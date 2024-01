Acusan a Elon Musk de consumir drogas ilegales y en SpaceX y Tesla temen que pueda dañar sus negocios

De acuerdo a una investigación recientemente publicada, algunos ejecutivos y miembros de juntas directivas de las empresas de Elon Musk, como Tesla y SpaceX, temen por el aparente consumo de drogas ilegales del millonario, por las consecuencias que eso podría tener en su comportamiento y en los contratos gubernamentales millonarios que mantienen a flote a decenas de miles de empleos y a gran parte del programa espacial estadounidense.

El reconocido medio estadounidense The Wall Street Journal publicó este sábado un artículo en el que se menciona que el comportamiento errático de Musk, a veces justificado por su salud mental, falta de sueño, estrés o su personalidad, puede deberse a otro componente: el consumo de cocaína, ketamina, éxtasis, hongos y LSD. Asistentes de fiestas privadas en todo el mundo de las que ha participado el magnate sudafricano aseguraron tener que firmar acuerdos de confidencialidad o entregar sus teléfonos para entrar, debido a ese consumo.

“En 2018, por ejemplo, tomó varias pepas de ácido en una fiesta que organizó en Los Ángeles. Al año siguiente, estuvo de fiesta con hongos alucinógenos en un evento en México. En 2021, tomó ketamina de forma recreativa con su hermano, Kimbal Musk, en Miami en una fiesta durante la feria Art Basel. Ha consumido drogas ilegales con el actual miembro de la junta directiva de SpaceX y Tesla, Steve Jurvetson”, detalló The Wall Street Journal. Personas cercanas a Musk dijeron que el consumo continúa y temen que ocasione una crisis en su salud o problemas en sus negocios.

SpaceX es la única empresa aprobada para transportar astronautas de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional

El uso de drogas ilegales probablemente sería una violación de las políticas federales que podría poner en peligro los miles de millones de dólares de SpaceX en contratos gubernamentales, siendo la única empresa estadounidense aprobada actualmente para transportar astronautas de la NASA hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Además, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aumentó las compras de lanzacohetes SpaceX en los últimos años, y la compañía también ha estado buscando desarrollar un negocio de venta de servicios satelitales a agencias de seguridad nacional.

Dado que Musk es intrínseco al valor de sus empresas, un problema de consumo pone potencialmente en riesgo alrededor de 1 billón de dólares en activos en manos de inversores, decenas de miles de empleos y gran parte del programa espacial estadounidense. De acuerdo a la publicación de The Wall Street Journal, una exdirectora de Tesla, Linda Johnson Rice, se sintió tan frustrada con el comportamiento volátil de Musk y sus preocupaciones sobre su consumo de drogas que no se presentó a la reelección para la junta directiva de la compañía de automóviles eléctricos en 2019.

La gente que rodea a Musk hace tiempo que se acostumbró a su comportamiento volátil. Sin embargo, algunos ejecutivos de SpaceX que habían trabajado con él durante mucho tiempo notaron un cambio en un evento de la compañía a finales de 2017. Hubo un episodio en el que el magnate llegó una hora tarde a un evento para desarrollar el prototipo del Big Falcon Rocket y, cuando subió al escenario, habría divagado y arrastrado las palabras. Un ejecutivo describió el evento como “sin sentido”, “desquiciado” y “vergonzoso”.

Musk tuvo problemas con la NASA por fumar cannabis con Joe Rogan, provocando pruebas aleatorias en SpaceX

Un usuario de Twitter le consultó en 2017 si padecía trastorno bipolar, a lo que Musk respondió afirmativamente, aunque dijo que no estaba diagnosticado. Musk también dijo, cuando presentó Saturday Night Live​ en 2021, que era parte del espectro autista. En el 2018, Musk tuvo problemas con la NASA por fumar cannabis en el programa de Joe Rogan, lo que generó señales de alerta para algunos sobre el impacto comercial de la conducta de Musk y provocó que los empleados de SpaceX fueran sometidos a pruebas aleatorias de detección de drogas.

