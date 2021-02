Alberto Fernández se reunió con la mamá de Úrsula Bahillo en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández se reunió en la tarde de este miércoles 17 de febrero con Patricia Nasuti, la mamá de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio en la ciudad bonaerense de Rojas.

El jefe de Estado recibió a la mujer en Casa Rosada, donde ingresó mostrando un cartel con la leyenda "Justicia por Úrsula", acompañada por una foto de su hija.

En el encuentro también estuvieron presentes las ministras de la Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, junto a otros dos integrantes de la familia de la joven, consignó NA.

La mamá de Ursula Bahillo ingresó a Casa Rosada con un cartel en pedido de justicia.

"El Presidente nos recibió, fuimos muy bien escuchados, hicimos el pedido que como papá y mamá necesitamos ser escuchados para que la justicia cambie y no haya más otra Úrsula", dijo Patricia Nasuti al salir de Casa Rosada.

La mamá de Úrsula contó que el jefe de Estado "prometió varias cosas que sé que va a cumplir", y que en dos semanas la visitará en la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. "Dentro de dos semanas el presidente va a estar en mi casa humilde en Rojas", contó ante la prensa.

"(Alberto Fernández) Me dio su celular personal, él se quebró y las ministras también. Lo único que les puedo decir es que es una persona humana, como persona católica les puedo decir que Alberto Fernández me escuchó como mamá, y me voy contenta a pesar de la tristeza tiene mi alma", expresó.

Nueva marcha de 'Ni Una Menos' tras el femicidio de Úrsula Bahillo: "¡Basta de justicia patriarcal!"

Nueva marcha de Ni Una Menos tras el femicidio de Úrsula

Tras la reunión con el Presidente, la madre de Úrsula se sumó a la movilización que se convocó en reclamo de justicia y para pedir que funcione el sistema de prevención de casos de femicidios.

En el marco de una sucesión de asesinatos de mujeres, el movimiento feminista Ni Una Menos (NUM) convocó a una manifestación frente al edificio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país este miércoles 17 de febrero. Aunque el punto central de la convocatoria es frente a los tribunales de la calle Talcahuano al 500, la movilización será replicada varios tribunales del país.

La marcha será en memoria de la joven de 18 años asesinada por su expareja, un policía retirado, y de una ola de nuevos femicidios en diferentes provincias. Úrsula había denunciado en reiteradas oportunidades a su expareja, la última vez fue tres días antes de ser asesinada.

En esa oportunidad, dijo que Matías Ezequiel Martínez, su exnovio, la había amenazado de muerte cuando caminaba por Rojas y que había violado la restricción perimetral dispuesta por la justicia, por lo que necesitaba un botón antipánico.

El femicida de Úrsula la mató de 15 puñaladas: cuando quiso escapar la acuchilló en el torso y el cuello

"Por Úrsula y por todes", expresa comunicado que circuló en la red social Instagram de NUM. "¡Basta de justicia patriarcal!, ¡Basta de represión policial!", agrega.

El colectivo de mujeres señala que "uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad" y reclama que "la burocracia del Estado y la Justicia no toma en serio el riesgo denunciado una y otra vez a la hora de evaluar la peligrosidad del agresor si ya ha tenido otros episodios de violencia".

"Hoy nos invade el dolor y la rabia. Estamos con les amigues y familiares de Úrsula, con el pueblo de Rojas que toma la calle. En el país entero surge la necesidad de convocarse, de denunciar", anuncia la convocatoria.

Patricia Nasuti en Casa Rosada.

Alberto Fernández propuso crear un Consejo Federal contra los Femicidios

En una carta dirigida a todos los gobernadores provinciales, el presidente Alberto Fernández propuso la creación de un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para construir una "Argentina unida contra las violencias de género".

En el escrito, que se dio a conocer mientras recibía a la madre de Úrsula, el jefe de Estado señaló: "Seamos protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género”.

En esta línea, el mandatario llamó a los gobernadores a articular esfuerzos "para llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género".

Con ese fin, el Presidente propuso la creación del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios “para coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral, eficaz, articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género", planteó.

En palabras de Alberto Fernández, el Estado "es responsable de garantizar la prevención, la asistencia, sanción y reparación de las violencias de género, pero a la vez necesitamos de todos y todos los/as argentinos/as para llevar adelante el cambio cultural que erradique las violencias machistas en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas".

Femicidio de Úrsula: para el fiscal falló el estado y pidió mayor prevención

Respecto del femicidio de Úrsula, que tuvo un gran impacto en la sociedad y reavivó el reclamo de políticas de prevención y protección de las mujeres, el presidente dijo que el caso "se suma a los cientos que año tras año tienen como víctimas a las mujeres y travestis de nuestro país". "Si bien en estos últimos años se ha avanzado notablemente en hacer visible y desnaturalizar esas violencias, sabemos que lo hecho hasta aquí no alcanza para asegurar una vida libre de violencias a las mujeres y LGBTQ", dijo.

Si bien aclaró que "tampoco existen soluciones mágicas mi fórmulas inmediatas", consideró que "para iniciar un verdadero camino de transformación se requiere la voluntad política firme y contundente por parte de quienes gobernamos este país, sin distinción de banderías políticas, ni del territorio en el que nos encontremos".

“El abordaje de estos hechos requiere, sin lugar a dudas, de un gran acuerdo federal que nos comprometa a todos y todas para implementar políticas para su prevención y erradicación", manifestó, y señaló que "es el momento de fortalecer en nuestra agenda pública y política el deber de todos los niveles del Estado para erradicar estas violencias".