El padrón de empleadores privados de Chaco se redujo 13,2% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una baja del 6,3% en todo el país. La provincia quedó cuarta entre las jurisdicciones con mayor retroceso, según un informe de Politikon Chaco elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En la comparación con agosto de 2025, el número de empleadores chaqueños bajó 4,7%, frente a un 2,9% nacional. El relevamiento cuenta a las personas y empresas del sector privado que declararon al menos un trabajador con cobertura del sistema de riesgos del trabajo. La caída refleja el saldo neto de ese padrón.

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La mayor caída de empleadores en el Nordeste

Desde noviembre de 2023, solo La Rioja (18,4%), Tierra del Fuego (16,6%) y Catamarca (14,6%) tuvieron retrocesos más pronunciados que Chaco. En el Nordeste argentino (NEA), la provincia encabezó la baja, seguida por Corrientes (12,3%), Misiones (11%) y Formosa (10,4%).

El empleo asalariado privado también retrocedió. Según los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre agosto de 2025 y agosto de 2026 Chaco pasó de unos 72.100 a 69.100 trabajadores registrados en el sector privado. La baja fue del 4,2%, el doble del 2,1% nacional para ese indicador.

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El comercio explica más del 40% de la baja anual en el país

En agosto, la Argentina tenía 475.685 empleadores privados. Eran 14.241 menos que un año antes y 32.163 menos que en noviembre de 2023. Con ese dato, el país acumuló 30 meses consecutivos de caídas interanuales. Neuquén fue la única jurisdicción que sumó empleadores en ambas comparaciones.

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La caída interanual alcanzó a 14 de las 18 ramas de actividad relevadas. El comercio perdió 5.987 empleadores, algo más del 40% de la reducción neta del país. Le siguieron el transporte y almacenamiento, con 2.602 menos, y la industria manufacturera, con 2.529