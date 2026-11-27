La discusión por el Presupuesto 2027 y la deuda provincial derivó en un cruce entre la presidenta de la Legislatura del Chaco, Carmen Delgado, y el intendente de Machagai y precandidato a gobernador por el PJ, Juan Manuel García. La legisladora oficialista le había pedido que dejara de mentir sobre un supuesto endeudamiento ilegal. Un día después, el dirigente peronista respondió con cuestionamientos al manejo de los fondos y a los argumentos del oficialismo.

“Aunque me injurien, la deuda de Zdero sigue ahí y se paga con menos sueldos y más tarifas”, indicó García. Su respuesta llegó después de que Delgado publicara “El día después…”, una columna en la que criticó a la oposición por la caída de la sesión prevista para debatir las cuentas del próximo año, todo esto dos semanas después de que el propio oficialismo no diera quórum para avanzar con la cláusula gatillo o el freno a las tarifas.

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El endeudamiento en Chaco

El punto central del desacuerdo es la interpretación de una operación financiera que cuestiona el PJ. Delgado sostuvo que el REOR es “un régimen de extinción de obligaciones, no un empréstito nuevo” y rechazó que García lo presentara como un endeudamiento ilegal. También puso en duda su capacidad para distinguir lo legal de aquello que no lo es y le sugirió consultar a sus asesores. “Deje de mentir. Engañar con el afán de dañar sí es reprochable”, expresó.

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) fue creado para extinguir total o parcialmente obligaciones entre la Nación y las provincias mediante convenios bilaterales. Chaco figura entre las jurisdicciones adheridas, según la información del Ministerio de Economía nacional.

García, por su parte, sostuvo que Delgado lo había atacado siguiendo instrucciones del gobernador Leandro Zdero. Además, afirmó que la presidenta legislativa firmó en febrero el decreto que ratificó el convenio al que atribuye el origen del endeudamiento, mientras el mandatario estaba en Luxemburgo y la vicegobernadora se encontraba de licencia.

El intendente calificó ese compromiso como la mayor deuda de la historia provincial. “Pero no seré yo quien determine las responsabilidades del caso. Será la Justicia”, escribió.

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La sesión sin quórum y el reproche de una doble vara

El intercambio tuvo como antecedente la sesión del miércoles que fracasó por falta de quórum, en la que el oficialismo buscaba tratar el Presupuesto 2027. Delgado cuestionó a los legisladores opositores por impedir el debate y sostuvo que el presupuesto es primordial para el funcionamiento de los tres poderes del Estado.

En su columna, la presidenta de la Cámara acusó a la oposición de bloquear las instituciones y de reemplazar la discusión parlamentaria por las redes sociales. “Preferir los reflectores a los micrófonos en las bancas es al menos una decisión para ser juzgados por la ciudadanía”, planteó.

García respondió que no dar quórum es una herramienta que también utilizó el actual oficialismo. Para sostener ese argumento, citó declaraciones que atribuyó a la diputada Carina Botteri y recordó que, según su relato, Zdero se retiró de una sesión sobre el presupuesto cuando era legislador, en noviembre de 2021. “La vara moral con la que miden sus actos no es la misma que le aplican a los demás”, cuestionó.

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Los reclamos por salarios, tarifas y el destino de los fondos

El precandidato del PJ buscó trasladar la discusión al impacto que, según sostiene, tiene el endeudamiento sobre las cuentas provinciales y la situación de los chaqueños. En ese marco, reclamó explicaciones por el destino de casi $500.000 millones y preguntó por qué esos recursos no se tradujeron en mejoras salariales o medidas para sostener la actividad económica.

García pidió la reactivación de la cláusula gatillo, cuestionó las tarifas eléctricas de Secheep y reclamó políticas para las pequeñas y medianas empresas. También objetó que la gestión provincial siga apelando a la herencia recibida para explicar sus dificultades y contrapuso esos resultados con las promesas de austeridad y orden de la campaña oficialista.

Finalmente, respondió al cuestionamiento sobre el uso de las redes sociales. Consideró contradictorio que Delgado criticara el debate fuera del recinto mientras difundía sus objeciones mediante la prensa y las plataformas digitales. “En una oración afirma algo, y en la siguiente se refuta a sí misma”, sostuvo.