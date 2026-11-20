La historia económica argentina y las dificultades para sostener un modelo de crecimiento que combine desarrollo industrial, progreso social y estabilidad fueron algunos de los ejes de la conversación con el historiador Roy Hora, ganador del Premio Konex de Platino 2026 en Historia Económica y Social. En diálogo con Jorge Fontevecchia, el investigador analizó las razones de la pérdida de posiciones de la Argentina frente a otros países, el papel del empresariado y las oportunidades que ofrece el escenario económico internacional.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Hora planteó que los problemas argentinos no pueden explicarse únicamente por las decisiones de los empresarios o de los gobiernos, sino que responden a un entramado de reglas, incentivos y expectativas sociales. También se refirió al legado del peronismo, la comparación con Brasil, el impacto de la globalización y el desafío de compatibilizar un capitalismo más dinámico con la tradición igualitaria y solidaria de la sociedad argentina.

Roy Hora es profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Se desempeña como profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés y como docente titular regular en la Universidad Nacional de Quilmes. Además, es investigador principal del Conicet, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y fue declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la Legislatura porteña en 2024. Este año fue galardonado con el Premio Konex de Platino 2026 en la disciplina Historia Económica y Social.

Roy, muy buenos días. Mucho placer tenerte aquí. Pero primero, felicitaciones por el Konex de Brillante, en un área en la que quizás hay más necesidad hoy de poner luz, que tiene que ver con la historia económica argentina. Tu libro Los terratenientes de la Pampa argentina. Historia económica de la Argentina del siglo XIX nos lleva a hacer una revisión general de cuál es el grado de responsabilidad del empresariado en la situación que la Argentina tiene. Por un lado, muchos lo perciben como subsidiario de un Estado prebendario; por otro lado, como víctimas de ese sistema económico y político ineficiente. ¿Cómo podría ser, para legos, una especie de introducción del estado de situación de la dirigencia empresaria argentina y de los empresarios? ¿De dónde vienen y adónde están hoy?

Libro Los terratenientes de la Pampa argentina | Crédito: sigloxxieditores.com.ar

Bueno, primero, gracias por la invitación y por la referencia al premio. Yo creo que una perspectiva de largo plazo es buena para pensar nuestros problemas porque nos saca de la conversación más chiquita en la que solemos hundirnos muchas veces, con poco rédito. Y ahí hay dos cosas que diría para empezar. No voy a hacer la defensa del empresariado, estoy lejos de eso, pero tampoco voy a levantar el dedo contra el empresario argentino porque me parece que, en general, los actores funcionan en el marco de un sistema de reglas y de incentivos. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar: qué es lo que hace que la Argentina no funcione bien y no cree un contexto favorable para el desarrollo de los enormes talentos que tiene, no solo el empresariado, sino sectores muy amplios de la sociedad argentina. Yo creo que la Argentina se caracteriza por ser una sociedad muy pujante, muy vibrante, que tiene un rasgo muy particular: el hecho de que es una sociedad muy marcada por el fenómeno inmigratorio. Un fenómeno que ya quedó muy atrás, por cierto, pero que hizo de este país un país raro, un país distinto, en la medida en que estuvo construido, en gran medida, por inmigrantes. Y si hay un rasgo que caracteriza a la inmigración es el hecho de que está formada por gente que está incómoda con lo que le tocó en suerte, que busca un futuro mejor, un horizonte mejor. En su momento, la Argentina se lo ofreció. El momento que yo miro, que conozco mejor, es la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta los años 20 y 30, claramente. Fue una etapa que creó expectativas de progreso, un escenario muy atractivo para el desarrollo, para la movilidad social y para el progreso material de sectores muy amplios de la población. Eso después se frustró, pero yo creo que esa primera etapa es muy importante para entender lo que vino después. ¿Por qué? Porque creó expectativas muy altas que después a la Argentina le costó satisfacer. Y yo creo que eso es muy importante para entender el grado de conflictividad, las tensiones y los problemas que, sobre todo en el último medio siglo, traban nuestro desarrollo. Uno podría pensar a la sociedad argentina como una sociedad que está bloqueada, que está trabada, que tiene una configuración económica que hace difícil que progrese. ¿Y eso por qué? Bueno, en líneas generales, uno lo puede pensar como una tensión entre una sociedad muy demandante y una economía que permite mucho menos. En ese marco, la política económica argentina ha tomado muchas veces atajos, promoviendo y dando estímulos que favorecen mejoras de muy corto plazo, pero pensando poco en el largo plazo. No como una culpa ni de los empresarios ni de los que gobiernan, sino como producto de fuerzas sociales, de un entramado de poder que hace difícil levantar la vista y pensar qué es lo que necesitamos en el mediano y largo plazo.

