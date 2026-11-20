La inflación en alimentos y bebidas registró una suba del 0,3% durante la tercera semana de noviembre de 2026, acumulando dos semanas consecutivas de aumentos, según el último relevamiento de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Sin embargo, pese al incremento semanal, el promedio de las últimas cuatro semanas volvió a desacelerarse y se ubicó en el 1,2%, mientras que los precios acumularon un avance del 0,9% en lo que va del mes.

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El relevamiento de LCG se realiza mediante web scraping los miércoles y contempla los precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Los ponderadores utilizados corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos de la consultora, el incremento semanal del 0,3% se produjo después de una suba del 0,8% en la segunda semana de noviembre y una caída del 0,2% en la primera. De esta manera, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas descendió del 1,4% al 1,2%, lo que representa una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales.

Índice de aumentos semanales | Crédito: LCG

Por otra parte, la variación acumulada entre las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,1%, mientras que el promedio móvil se ubicó en el 1,2%. Ambos indicadores se mantienen por debajo de los registros de octubre, cuando la inflación promedio de alimentos había llegado a un máximo del 4,4% durante la segunda semana del mes.

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Panificados, lácteos y carnes explicaron el 90% de la inflación semanal

Durante la tercera semana de noviembre, ocho de los diez rubros relevados por LCG registraron aumentos. Los mayores incrementos correspondieron a productos de panificación, cereales y pastas (0,83%), productos lácteos y huevos (0,70%) y azúcar, miel, dulces y cacao (0,54%).

Porcentajes de aumentos por rubros | Crédito: LCG

También se registraron subas en verduras (0,33%), frutas (0,27%), comidas listas para llevar (0,22%), carnes (0,20%) y aceites (0,09%). En contraste, bebidas e infusiones para consumir en el hogar retrocedieron un 0,33%, mientras que condimentos y otros productos alimenticios bajaron un 0,06%.

Según destacó LCG, los panificados, los lácteos y las carnes explicaron el 90% de la inflación semanal. Los productos de panificación aportaron 0,12 puntos porcentuales al índice, los lácteos y huevos sumaron 0,09 puntos y las carnes contribuyeron con otros 0,06 puntos. Por su parte, la caída de las bebidas permitió restar 0,05 puntos porcentuales.

Con respecto a la variación promedio de las últimas cuatro semanas, los mayores aumentos correspondieron a condimentos y otros productos alimenticios (4,2%), panificados, cereales y pastas (2,4%) y bebidas e infusiones para consumir en el hogar (2,3%). En tanto, las verduras acumularon una caída promedio del 1,2%, seguidas por aceites (-0,8%) y azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%).

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En este período, los panificados y las bebidas explicaron poco más de la mitad de la inflación promedio de alimentos, con incidencias de 0,35 y 0,33 puntos porcentuales, respectivamente. Además, el informe señaló que casi el 90% de los productos relevados mantuvo sus precios constantes durante la última semana.

EcoGo proyectó una inflación del 1,9% para noviembre

Por su parte, la consultora EcoGo registró un aumento del 0,26% en alimentos y bebidas no alcohólicas durante la segunda semana de noviembre, el menor incremento de las últimas seis semanas. Según su relevamiento, este rubro aportó 0,07 puntos porcentuales a la inflación general de la semana, que se ubicó en el 0,37%.

Aumento semanal de alimentos y bebidas | Crédito: EcoGo

De acuerdo con el informe publicado el 16 de noviembre, la inflación general acumuló un 1,44% durante las primeras dos semanas del mes, después de registrar un incremento del 1,07% en la primera semana, impulsado por los ajustes mensuales de tarifas y servicios. El promedio móvil de un mes se ubicó en el 0,38% semanal para el nivel general, mientras que en alimentos alcanzó el 0,52%.

En este escenario, EcoGo proyectó que la inflación de noviembre podría cerrar en el 1,9%, por debajo del 2,1% registrado en octubre, siempre que los alimentos aumenten un 0,5% semanal durante las dos semanas restantes. Bajo ese supuesto, la inflación interanual descendería al 31,8% y el acumulado de 2026 alcanzaría el 29,1%.

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El último informe El Changuito Federal, publicado por Analytica el 18 de noviembre, reveló que Santa Cruz tuvo la canasta de supermercado más cara de octubre, con un costo de $1.079.160, seguida por Chubut ($1.075.832), Tierra del Fuego ($1.051.989), Río Negro ($1.039.667) y Neuquén ($1.032.662).

Costos del changuito por provincia | Crédito: Analytica

En contraste, los valores más bajos se registraron en San Luis ($948.707), Mendoza ($949.745) y San Juan ($960.404). El relevamiento contempla una compra mensual representativa de alimentos y bebidas para una familia de dos adultos y dos menores, con los mismos productos y marcas en todas las provincias.

En cuanto a la evolución de los precios, Jujuy registró el mayor aumento mensual del changuito en octubre (+3,7%), seguida por Entre Ríos (+3,5%) y Catamarca (+3,3%), mientras que Santa Cruz (-0,9%), Córdoba (-0,4%) y Chubut (-0,3%) mostraron bajas. Entre los productos destacados apareció la cebolla, con incrementos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias, que llegaron al 73,3% en La Rioja y al 61,1% en Chaco.

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Sin embargo, las provincias con las canastas más caras no fueron necesariamente aquellas donde representaron un mayor esfuerzo económico para las familias. En Neuquén, el changuito equivalió al 13,6% de dos salarios promedio del sector privado registrado y en Santa Cruz al 15,5%, mientras que en Santiago del Estero alcanzó el 39,4%, en Tucumán el 39,1% y en Misiones el 37,7%.

Por último, al tomar como referencia dos salarios del comercio minorista, la proporción llegó al 44,2% en Santiago del Estero, al 42,7% en La Rioja y al 42,5% en Catamarca.

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