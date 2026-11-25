La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Los cruces entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, sumados a las diferencias diplomáticas y políticas, profundizaron una tensión que amenaza con afectar la integración regional y el futuro del Mercosur.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , el analista político, historiador y periodista Rosendo Fraga calificó el escenario como la peor crisis diplomática entre ambos países en más de un siglo, cuestionó el rumbo de la política exterior argentina y advirtió que el conflicto podría agravarse con la proximidad de las elecciones.

Rosendo Fraga es un reconocido analista político, historiador, periodista y abogado. Fue profesor de Derecho Laboral en la UCA, en el Doctorado de Sociología del Trabajo en la UADE y de Historia Argentina en el Colegio Militar. Fue distinguido por la Universidad de la Defensa Nacional con el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria en Historia y Diplomacia. Dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, es consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) y, además, es miembro de la Academia Argentina de la Historia.

Rosendo, gran gusto hablar con vos. Un día muy especial porque vamos a compartir con la audiencia que a los dos nos une una estrecha relación con Brasil, por haber sido ambos reconocidos con la Orden de Rio Branco y por la mucha preocupación que tenemos por la situación de las relaciones entre Brasil y Argentina.Acabamos de entrevistar hace unos instantes a uno de los fundadores del PT, que nos decía que la declaración del canciller Quirno fue una declaración de guerra a Brasil y que no le quedó otra alternativa a Itamaraty que, si no le reconoce la legitimidad del triunfo a Lula, menos podría invitarlo a que vaya a la asunción.Contanos un poco tu visión sobre estos temas, en lo que me parece que es la mayor crisis política entre Brasil y Argentina de su historia.

Bueno, yo diría que, desde el punto de vista histórico, es la peor crisis diplomática en un siglo. Yo tenía a lo largo de los últimos 100 años una relación que siempre fue cuidadosa. Por parte de la Argentina, es más, la Argentina, a fines del siglo XIX, tomó una iniciativa política de viajar a Brasil en 1899. El presidente Roca entrevistándose con el presidente Campos Sales fue el primer contacto personal de los presidentes, y una entrevista que después Campos retribuyó. Bueno, ya ahí la frase histórica es: "Todo nos une, nada nos separa". La frase histórica desde 1899, y esto, con sus cuestiones, se fue reiterando sistemáticamente hasta ahora, cuando digo hasta ahora, al gobierno de Milei. Personalmente, creo que a la Argentina, como interés nacional, le conviene mucho más un acuerdo con Brasil que una confrontación con Brasil. Es decir, tenemos que asumir que regionalmente somos un espacio sudamericano propiamente dicho y que ese espacio, para ser tal, necesita una región y una convergencia de Brasil y Argentina. Yo creo que la política exterior argentina de los últimos tres años ha sido, yo decía, excesivamente hostil hacia Brasil, y esto ha sido contrario al interés nacional. Brasil, con su estilo diplomático, ha sido más moderado en esta confrontación, hasta que en las últimas 72 horas, digamos, un poco más, hemos visto a Brasil reaccionar, reaccionar escalando su respuesta. Bueno, esta es la crisis más importante. Con esto, el Mercosur no va a ser fácil y una unidad sudamericana, por ejemplo, un plan de infraestructura de América del Sur, se hace muy difícil. Entonces, en conclusión, es la peor situación histórica en más de un siglo y es urgente para la región que se recomponga la relación, y recomponerla hace al interés nacional.

Ahora, Rosendo, parece claro que con este canciller y con este presidente es imposible, digamos, porque no simplemente pasó lo que pasó con Flavio Bolsonaro, sino que recientemente el canciller acaba de decir... Voy a preguntarle a la producción si tengo la declaración del canciller para poner ahora. ¿Podemos colocar la declaración del canciller? A ver si la tenemos. Y me gustaría compartirla con la audiencia.

Declaración del canciller:

—¿Reconocer? No salieron a reconocer el triunfo de Lula y a saludar. ¿Por qué Milei no salió a saludar a Lula cuando ganó la elección?

—A ver, básicamente porque hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación.

—O sea, no tenés...

—No hay que reconocer y nadie... O sea, el que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral brasilero. O sea que nosotros digamos sí o no, no cambia de una manera que siempre se hace, ¿no?

—Sí, pero de vuelta entramos en esta situación constantemente.

—Bueno, el formalismo es bueno. Me sacaste el embajador y me retiraste el embajador. Entonces, ¿a partir de dónde estamos?

—Claro.

—Me sacaste el embajador, rompiste relaciones. Y entonces, ¿dónde estamos? Evidentemente, vos no tenés credenciales más que nadie para opinar.

