itamaraty no se entendería y su expertise sin lo que significó la diplomacia portuguesa desde el siglo XVIIen Portugal y luego en Brasil. Entonces, y luego con la independencia del Brasil, bueno, se crea la monarquía constitucional imperial brasileña hasta 1889. En ese contexto, por lo tanto, en la geopolítica del Atlántico Sur, Brasil va a ser siempre visto con desconfianza. Bueno, porque era un imperio y porque tenía fuerzas navales que el Río de la Plata no tenía, porque tenía una estabilidad política que el Río de la Plata no tenía y porque tenía también una gran tradición de avances sobre lo que consideraban las fronteras naturales, que era el Río de la Plata, y la Banda Oriental ahí y Uruguay en el centro de la disputa. Entonces lo que quiero decir con esto es cómo operaron allí las narrativas internacionalistas para oponerse mutuamente o mirarse mutuamente, que era la del antimonarquismo desde el Río de la Plata en la defensa de la República frente a esa suerte de anomalía brasileña que venía a ser un enquiste del viejo mundo en América, y la imagen tradicional que hasta hoy en gran parte sigue vigente en muchas interpretaciones, que es la de la excepcionalidad brasileña, que era la de una monarquía constitucional que había permitido dotar de estabilidad política y orden social a ese Brasil del que carecían las naciones republicanas hispanoamericanas.



¿Y qué dice de Malvinas? Porque finalmente la ocupación inglesa en Malvinas era en la misma época.

A ver, y eso es lo importante en el horizonte geopolítico de la época. Digo, por supuesto, el Atlántico Sur y el Pacífico eran importantes, pero cuando uno mira lo que los actores están debatiendo diplomáticamente, los temas son otros y, por supuesto, es el papel del puerto de Buenos Aires, del puerto de Montevideo, de la libre navegación de los ríos, de un comercio internacional que estaba dominado hasta ese momento por Gran Bretaña en Buenos Aires , lograr los privilegios y bueno, y Francia se introduce allí, pero no es, digamos, el problema, por supuesto, para el momento en que

¿Hay alguna mención de Rosas a Malvinas?

Sí, pero es absolutamente menor. No forma parte de su radar, no forma parte de su radar en absoluto. Es más, empieza a entender de qué se tratan las relaciones exteriores cuando tiene que librar su primera guerra internacional, sobre la cual no tenía mucho entusiasmo, que fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana , donde el papel que hacen las fuerzas federales no lució y bueno, pero era una guerra que había iniciado Chile. Ahí la Confederación Argentina entra como aliada chilena y lo que se estaba jugando en todo caso ahí sí era algo que interesa tambiénba: no era solo el Atlántico Sur, sino bueno, el equilibrio geopolítico del Pacífico.

MEG