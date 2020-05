A lo Bombita Rodríguez | Le llevaron el auto, se quejó y le terminaron haciendo el test de coronavirus

La grúa le llevó el auto a un hombre porque se encontraba mal estacionado, pero cuando lo fue a buscar se terminó generando una situación de película. Discutió con una empleada que luego lo denunció porque habría dicho que tenía coronavirus, aunque él lo niega, y le terminaron realizando el test que dio negativo. En un momento, hasta escribió en un papel "no tengo coronavirus" y se lo mostraba a través de un vidrio a las cámaras de televisión y luego finalmente dio su versión de los hechos ante la prensa.

Al hombre, llamado Omar, la grúa le había acarreado el auto debido a que estaba estacionado en una rampa para discapacitados, según consignó TN. Si bien el hombre aseguró que estaba bien estacionado, aseguró que no le dejaron ningún papel por saber dónde pasar a buscar su vehículo. Por eso, siempre según su relato, tuvo que buscar durante cuatro horas la playa de infractores donde se encontraba su auto.

Cuando finalmente lo hizo, tuvo una discusión con una empleada. Según ella, el hombre dijo "si yo llego a tener coronavirus ando paseando por todos lados para retirar el auto" y lo denunció ante la Policía por lo que se activó el protocolo e incluso le realizaron el test, que dio negativo. Según Omar, solo se quejó de que operen las grúas en medio de la cuarentena y que no sabía dónde estaba su auto, por eso le planteó la posibilidad de ser asintomático sin saberlo y que por haber estado dando vueltas cuatro horas podría haber contagiado gente.

"La psicosis evidentemente es jodida. El comentario mío fue que hacía cuatro horas que estaba buscando el coche por toda la ciudad, porque remolcaron el auto y no dejaron ni un papel de donde estaba. Fui a distintos lugares hasta que llegué acá. Hice el trámite correspondiente, pagué el acarreo. Y el comentario que le hice a la chica fue cómo es esto que remolcaron mi auto que estaba en el lado derecho y estaba ahí hace 48 días estaba ahí", inició su relato en diálogo con TN.

En esa línea, recordó el cruce con la empleada: "Me dijo que a partir del lunes empezaron a remolcar coches. Pero el coche estaba bien estacionado, le digo. Usted debería haber leído el boletín oficial, me dijo. Ahí le dije, soy una persona mayor, puedo ser asintomático, ando por toda la ciudad y no sé si lo soy. Cómo van a activar el sistema de grúas, hay gente buscando el coche por toda la ciudad. Es un riesgo para todos cuando uno no tiene que andar moviéndose. Ahí la empleada salió, cerró la puerta y dijo que yo dije que tenía coronavirus".

"Hace cuatro horas que estoy acá, vine a pagar una multa y a retirar el auto nada más. La gente está media psicótica con esto. No salí en 48 días y tengo que salir a buscar el auto. ¿Por qué tengo que andar cuatro horas por la calle?. Las grúas no deberían estar trabajando", manifestó.

"Ahora firmo un papel y me voy porque la gente del SAME ya comprobó que no tengo nada", aseguró y recalcó que "n ningún momento mencioné que tenía coronavirus".

El hombre había llegado al lugar con su mujer, que también habló ante los medios y se quejó de que durante toda la cuarentena el auto había estacionado en ese lugar sin problema y que su marido estaba siendo retenido ilegalmente.

Antes de poder hablar con la prensa, en un momento, el hombre escribió en un papel "no tengo coronavirus" y se lo mostraba a través de un vidrio a las cámaras de televisión, dejando una imagen insólita.

