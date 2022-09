Acusan al padre de Brenda Uliarte de agresión sexual a una menor

Silvia Vallejos y su hija alquilaban un monoambiente a Leonardo Uliarte, padre de Brenda Uliarte, la joven detenida por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. En ese marco, acusaron a Leonardo Uliarte de de agresión sexual a una menor. "Son de lo peor, tanto Brenda como el padre", dijo y vinculó a los Uliarte con la barra brava del club San Miguel.

Entrevistadas en La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, Silvia Vallejos y su hija contaron que se mudaron a principios de este año del monoambiente que le alquilaron durante dos años a Uliarte en la calle Juan Irigoin al 1500 del distrito bonaerense de San Miguel. Allí, denunciaron que el hombre abusó sexualmente de la menor de edad.

La denuncia fue hecha el 21 de julio de este año, poco más de un mes antes del intento de asesinato a Cristina Kirchner, y relata que Leonardo Uliarte le habría hecho comentarios sexuales a la menor, que tenía 14 años en ese momento. Además, también lo acusaron de ofrecerle dinero a cambio de sexo.

"Llegó al punto de amenazarme, golpearme y violarme"

"Me sentaba en el pasillo a tomar mate y Uliarte venía a charlar. Llegó al punto de amenazarme, golpearme y violarme. Me tenía amenazada y, en ese momento, no sabía que hacer, no pude decírselo a nadie durante mucho tiempo, tenía mucho miedo", expresó la menor en diálogo con La Cornisa.

La menor también aseguró que fue violada por el hombre, aunque en la denuncia hecha en la Comisaría 1° de San Miguel no quedó asentada la violación que habría sufrido la chica y no habrían tenido más noticias de si la investigación.

"Son de lo peor, tanto Brenda Uliarte como el padre"

Según contaron las denunciantes, Uliarte siguió con los llamados al celular de la menor en horas de la madrugada. “Son de lo peor, tanto Brenda como el padre. No se entiende por qué aún no los allanaron. Si entran ahí, no se sabe qué pueden llegar a encontrar”, expresó Vallejos.

Asimismo, también acusó a la familia Uliarte de tener vínculos con la barra brava del club San Miguel y pusieron en duda la situación económica de los acusados al cuestionar que tienen un buen pasar económico que no se justificaba con las ventas del pequeño local comercial.

Leonardo Uliarte dio una entrevista días después del ataque a la vicepresidenta donde aseguró que quiere que su hija "le pida perdón a Cristina Kirchner". "Está muy influenciada", reafirmó el hombre, y añadió que "a Brenda le afectaron la mente, se dejó llevar" por su novio.

Asimismo, sostuvo que su hija "no sabe ni donde está parada. A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella".