Hay una primera singularidad que decis: de toda Latinoamérica, la Argentina es el país que tiene construida su población con menor proporción de pueblos originarios o inmigrantes involuntarios, sean esclavos o indígenas. Hasta ahí, eso es invariable. Sigue siendo así, igual que en México, Brasil, Chile o Perú. Hay una variable: hasta 1970, no hasta 1920, la Argentina tenía el producto bruto per cápita de Canadá y de Australia. Hasta 1970, Argentina tenía el doble de industria sobre el producto bruto que cualquiera de estos países. Es muchísimo más que Brasil. Entonces, ¿qué pasó desde 1970?

Sí, es cierto lo que vos decís. La configuración social en la Argentina es muy distinta. Inicialmente, esta diferencia fue mucho más marcada. Yo creo que eso creó una sociedad muy poderosa, muy articulada, muy demandante, muy dinámica. En las primeras décadas, durante varias décadas de lo que se conoce a veces con el nombre de desarrollo industrial por sustitución de importaciones, con el mercado interno, no se logró sostener el ritmo de crecimiento de las décadas previas. Se construyó una industria y hubo mucho progreso social. Al comienzo hubo mucho más progreso material y mucha más movilidad social. La era que se inicia, sobre todo con Perón, es una era de más justicia, menos crecimiento y más justicia social. Pero, en la medida en que partimos de un umbral muy alto, la gradual desaceleración del crecimiento se compensó con mejoras importantes en términos materiales.

¿A tu juicio tiene que ver con el peronismo?

No, no. Yo creo que el peronismo es un poco una consecuencia, es un resultado de una demanda de progreso que estaba muy arraigada en la sociedad y que el peronismo, de alguna manera, logró satisfacer, privilegiando más la distribución que la acumulación, para poner un par de parámetros en este período de los años 40, 50 y hasta los 70. Es cierto, como vos decís, que la Argentina desarrolló un sector industrial importante, mucho más grande que otros países de América Latina. Ya lo tenía de antes, pero el crecimiento fue más lento. Es decir, la Argentina creció mucho más lento que otros países que estaban mejor preparados para el desarrollo industrial en América Latina, pensando, por ejemplo, sobre todo en México y Brasil, donde la pujanza del proyecto industrialista fue más grande. Entonces, yo creo que ahí la Argentina se fue quedando. Pero es cierto lo que vos decís, creo yo, y coincido en cuanto a que los grandes problemas de la Argentina empezaron, sobre todo, en la década de 1970, cuando le costó mucho sintonizar con un mundo que empezaba a girar en torno a una palabra que podemos llamar, de manera muy rápida, globalización.

UNICEF alertó que el 41% de los hogares con chicos no llega a fin de mes y cuesta poner un plato en la mesa

Economía más China. ¿Cómo podemos llamar a eso?

Sí, podemos llamarlo China. Podemos llamarlo mercados financieros más integrados, un poco antes de China. Ahí el proyecto industrial argentino, la idea de una economía muy cerrada, una economía de alta inflación, con un mercado de capitales muy chiquito, con actores que, tanto empresarios como trabajadores, sindicatos y demás, aspiraban a mantener la economía muy cerrada... Eso, por supuesto, tenía sus ventajas, sobre todo ventajas a corto plazo.

Parece que eso en el período de los años 30, 40 y 70 era un poco lo que pasaba en muchos otros lugares del mundo. Desde los 70, los países más cerrados pagaron un precio alto en términos de crecimiento y bienestar. Pero Brasil era más cerrado que Argentina.

Brasil es más cerrado y sigue siendo un país muy cerrado.

Sí, pero a Brasil no le fue tan bien en este último medio siglo.

Brasil tuvo un período fenomenal, del 30 al 80, más o menos. En ese medio siglo, la economía brasileña creció 18 veces. Fue el milagro. De hecho, a veces se denomina ese período, sobre todo en los años 60, como el milagro brasileño. Con la dictadura de los 70, esa larga dictadura desde 1964 en adelante, que se sostuvo hasta bien entrados los 80, más de 20 años, precisamente porque transformó muy de raíz a Brasil, de un país agrícola a uno industrial.

