Afganistán: Talibanes queman instrumentos musicales por considerarlos "inmorales"

Las autoridades talibanas encendieron este fin de semana una hoguera en una provincia del oeste de Afganistán y arrojaron instrumentos y equipos musicales a las llamas, por considerar la música como inmoral.

"Promover la música conduce a la corrupción moral y tocar música extravía a los jóvenes", declaró Aziz al-Rahman al-Muhajir, responsable del Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio en la provincia occidental de Herat, donde tuvo lugar la hoguera.

Desde su llegada al poder en agosto de 2021, los talibanes impusieron una serie de leyes que reflejan su rigurosa visión del islam, que incluye la prohibición de tocar música en público.

Muchos de los equipos musicales que se quemaron el sábado fueron confiscados de las salas de boda de la ciudad.

Entre los instrumentos lanzados a la hoguera había una guitarra, un armonio, otros dos instrumentos de cuerda y un tablá (tambores).

Además de la música, las mujeres son las principales víctimas de las nuevas leyes impuestas por los talibanes, con su exclusión de la mayoría de los centros de educación secundaria, de las universidades y de la administración pública.

Las mujeres tampoco pueden trabajar para organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar varón. También deben cubrirse integralmente al salir de casa.

Miles de salones de bellezas cerraron de manera definitiva el martes después de la entrada en vigor de un decreto. Muchos de estos comercios eran regentados por mujeres y solían ser a menudo su única fuente de ingresos.

Afganistán: talibanes armados impidieron a las mujeres ingresar a las universidades

Afganistán hizo efectiva la prohibición de las mujeres de asistir a la universidad a través de talibanes armados que impidieron su ingreso en todo el país. La medida provocó el repudio generalizado no solo por gran parte de la ciudadanía afgana, sino también por líderes políticos del mundo, entre ellos António Guterrez, secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobierno del líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, prohibió el acceso de las afganas a la educación superior, en línea con su interpretación extrema de la ley islámica (sharía). De esta manera, la educación formal de las afganas quedó vetada en todos los niveles.

Se trata de un nuevo atentado contra los derechos de las mujeres y su apartamiento de la vida pública que va en contra de la moderación y tolerancia que habían prometido los talibanes al volver al poder en agosto de 2021 tras la retirada de las tropas estadounidenses.

Nuevo golpe a las libertades en Afganistán: los talibanes cerraron todas las peluquerías y salones de belleza

Los talibanes ordenaron el cierre inmediato de todas las peluquerías y salones de belleza en Afganistán, en una nueva medida para apartar a las mujeres del espacio público. Esta decisión provocará la desaparición de miles de comercios, dirigidos por mujeres y con frecuencia el único recurso para sus familias, y uno de los últimos espacios de libertad y sociabilización para las afganas.

"Creo que sería mejor si las mujeres no existieran en esta sociedad", lamentó la gerente de un salón en Kabul, que pidió el anonimato. "Lo digo ahora: me gustaría no existir. Me gustaría que no hubiéramos nacido en Afganistán", reitera. "Era el último lugar donde las mujeres podían ganarse la vida y también quieren sacarlo", dijo una joven estudiante que se prepara para una fiesta. "Es una pregunta para todas nosotras: ¿por qué hacen esto?"

Según el decreto, la decisión "se basa en una instrucción verbal del líder supremo" talibán, el mulá Hibatullah Akhundzada, y afecta a estos centros en la capital, Kabul, y el resto de provincias afganas.

A los dueños de los locales se les dio un mes de plazo para el cierre hasta que puedan agotar sus existencias La nueva medida fue confirmada por Mohammad Sadeq Akif Muhajir, el portavoz del ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, quien no justificó la decisión. "Una vez que hayan sido cerrados, daremos los motivos a los medios", declaró.