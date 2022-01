Carla Vizzotti: "Con casi cien mil nuevos casos diarios, se tensa el sistema de testeos"

En el marco de la suba de casos de COVID-19 y la autorización de ANMAT para el uso de autotests, Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, aseguró que con casi cien mil casos en todo el país y un sistema de testeo agotado, lo importante es que quienes sean contacto estrecho se aíslen cinco días si están vacunados y siete días si no lo están, aunque en ningún caso presenten síntomas.

Luego de que en el pasado miércoles se registraran 95.159 nuevos contagios y 52 muertos por covid-19, la funcionaria que conduce la cartera de Salud afirmó: "Tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse". Y añadió que esta práctica ayudará a que "las personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros para dejar de tensar el circuito", dijo en una nota en A dos voces, TN.

Vizzotti explicó que lo importante en este caso es comunicar a la población este cambio de enfoque en las recomendaciones y las prevenciones, que no son las mismas que eran al principio de la pandemia debido al avance en los esquemas de vacunación y la aparición de nuevas cepas, más transmisibles pero menos mortales: "Es difícil, a una sociedad cansada, cambiarle las recomendaciones, pasar de decirle que tiene que testearse todo lo que pueda a decirle que no hace falta testearse. El desafío es poder transmitir esto".

"Si somos contacto estrecho tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta y mucho menos durante. Hay mucha gente que va y dice 'tuve contacto con un caso, quiero ver si me contagié', ese testeo está de más, porque si te contagiaste te tenés que aislar y si no te contagiaste tenés que seguir aislado. Entonces no tiene impacto, no te cambia la conducta, a otro sí le cambia", agregó la ministra.

La ANMAT aprobó el uso de los autotest de COVID-19

Los autotest de diagnóstico COVID-19 fueron liberados

En medio del colapso de los centros de testeo de todo el país, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó los cuatro tests rápidos de diagnóstico para COVID-19 de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, los que serán de venta exclusiva en farmacias.

"La idea es que las farmacias dispensen este autotest, les expliquen a las personas y que sean responsables junto con la persona que se realice el autotest de su notificación en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) con una app o un código de barras"

Las prácticas de autotest serán pagas y para mayor utilidad del sector privado: "Esta situación de autocuidado, si alguien quiere hacerse el test para ir a una reunión o visitar a alguien de riesgo, es una decisión individual y se paga. El sector privado lo mismo: si decide tener el autotest para hacérselo a sus empleados y evitar que un positivo asintomático vaya al trabajo y genere un brote, también deberá notificar al SISA".

No obstante, la ministra señaló que esta nueva herramienta de autocuidado en el contexto de pandemia, podrá ser tomada en cuenta como no por las diferentes jurisdicciones, que deberán evaluar el caso particular por el que atraviesan: "La recomendación del Consejo Federal surge esta tarde (por el miércoles), y la idea es poder difundirla, y que las jurisdicciones, en el marco de un país federal, puedan decidir si lo toman o si siguen ofreciendo el testeo. Hay jurisdicciones que tienen más capacidad de testeos que otras, porque tienen menos casos".

Según habían aclarado previamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, estas prácticas "proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y con base en la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo".