Lo que podemos decir es que el milagro brasileño tiene la mudanza de la capital a Brasilia, la dictadura militar de mediados de los 60, absolutamente nacionalista, cerrada como pocas y, sin embargo, desarrolló una industria que no tenía, mientras que Argentina sí tenía industria y no la pudo desarrollar.

Sí, bueno, hubo, como decías recién, una historia de declinación que no fue lineal, pero el progreso brasileño fue muy marcado, sobre todo en la comparación con la Argentina. Yo decía que el producto per cápita brasileño creció en ese medio siglo 18 veces y el argentino, solo cinco. Y Brasil, en los años 30, era un país pobre, agrario. Había una diferencia enorme. Por ejemplo, a mí me gusta recordar este dato: la diferencia en la esperanza de vida entre brasileños y argentinos a fines de la década del 20 y comienzos de los 30 era de 20 años. Es decir, los argentinos vivíamos 20 años más que los brasileños. Al final del período, la distancia se había acortado muchísimo. Eran ya pocos años, menos de una década. Entonces, yo creo que uno puede decir que a Brasil le fue mucho mejor. Es cierto, pero Brasil estaba más preparado, estaba mejor armado. Arrancó de más abajo.

A lo que voy, lo que te quiero llevar concretamente, es a que lo que llamabas globalización finalmente es el traspaso del trabajo a lugares donde no existía justicia social, concretamente a Asia, no solamente a China como símbolo. Y que la diferencia que tenían Brasil y México es que no tenían ni sindicatos ni había justicia social. Entonces, finalmente, también allí las personas trabajaban seis días por semana, nueve horas por día, y recién ahora se acaba de eliminar el 6x1 en Brasil. Es decir, ¿cuánto del problema es que Argentina tenía Estado de bienestar y justicia social, era el único país del sur que tenía eso y que no lo pudo sostener porque hubo un traspaso del trabajo hacia Asia en los 70?

Bueno, dos cosas en relación con eso. En la Argentina no solo se retrasó, y este es un poco el drama argentino, me parece. No solo perdió posiciones respecto de los países de América Latina que acabás de mencionar, sino que, cuando uno hace la comparación internacional, le fue mal contra todos: contra los desarrollados, contra los menos desarrollados y contra los asiáticos.

Pero ¿cuál es el invariable? Busquemos el invariable juntos. Pensemos que el único invariable que yo encuentro es que Argentina era el único país en vías de desarrollo, subdesarrollado del sur, que tenía el mismo Estado de bienestar que los desarrollados.

Bueno, por Perón, claro.

Y los radicales y Perón. Era el único país que no estaba en el hemisferio norte, que no tenía el nivel de desarrollo de los países del hemisferio norte y que, cuando el trabajo se trasladó hacia Oriente, no pudo sostener el Estado de bienestar.

Yo lo formularía de esta manera: Argentina tenía un nivel de expectativas de desarrollo y demás cuya economía no podía atender de manera consistente.

Los alimentos acumulan dos semanas de aumentos y la canasta de supermercado supera $1 millón en cinco provincias

¿Y por qué no la podía atender? ¿Y antes sí? ¿Porque en determinado momento dejó de poder? ¿Por qué la pudo sostener durante 50 años, de 1910 a 1970, y por qué dejó de mantenerla?

Porque la Argentina tiene, yo creo, una bendición, un regalo de Dios, que es La Pampa. Y eso funcionaba muy bien en el contexto de una economía donde el sector agropecuario tenía una centralidad mayor que la que fue teniendo a lo largo del siglo XX, como consecuencia, sobre todo, del crecimiento de la economía urbana.

Y no por las dos guerras mundiales.

Yo creo que no tanto. Me parece que poner la causa de los problemas argentinos en impactos externos no termina de ofrecer una explicación convincente, porque los impactos externos también afectaron a otros países.

Los impactos externos dependen de las resoluciones que uno tome. Yo no estoy diciendo que la culpa sea de afuera. Sí, bueno, hay cambios de afuera a los que la Argentina no se pudo adaptar.

Bueno, claro. Si uno lo mira bajo esa luz, yo diría que hay un tema muy importante: el hecho de que la Argentina estaba muy bien adaptada. Tuvo mucha suerte en un mundo de mercados abiertos, un mundo que demandaba, por ejemplo, alimentos de clima templado o bienes agrícolas de clima templado.

