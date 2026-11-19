La Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental del Chaco solicitó la elevación a juicio de siete causas contra el abogado Ricardo Ariel Osuna. Seis de los requerimientos corresponden a acusaciones por encubrimiento por receptación, mientras que el restante se vincula con un presunto estorbo a un acto funcional.

El detalle fue difundido por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, quien dio a conocer las calificaciones legales incluidas en los pedidos fiscales. En cuatro de las investigaciones también se solicitó juzgar a Sergio Daniel Vallejos, alias “Keko”, y Federico Antonio Ferreyra, conocido como “Kiko”.

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El principal grupo de imputaciones contra Osuna se concentra en el encubrimiento por receptación. Bajo esa figura, la Fiscalía le atribuye haber recibido bienes provenientes de delitos. En una de las causas, iniciada a partir de una denuncia particular, la acusación incorpora el agravante del ánimo de lucro.

Entre los otros requerimientos figura una investigación inicialmente caratulada como abigeato, en la que el delito atribuido al abogado es el encubrimiento por receptación. También hay otra causa identificada como encubrimiento, para la que se solicitó el mismo encuadre penal.

Los tres pedidos restantes por receptación corresponden a actuaciones del Departamento de Seguridad Metropolitana, de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y de la propia Fiscalía Rural y Ambiental. Parte de esas investigaciones se originó en procedimientos de secuestro de bienes.

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La séptima causa tiene una calificación diferente. Se trata de una investigación por obstrucción de la actuación de un funcionario público, en la que la Fiscalía solicitó llevar a juicio a Osuna por el delito de estorbo a un acto funcional, previsto en el artículo 241, inciso 2, del Código Penal.

Ese requerimiento se suma a los seis vinculados con la presunta recepción de bienes de origen delictivo y completa el conjunto de pedidos de elevación a juicio difundidos este jueves.

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Qué les atribuyen a “Keko” y “Kiko”

Para Vallejos y Ferreyra, la Fiscalía requirió la elevación a juicio en cuatro de las causas. A ambos les atribuye encubrimiento por favorecimiento real y haber ayudado a los autores a asegurar el producto o provecho de los delitos investigados, según las calificaciones legales comunicadas.

Los requerimientos expresan la pretensión fiscal de que las acusaciones sean examinadas en juicio. La información difundida corresponde a pedidos de elevación y no implica una declaración de culpabilidad de los imputados.