La NASA exigió garantías por escrito de que SpaceX cumplía con la ley federal de lugares de trabajo libres de drogas y gastó 5 millones de dólares de los contribuyentes en capacitación para los empleados de SpaceX, según una carta que la NASA envió a la compañía y los registros de contratación federales. Musk contó que la agencia exigió pruebas de detección de drogas en SpaceX durante un año.

Ese año también se encendieron alarmas entre algunos miembros de la junta directiva y otros cercanos a Musk, cuando tuiteó sobre sus planes de privatizar Tesla, a 420 dólares la acción, pensando que estaba drogado. El tuit provocó una investigación de la agencia Comisión de Bolsa y Valores sobre si la declaración era engañosa o falsa, y resultó en multas de 40 millones de dólares y el acuerdo de Musk de renunciar como presidente de Tesla por un tiempo. Luego, en una entrevista con el New York Times, Musk se emocionó al decir que ese año “fue el más difícil y doloroso de mi carrera”.

Las autoridades bonaerenses advierten sobre un aumento en el consumo de la "droga zombie"

En 2023, The Wall Street Journal informó que Elon Musk toma microdosis de ketamina para la depresión y también toma dosis completas en las fiestas. Tras la publicación del artículo, Musk tuiteó que la ketamina es una mejor manera de lidiar con la depresión en comparación con los antidepresivos más recetados que “zombizan” a las personas. En un tweet separado, Musk dijo más tarde que tenía una receta para ketamina, un analgésico alucinógeno.

Un abogado de Musk, Alex Spiro, aseguró que Musk "es sometido a pruebas de detección de drogas de forma regular y aleatoria en SpaceX y nunca ha dado positivo en una prueba". Spiro, quien afirmó que representa a Tesla, agregó en respuesta a preguntas detalladas enviadas por The Wall Street Journal que "hay otros hechos falsos" en el artículo sobre el consumo de drogas ilegales en Musk, pero no los detalló.

Por su parte, Musk tuiteó este domingo que estas publicaciones son "esperables" porque "no se detendrán ante nada para destruir X". Musk supervisa seis empresas, incluida la plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter; su empresa de construcción de túneles, The Boring Co.; su startup de implantes cerebrales, Neuralink; y una nueva empresa de inteligencia artificial, xAI.

SpaceX demandó a una agencia estatal para detener una audiencia sobre trabajadores despedidos

SpaceX acudió el último jueves a los tribunales para intentar descarrilar una audiencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos sobre quejas de trabajadores que dicen haber sido despedidos por criticar al director ejecutivo, Elon Musk. La empresa argumentó que la estructura de la junta reguladora es inconstitucional y el proceso de audiencia viola el derecho de la compañía a un juicio con jurado.

La presentación no refutaba la idea de que los extrabajadores fueron despedidos por pedir a sus colegas que firmaran una carta en la que criticaban el comportamiento de Musk en las redes sociales. "La carta abierta exigía que SpaceX tomara ciertas medidas para abordar las deficiencias percibidas" y estaba vinculada a una encuesta, sostenía el documento.

Elon Musk pierde peso: la china BYD lideró las ventas mundiales de autos eléctricos y superó a Tesla

Un pequeño grupo de empleados de SpaceX utilizó la plataforma de comunicación interna de la empresa para enviar la carta abierta a miles de colegas en junio de 2022, según la denuncia. En la carta, pedían a los líderes de la compañía que abordaran lo que consideraban comentarios despectivos e inapropiados de Musk en lo que entonces era Twitter, según medios estadounidenses.

Los empleados que fueron despedidos posteriormente se quejaron ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, acusando a SpaceX de violar la legislación laboral. La semana pasada, la agencia consolidó ocho denuncias consideradas fundadas. Una audiencia administrativa está programada para el 5 de marzo. Por su parte, SpaceX pidió a un tribunal federal de Texas que suspenda la audiencia y declare que la estructura de la Junta viola la Constitución.

