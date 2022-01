Carlos Melconian aseguró que ante la inflación hay que "hacer un ajuste, con o sin el FMI"

El economista Carlos Melconian afirmó que la inflación del 2022 será más alta que la del año anterior pero advirtió que el Gobierno no puede esperar y "no hacer nada" hasta el cambio de gobierno debido a la fragilidad de los indicadores financieros, por lo que "es muy probable que haya que hacer un ajuste, con o sin el FMI".

"Guarda con creer que con 3 dígitos dominás el problema de la inflación. El año pasado no terminó bien en cuanto a la cuestión fiscal; terminó con un rebote económico, pero mercados financieros muy malos", advirtió el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

"En una economía normal, esto contagia a la economía real, así que es muy probable que haya que hacer un ajuste, con o sin el FMI", pronosticó el economista este miércoles 26 de enero en declaraciones a Radio Mitre.

Para Melconian, "la inflación puede crecer sin ninguna duda" ya que "a este gobierno la inflación lo ayuda en términos macroeconómicos, aunque ante su propia hinchada lo mata".

"Cuando digo que lo ayuda, es con una inflación alta y estable, si pasa del 52 al 65 por ciento lo sigue ayudando; ahora: guarda, porque para ir a 3 dígitos, la inflación mensual tiene que ir a 2 dígitos. En abril del 2002, hubo 14% de inflación y temblaron los planetas. Inflación alta y estable es lo que tenés ahora, más 15 puntos más, más o menos", sostuvo.

Lejos del acuerdo. El ministro de Economía Martín Guzmán y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.

Acuerdo con el FMI, "un contrato que convenga a los dos"

Sobre las negociaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI por la deuda externa, Melconian aseguró: "Yo te diría que febrero, marzo, mi último escenario es que no pasa nada, por razones objetivas, hay pagos que hacer y la plata no la tenés, el escenario se deslizó y no pasa nada, no va a ocurrir".

"Decisiones tenés que tomar, no va fluyendo, va empeorando. El tema es: ¿lo hago con el Fondo? Fenómeno. ¿Sin el fondo? Bueno, tenés que tener en la cabeza qué vas a hacer internacionalmente. Uno puede hacer una diferencia con o sin FMI, porque sin Fondo se va a mover mucho la economía, pero es difícil pensar en alguien que pueda limpiar la situación", agregó el economista.

Para Melconian, "la decisión no es pagarle o no al FMI, sino tener un contrato". "Un acuerdo les conviene a los dos; saben que reformas estructurales no habrá y que será un programa para tirar para adelante. Cuando te faltan dos años, no tenés reservas, tenés inflación y riesgo país alto, estás obligado a definir qué querés para el país con o sin el fondo y eso es matador para el que no quiere hacer nada, para el que quiere flotar y seguir", aclaró.

El economista explicó el rol de la inflación en el contexto actual de la negociación con el FMI: "Los números fiscales terminaron mejor en 2021 que en 2020 por la inflación, y otros factores que ahora no están como el impuesto a la riqueza y los derechos especiales de giro del FMI, así que el gobierno necesitará más inflación".

Además, aclaró que "en 2022 por circunstancias técnicas el Banco Central va a poder emitir menos en el año que va a tener que emitir más" y que cuando se reúnen todas estas condiciones de lo que ocurre se vuelve "a la idea de que en los próximos 60 a 90 días hay que tomar decisiones porque el avión se va a mover".

MM/ff