El abogado Miguel Lukach, defensor del periodista Romildo Ramón Lavia Rachz, sostuvo que las imágenes del lavado de su camioneta no demuestran que haya participado en el atropellamiento que provocó la muerte del sargento Juan José Sandoval. En una entrevista con Perfil NEA, también respondió a las versiones sobre presuntas manchas de sangre en el vehículo y aseguró que, al momento de la conversación, los informes periciales todavía no estaban incorporados oficialmente al expediente.

“No hay ningún elemento o indicio que indique que él tenga participación en este hecho por haber lavado una camioneta”, afirmó el letrado. Su planteo apuntó a cuestionar el valor que se les atribuye a esas imágenes dentro de la investigación, en la que su defendido está imputado por homicidio culposo agravado por la fuga.

Rachz permanece alojado en la Comisaría Primera de Juan José Castelli. La causa busca esclarecer el atropellamiento del policía sobre la ruta provincial 9, en jurisdicción de esa ciudad chaqueña.

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La explicación de la defensa sobre el lavado del vehículo

Consultado por el registro de una cámara de seguridad que mostraría al periodista lavando la camioneta después del hecho, Lukach vinculó esa conducta con las condiciones de los caminos que recorre por su trabajo en El Impenetrable.

“Él trabaja en El Impenetrable, los caminos allí son bastante complicados y hoy no es, digamos, no es nada extraño que una persona llegue de un lugar donde la camioneta se llena de tierra, se ensucia y demás, que le pase un trapo, que la lave”, argumentó. El defensor ratificó que Rachz niega haber atropellado a Sandoval y haberse fugado.

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Qué respondió por las presuntas manchas de sangre

Ante las versiones periodísticas sobre la posible detección de sangre en la camioneta, Lukach señaló que la defensa no había recibido una notificación oficial que confirmara ese resultado. Evitó, por lo tanto, dar por acreditado el hallazgo o pronunciarse sobre su alcance.

“Hay muchas conjeturas, hipótesis, pero no. Yo siempre me manejo con lo que tengo en el expediente”, expresó a Perfil. Según estimó, los informes técnicos podrían estar completos durante la próxima semana, cuando la defensa podrá examinarlos y definir sus siguientes presentaciones.

Durante la entrevista también anticipó nuevas declaraciones testimoniales para este viernes, posiblemente de policías que intervinieron en el procedimiento posterior al atropellamiento.

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Otro punto de la entrevista fue la versión según la cual Rachz le habría atribuido el atropellamiento a una Volkswagen Amarok blanca al encontrarse con un efectivo policial después del hecho, incluso antes de que este le hiciera preguntas. Lukach no confirmó ni desmintió esa supuesta manifestación. “No sé si es correcta o incorrecta. Vamos a ver qué dice el testigo en la audiencia”, respondió, y dejó su evaluación supeditada a lo que se incorpore formalmente a la causa.

El pedido de libertad y los cuestionamientos de la familia

La defensa solicitó la libertad provisional del periodista y, al momento de la entrevista, esperaba una respuesta. Lukach cuestionó los tiempos de resolución: según su interpretación, ese planteo debería contestarse en un plazo de 24 a 48 horas, separado de los diez días hábiles que mencionó para definir la situación procesal.

También sostuvo que corresponde al Ministerio Público Fiscal acreditar la imputación y que la defensa colaborará con la investigación. Sobre el estado de ánimo de su asistido, lo describió como “relajado, tranquilo”.

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Consultado por los reclamos de la hermana de Sandoval sobre las condiciones de detención y la igualdad de trato, negó que los abogados hubieran solicitado el alojamiento de Rachz en la Comisaría Primera. “No, las cuestiones de los traslados son una cuestión interna en la Policía. No tenemos nada que ver nosotros”, aseguró, aunque evitó opinar sobre las demás declaraciones de la familiar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2 de Juan José Castelli, encabezada por Gerónimo Agustín Roggero.