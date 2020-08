Rubinstein le contestó a Ginés por las vacunas vencidas: "Derrapó mal"

El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, respondió a las acusaciones de Ginés González García sobre un cargamento con vacunas vencidas que se encontraron en un contenedor. En diálogo con Radio con Vos, Rubinstein, que al principio fue ministro (luego bajaron el rango) dijo que está muy molesto con Ginés: “Derrapó mal, está sobreactuando”.

“Escucho a Gines Gonzalez García decir que el brote de sarampión lo causamos nosotros y lo solucionó esta gestión, y no es así, fue una pandemia que se dio el año pasado. Tuvimos 180 casos, 90 en nuestra gestión y 90 en esta. Tenemos una tasa de vacunación de arriba del 92 %, intensificamos la campaña durante el 2018. Ya estoy harto con estas cuestiones”, sostuvo Rubinstein en alusión a las reiteradas críticas de Ginés a la gestión macrista.

El día que Rubinstein criticó a Ginés por vacunas de sarampión

“Estoy molesto con estas actitudes, estos ataques personales lo devalúan más de lo que está", se quejó el ex funcionario. Este miércoles 19 de agosto, Ginés encabezó un recorrido por un frigorífico en la Ciudad en el que se encontraron 4 millones de dosis de vacunas vencidas para distintas enfermedades.

No es la primera vez que el Gobierno actual y Ginés en particular acusa a Rubinstein por el tema vacunas. En enero, a poco de asumir, hizo algo similar por un lote de 12 millones de dosis que estaba retenido en la aduana.

Rubinstein también habló sobre la marcha del 17A, "Desde lo sanitario no me parecen recomendables las aglomeraciones. Yo no fui a la marcha y no aconsejé ir. Pero entiendo las razones. La presión social por hartazgo, necesidad, y reclamos institucionales, que tienen que ver con el aprovechamiento político de la pandemia, para meter medidas que no tienen consenso social como la reforma judicial".



MC