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Quirno no se caracteriza por tener una capacidad diplomática, además de que no es diplomático. Te escucho reírte ahí.

Bueno, mirá, yo creo que está bien. Podríamos hablar de la habilidad o inhabilidad de Quirno, pero creo que, a tal punto, esa decisión la ha tomado Milei. Exacto, la ha tomado Milei. Es una decisión de Milei coherente con las decisiones que ha tomado respecto a Brasil. Y, bueno, es decir, ha habido insultos de Milei sobre Lula, muy directos: "ladrón", etcétera, etcétera. Yo diría bastante más fuertes que esto. Este es el punto. Esto también depende de la cultura política. La diplomacia, viste, tiene formas de mostrar posiciones. Por ejemplo, "decepción" en materia de diplomacia es una palabra durísima "Me han decepcionado". Por ejemplo, este es el tema.Entonces, la Argentina está haciendo política exterior quizás no reportando en esa forma de la diplomacia, que permite tratar diferencias dentro de un marco de razonabilidad.

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¿Cómo sigue? Imaginate si Milei fuera reelecto, por ejemplo, cinco años, seis, sin embajador. Cinco años y medio a partir de ahora.

Bueno, mirá, el punto es este: yo creo que Milei debería replantear su política en términos generales. Pues fíjate: son ya más de tres años en el poder y ni una vez visitó África. Ni una vez visitó Asia, excepto en el caso de Israel. Ninguna vez visitó Oceanía. Bueno, esto es el 80% del mundo. Él solo se ha movido en el 20% del mundo, que es Occidente, y dejando afuera Brasil de Occidente, dejando afuera México de Occidente. Es decir, se ha movido por países que representan el 14 o 15% de la población mundial, cuando uno mira, digamos, los diez países que más nos compran a nosotros, y son todos países, predominan países de Asia, etcétera, etcétera. Bueno, y este es el punto: el mapa hay que verlo en su conjunto. Es decir, países como, por ejemplo, Vietnam, Indonesia, Egipto, etcétera, están entre los primeros diez compradores de Argentina y no les estamos dando la prioridad que requiere la política exterior. Lo primero sería asumir esta realidad y empezar a corregirlo. Vos fíjate que el 16 de diciembre se inicia la reunión del G20, que reúne a los veinte países de más gravitación del mundo. Está el G7, las democracias del mundo occidental; están los BRICS, que son las cinco potencias del mundo emergente; están los MIKTA, los países medianos: México, Indonesia, Turquía, Corea del Sur y Australia. Pues, ¿sabés que este grupo se creó hace 18 años para tener una opinión de los países medios entre los BRICS y el G7? Y Argentina nunca quiso integrarse. Nunca quiso a los MIKTA, ni con Cristina, ni con Macri, ni con Fernández, ni con Milei. ¿Por qué? Porque la Argentina considera que estar en los MIKTA es poco. Que la Argentina tiene que estar o en el G7, para Milei o para Macri, o en los BRICS, para Cristina y para Fernández, sin darse cuenta de que la Argentina tiene en los MIKTA un subrubro: México, Indonesia, Turquía, Corea del Sur y Australia. Un ámbito donde tiene todo por ganar, no por perder. Bueno, esto requiere mirar. Sí, la crítica central que yo le haría al gobierno de Milei es una política exterior que mira solo al 15% del mundo en términos de población, te diría, y solo a un 20 o 25% del PBI en términos de economía.

Rosendo, entrevistamos al canciller Mauro Vieira hace un tiempo y él planteaba claramente que Brasil va a esperar las elecciones del año próximo, transmitiendo la idea de que confían en que el mismo sea presidente el 1 de diciembre del año 2027. ¿Cómo imaginás que va a aumentar esta tensión entre los dos países en el proceso electoral argentino, cuando claramente Lula devuelva favores y, de alguna manera, no sé, ayude discursivamente a los candidatos opositores a Milei?

Bueno, yo te diría que va a empeorar. Pero ¿cuál es el punto? Va a empeorar, pero no tenemos que desperdiciar la oportunidad de intentar amortiguar los choques y tratar de restablecer lo que hoy parece imposible. No hay peor esfuerzo que el que no se intenta, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde fuera del gobierno, desde la sociedad civil, hay que intentar, aunque tengamos poca expectativa en gestos de acercamiento. Los gestos de acercamiento en este momento de los gobiernos son muy difíciles. Aunque tengamos poca esperanza de que eso tenga éxito, creo que tenemos que intentarlo.

Comparto plenamente, Rosendo, y por eso te llamábamos. Sabemos que sos uno de los agentes principales de esa amistad brasileño-argentina. Agradecerte siempre tu tarea y predisposición para con nosotros.





MT/MEG