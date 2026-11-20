Una bebé de apenas un mes de vida murió en Resistencia y sus padres fueron detenidos este jueves por la noche, en el marco de una investigación judicial que busca determinar si la pequeña fue víctima de maltrato infantil. La causa, caratulada provisoriamente como supuesto homicidio agravado por el vínculo, quedó a cargo de la fiscal de Investigación Penal N.º 1, Ingrid Wenner, quien ordenó la aprehensión de ambos progenitores luego de recibir información médica y los resultados de la autopsia.

El caso comenzó el miércoles, cuando J.A.P., de 31 años, y A.B.A., de 30, trasladaron por sus propios medios a su hija, identificada con las iniciales I. A. A., hasta el Hospital Pediátrico de Resistencia. La pequeña ingresó con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y debió ser sometida a maniobras de reanimación. Los profesionales consiguieron recuperar su actividad cardíaca, por lo que fue intubada e internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Sin embargo, su estado era extremadamente delicado y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Los estudios médicos despertaron sospechas de maltrato infantil

Durante la internación, los médicos realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía, que permitieron detectar edema cerebral, pupilas fijas y ausencia de respuesta refleja, indicadores de un grave compromiso neurológico. A partir de estos resultados, los antecedentes clínicos y el relato proporcionado por los padres, uno de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos manifestó la sospecha de que la pequeña pudiera haber sufrido el denominado síndrome del bebé sacudido, una forma de traumatismo que puede producir lesiones cerebrales severas.

Las sospechas motivaron la intervención judicial y posteriormente se incorporaron los resultados de la autopsia. Según el informe policial, el estudio consignó un cuadro de síndrome de posparo, hipertensión endocraneana con edema cerebral y hemorragia subaracnoidea, además de una sospecha de maltrato infantil y probable neumonía. Estos hallazgos serán analizados en el marco de la investigación para establecer qué provocó las lesiones y determinar si existió una conducta delictiva.

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Detuvieron a los padres cuando fueron al hospital a retirar el cuerpo

Con los primeros elementos reunidos, la fiscal Wenner dispuso la intervención de la División Delitos Contra las Personas, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana. Los investigadores realizaron tareas de vigilancia en las inmediaciones del domicilio familiar y posteriormente establecieron que los progenitores se habían dirigido al Hospital Julio C. Perrando, donde pretendían averiguar cuándo podrían retirar el cuerpo de su hija.

Ante esta información, un equipo policial encabezado por el director general de Investigaciones, Rolando Daniel Sosa, se trasladó hasta el establecimiento sanitario. Allí localizaron a la pareja, corroboraron sus identidades y comunicaron la situación a la fiscalía. Por disposición de Wenner, ambos fueron aprehendidos alrededor de las 23 del jueves y trasladados para completar los procedimientos de identificación.

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La mujer quedó alojada en la División Microtráfico, mientras que el hombre fue derivado a la Comisaría Novena de Resistencia. Según las actuaciones policiales, está previsto que este sábado sean remitidos a la fiscalía junto con la documentación reunida durante la investigación.