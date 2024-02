Alerta en el AMBA por una "nube de mosquitos" en La Plata y un posible rebrote de dengue

Una vez más, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en alerta por una invasión de mosquitos que encendió las alarmas ante un posible rebrote de dengue. Los vecinos solicitaron que se aumenten las fumigaciones en los barrios y los especialistas recomendaron protegerse con repelente y eliminar los focos de reproducción.

Se trata de la segunda vez en que la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires reciben esta alerta en lo que va de 2024 por una situación similar. En este contexto, una de las ciudades más afectadas es La Plata, desde donde se viralizó un video de una "nube de mosquitos" sobrevolando el lugar.

"Ayer no había nada. Fue de un día para otro. Hoy cuando salí al patio se me subieron más de 20 mosquitos a la pierna. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Nunca había visto tantos mosquitos en La Plata", relató una vecina de la capital bonaerense en diálogo con Infobae.

Luego de que se difundieran en redes sociales las imágenes de la "nube de mosquitos", otros usuarios comentaron: "Todas las paredes están tapizadas por mosquitos" y "Por favor, fumiguen y limpien las calles y veredas que son criaderos de mosquitos".

A su vez, el periodista Pablo Gravellone, quien compartió un video de la situación en su cuenta de X, aseveró: "Es un infierno".

¿Dengue o encefalomielitis?: cómo diferenciar a los mosquitos que lo transmiten

Ante la inquietud de los vecinos por la invasión de mosquitos, las autoridades comunicaron que se trata de una invasión de la especie Psorophora ciliata, la cual no está asociada con el Aedes Aegypti, especie transmisora del dengue. Asimismo, explicaron que la invasión se generó por las abundantes lluvias en el campo y la ciudad durante los últimos días y remarcaron la necesidad de fumigar y retirar el agua estancada.

Actualmente en Argentina se han encontrado cuatro serotipos de dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Aunque de ellos hay tres en circulación: DENV-1, el responsable de la mayoría de los casos; DENV-2, más predominante en 2023 y DENV-3.

Calendario de fumigación en La Plata

Según detalló El Día, luego de que saltaran las alarmas ante la presencia de la "nube de mosquitos", las autoridades de La Plata lanzaron una cronograma de fumigación en las siguientes calles:

Los Hornos: 61 bis, 154, 155;

Gonnet: 511 bis, 23, 23 bis;

Ringuelet: 3 bis, 513, 514;

City Bell: 480, 10, 28, 478, 479;

Casco urbano: 66, 20, 21, diagonal 73, 1, 2, 5, 69, 70

AS./fl