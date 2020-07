Alberto Fernández: qué es eso de "Vaca viva"

Lourdes Puente Olivera*

El tema de la Seguridad copó la agenda en este arranque del segundo semestre. Hay una marcada sensación en la sociedad de que las diferentes miradas y peleas mediáticas que están teniendo el ministro provincial Sergio Berni y su par nacional, Sabina Frederic, pueden estar impactando en el modo con que las autoridades están manejando un tema tan delicado. Esos chisporroteos estarían afectando algo tan sustancial como es la confianza en las acciones de gobierno.

Dicha confianza se ve minada también, para dar otro ejemplo, por la elastización permanente en las negociaciones de la deuda externa, que no logran concretarse. Las reiteradas declaraciones del presidente Alberto Fernández en cuanto a que “hasta acá llegamos” con tanta contundencia frente a cada vuelta atrás de las conversaciones por la voluntad de no caer en default, no colaboran para saber cuánto confiar.

Por otra parte, hubo dos buenas señales a futuro por parte del Gobierno. Una tiene que ver con la política exterior y fue planteada por el canciller, Felipe Solá: me refiero al anuncio de que se armará un conglomerado privado y público para las exportaciones. Pensar no sólo en más productos sino también en más mercados sumando esfuerzos permite ver salidas pensando en el futuro.

La segunda tiene que ver con Sergio Massa y una ley que presentaría el oficialismo vinculada al sector agropecuario. Se la estaría trabajando con todas las entidades del campo, en base a un concepto que utilizó el Presidente en un medio estadounidense: “Vaca Viva”.

Esa noción tiene origen académico (lo cual también entusiasma por el trabajo en común de los distintos sectores que implica): la instaló Fernando Vilella, exdecano de la Facultad de Agronomía de la UBA, que con “Vaca Viva” quería sintetizar la necesidad de generar un régimen para toda la actividad agropecuaria y toda la cadena de valor, pensando también en la cantidad de empleos que se pueden generar en dicha cadena.

Parece que, pese a los ruidos señalados al principio, los actores tienden a juntarse más allá de la pandemia y atendiendo a buscar ideas para el desarrollo económico y social.



*Politóloga (UCA). La columna original es en formato audiovisual.