La historia que planteás es que los términos de intercambio agrícolas de las exportaciones de Argentina, que eran agrícolas, nos permitieron durante gran parte del siglo XX financiar una industria ineficiente y que, en determinado momento, aparece el famoso tema de que el kilo de Audi valía mucho más que el kilo de trigo. Creo que eso es lo que decía Pich, o el kilo de lomo. Muy bien. Siendo así, entonces estamos en el mejor de los mundos. ¿Hoy estamos...? Yo creo que queremos esperar que la Argentina vuelva a ser la de 1920.

Yo creo que la Argentina hoy tiene una oportunidad mayor que la que tuvo durante el período de predominio norteamericano, con un mundo asiático muy, digamos así, con una demanda muy chiquita, muy reprimida, precisamente por sus bajos niveles de ingreso. Entonces, yo creo que hoy hay más razones estructurales para el optimismo que las que había en la década del 70 o en la década del 80, en la medida en que logremos construir una economía capaz de articularse de manera productiva con lo que nos ofrece Asia y Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue un dolor de cabeza para la Argentina, sobre todo porque es una economía muy competitiva, no complementaria. Es decir, aquello que nosotros producimos de manera más eficiente, Estados Unidos no lo necesita. Y nosotros, la Argentina, por esto que venimos conversando, por su nivel de desarrollo, las expectativas de su población y demás, requerimos mucho el tipo de bienes que produce una sociedad de consumo como la sociedad norteamericana.

Entonces, podríamos decir que tuvimos una época en que nuestros clientes eran los europeos, que la estaban pasando mal. Se nos acabaron los clientes europeos porque empezaron a pasar bien, dejaron de mandarnos inmigrantes y, al mismo tiempo, pudieron recomponer su producción. Ahora pasamos un valle. Los chinos nos quitaron la producción industrial, pero ahora los chinos consumen. Entonces, no hay mal que por bien no venga: ellos nos quitaron la industria, pero ahora vuelven a necesitar proteínas y tenemos otra oportunidad, no solamente de proteínas, sino también de energía y minerales.

Sí, sí. Yo creo que, en ese aspecto, hoy la Argentina tiene un horizonte más despejado que el que tuvo desde los años 40 hasta el cambio de siglo. Y eso creo que es auspicioso y depende un poco de nuestra inteligencia, de la inteligencia de nuestra clase dirigente en un sentido amplio. No son solo los que están en la Casa Rosada: empresarios, dirigentes sindicales, etcétera. Se trata de aprovechar esa oportunidad para combinar lo bueno que tiene esta sociedad, que es una aspiración de progreso social para todos, que creo que se tiene que asentar sobre una economía más potente, más dinámica, que es lo que durante mucho tiempo no tuvimos. Y si logramos esa fórmula tan esquiva, creo que nuestros hijos o nuestros nietos tendrán más razones para ser felices que las que tenemos nosotros.

O sea, en síntesis, el carácter argentino tiene un componente igualitarista que no tiene ningún otro país de América Latina ni ningún otro país en vías de desarrollo. Un carácter igualitarista propio de los países desarrollados.

Sí, claro. Yo creo que es más que un carácter. Es una configuración social que construye un carácter.

Exactamente. No es simplemente una cuestión de cultura, sino que eso está arraigado socialmente en una experiencia que fue la experiencia de progreso social tan importante que vivió nuestro país. Entonces, ¿esa configuración igualitarista le da respuesta a una persona con la política económica de Javier Milei o el Papa?

Me parece que Milei vino a señalar un montón de problemas que tenía el funcionamiento de la economía argentina. No creo que tenga las soluciones para un tipo de sociedad como la Argentina. Y yo creo que el hecho de la visita del Papa un poco marcó eso. Señaló que, además de un entorno económico más conducente hacia el crecimiento, con más acumulación y demás, la Argentina también tiene su propia textura social, otras cosas que tienen que ser atendidas. Ese es un poco el desafío que tenemos por delante: cómo compatibilizar un capitalismo más pujante con los rasgos que tiene el capitalismo argentino. Que no es puro mercado. El empresario argentino no piensa las cosas de esa manera. Cómo compatibilizamos ese aspecto con esa otra tradición mucho más igualitaria, mucho más solidaria, que yo creo que es un valor central de nuestra cultura.

Muy interesante, Roy. Felicitaciones nuevamente por el premio, por el libro y muchas gracias por esta conversación.

Un placer. Muchas gracias por la invitación.



LMM