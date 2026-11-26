El intendente de Machagai y uno de los precandidatos a gobernador de Chaco por el Partido Justicialista (PJ), Juan Manuel García, lanzó críticas contra la administración provincial de Leandro Zdero, a la que acusó de haber contraído una deuda de 476.000 millones de pesos sin autorización legislativa. El dirigente peronista advirtió que esta situación podría comprometer las finanzas provinciales durante 2027 y anticipó un escenario de paralización de obras públicas y estancamiento salarial.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia política por el Presupuesto provincial 2027, cuyo tratamiento en la Legislatura chaqueña quedó atravesado por los cuestionamientos de la oposición al manejo de los recursos públicos. García sostuvo que el proyecto presentado por el Ejecutivo "esconde a plena vista la deuda más grande de la historia del Chaco en el peor momento económico de los últimos cincuenta años".

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"Nuestros diputados no tuvieron que contratar peritos para descubrir el endeudamiento trucho e ilegal de 476 mil millones de pesos. Estaban a la vista, como deuda consolidada, pero resulta que era plata que pidió sin permiso y que no devolvió", afirmó el jefe comunal, en referencia a los cuestionamientos formulados por legisladores opositores.

García apuntó contra Zdero y Caputo por la deuda provincial

El dirigente justicialista sostuvo que el endeudamiento cuestionado se originó en adelantos de coparticipación federal otorgados por el Gobierno nacional que, según su denuncia, no fueron reintegrados dentro del ejercicio correspondiente. También cuestionó el mecanismo administrativo utilizado por la Provincia para reconocer esas obligaciones.

"Estamos hablando de adelantos de coparticipación que no fueron devueltos en el ejercicio correspondiente, y de un endeudamiento gigantesco que no fue autorizado por la legislatura. Y lo peor es que quisieron maquillarlo con un convenio y un decreto. Sólo les faltó arreglar de palabra", expresó.

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En ese marco, García también involucró al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por su participación en la autorización de los desembolsos. El intendente destacó la actuación de los diputados opositores que hicieron pública la controversia y reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos. "Hay dos grandes misterios por resolver: a dónde fue a parar esa plata, y cómo piensa devolverla antes de dejar el gobierno en diciembre del año que viene. Por lo pronto, el Chaco se va a quedar sin obras y va a seguir con los sueldos pisados", advirtió.

Las afirmaciones del dirigente representan denuncias políticas de la oposición sobre la legalidad y el impacto financiero de las operaciones. La existencia de una irregularidad administrativa o penal deberá ser determinada por los organismos competentes.

La advertencia sobre los salarios y las obras públicas en 2027

García vinculó la controversia financiera con las dificultades que, según sostuvo, atraviesan los municipios chaqueños, especialmente aquellos administrados por el peronismo. En ese sentido, cuestionó la reducción de inversiones provinciales y sus consecuencias sobre la prestación de servicios y la infraestructura local.

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"No se conformaron con congelar salarios y aumentar las tarifas; encima endeudaron a toda la población y no pueden explicar en qué usaron la plata", manifestó el intendente, quien consideró que las decisiones económicas del Ejecutivo provincial están afectando directamente la calidad de vida de los habitantes.

Para dimensionar el monto cuestionado, el precandidato justicialista aseguró que los $476.000 millones equivalen a casi nueve meses de coparticipación de los 70 municipios del Chaco. "El problema es que la plata no está y las obras tampoco", concluyó.