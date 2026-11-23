El deporte de la Provincia de Corrientes está de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo Arce, el recordado boxeador nacido en la capital que alcanzó la gloria nacional al consagrarse campeón argentino de peso mediano. El exdeportista tenía 71 años y murió este domingo en un centro asistencial de Buenos Aires, ciudad en la que residía desde hace décadas.

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La noticia fue confirmada el entorno del deportista, que relató que el ex campeón había experimentado un fuerte dolor en el pecho unos diez días atrás y había sido atendido en un hospital, donde permaneció en observación antes de recibir el alta médica.

Sin embargo, este domingo cerca de las 20:30 volvió a ser trasladado de urgencia a un centro de salud: allí los médicos detectaron la obstrucción de una arteria e intentaron desobstruirla, pero Ricardo Arce sufrió una nueva descompensación y falleció alrededor de las 21:30, según consignó radio Sudamericana.

Sus restos serán velados este lunes, de 15:00 a 17:00, en una sala velatoria ubicada sobre la avenida Forest, en la Ciudad de Buenos Aires.

Trayectoria amateur y consagración en el Luna Park en 1979

Nacido el 9 de abril de 1955 en Corrientes capital, Ricardo Arce construyó una destacada campaña en el campo aficionado bajo la conducción técnica de Eduardo Román, quien lo acompañó hasta el cierre de su carrera.

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Como representante de la selección argentina, disputó el Mundial de Cuba en 1974 y los Juegos Panamericanos de México en 1975 antes de dar el salto al profesionalismo, donde enfrentó a figuras de primer nivel de la época como Juan Carlos Bogado, Alfredo Cruz, el uruguayo José María Flores Burlón, José Alberto Vega, Camilo Gaitán y Alberto Almirón.

La página más gloriosa de su carrera profesional quedó grabada el 1 de septiembre de 1979 en el legendario estadio Luna Park, cuando disputó la corona argentina de la categoría mediano —división en la que había reinado Carlos Monzón— ante el porteño Rubén Pardo. Aquella noche, una multitud de correntinos colmó la tribuna popular conocida como "la leonera" para alentar a su comprovinciano.

Una batalla memorables y un fallo dividido para la historia

Con 72,200 kilogramos en la balanza frente a los 72,300 de Rubén Pardo, Ricardo Arce impuso potencia y golpes largos de derecha desde el campanazo inicial, logrando derribar al monarca en el tercer asalto —sin conteo por tratarse de un resbalón— y volviendo a enviarlo a la lona en el noveno round tras una serie de impactos certeros que frenaron la reacción que el campeón había mostrado entre el sexto y el octavo capítulo.

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En los últimos tres asaltos, el correntino sostuvo el ritmo en la corta distancia y llegó con mejor resto físico al campanazo final. La definición en las tarjetas mantuvo el suspenso hasta el último segundo: el jurado Giusti puntuó 117-116 para Rubén Pardo, Di Carlo dio 119-117 para Ricardo Arce, y el fallo definitivo de Stern —118-117 a favor del retador— desató el festejo de toda la parcialidad sobre la avenida Corrientes, sellando una noche inolvidable para el boxeo provincial.