Quiénes son los funcionarios que viajan con Alberto Fernández a Rusia y China

El presidente Alberto Fernández comenzará febrero con una gira internacional por Rusia y China, para reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping, en medio de las negociaciones con el FMI. Dentro de su comitiva, además de gobernadores como el bonaerense Axel Kicillof y el canciller Santiago Cafiero, destaca la presencia del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, único mandatario municipal y "cazatraidores" que volará hacia ambos países.

En medio del conflicto por Ucrania entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Jefe de Estado argentino se reunirá con Putin y mantendrá un almuerzo con el jefe ruso previamente a asistir a China para reunirse con Xi en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno y el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y el país asiático.

La lista de funcionarios que acompañan a Alberto Fernández en Rusia y China

Además de los mencionados Ishii, Kicillof y Cafiero formarán parte de la comitiva los gobernadores de Catamarca y Río Negro, Raúl Jalil y Arabela Carreras; el secretario General Julio Vitobello; la portavoz presidencial Gabriela Cerruti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bosco; la secretaria de Deportes, Inés Arrondo; y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja.

También estarán presentes el senador Adolfo Rodríguez Saá; el diputado Eduardo Valdés; la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la directora General de Ceremonial de Presidencia, Verónica Daniela Altamirano; el jefe de la Custodia Presidencial, Diego Leonardo Sandrini; el subdirector General de Ceremonial de Presidencia, José Alberto Flores Velasco; el funcionario de la Dirección General de Ceremonial, Fabrizio Ariel Resera; la intérprete, Du Xiaolin; y el médico presidencial Christian Luis Martelelt.

El canciller Santiago Cafiero y el presidente Alberto Fernández.

Las polémicas de Mario Ishii, el intendente que viaja con Alberto Fernández

La presencia de Ishii sorprendió a propios y extraños, que se trata del único intendente que ocupa un asiento en el avión presidencial, más allá de su cercanía con el presidente Alberto Fernández. En los últimos dos años, el jefe comunal de José C. Paz protagonizó hechos polémicos, como cuando acusó a trabajadores de la salud de "vender falopa",

"El que no tenga ganas de laburar que se quede en la casa", empieza diciendo el mandatario municipal, para luego expresar la polémica frase: "Después se cagan de hambre, me vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan cagadas, venden falopa y yo los tengo que cubrir, no los rajé cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", dijo Ishii en julio de 2020 en una discusión con trabajadores municipales que impedían la salida de ambulancias por una protesta.

El último 22 de septiembre, Ishii encabezó un acto junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof donde cuestionó el rol de los medios en la pandemia. "A los medios, tiren una buena, viejo. No pueden ser todas malas y pegarle y pegarle al Presidente. El pueblo sabe lo que estoy diciendo, aflójenle, déjenlo gobernar, hubo una pandemia, se nos moría la gente", reclamó.

Ishii también tuvo su momento de relevancia en el peronismo tras la derrota electoral bonaerense de Néstor Kirchner en 2009, cuando advirtió que saldría a cazar "traidores" entre los jefes comunales del PJ, en referencia a los que jugaron "a dos puntas" y permitieron el triunfo de Francisco De Narváez.

Luego expresó, sin medias tintas, que un día "el pueblo" se levantaría en contra de ellos. "Una persona que en la pandemia estuvo encerrada tuvo que mirar la televisión y eran todas pálidas, nunca una buena. Tengan piedad del pueblo porque un día se va a levantar contra los medios, no tengo duda de eso", polemizó.

En una semana clave de negociaciones, Alberto Fernández envió un mensaje anti-ajuste al FMI

Cómo será la agenda de Alberto Fernández en Rusia

El Presidente viajará el 1 de febrero por la noche con dirección a Rusia y el día 3 mantendrá su encuentro con Putin, con almuerzo y conferencia de prensa posterior ante los periodistas acreditados.

En esta oportunidad se llevará a cabo la reunión bilateral que había quedado pendiente entre Fernández y Putin, en la que ambos jefes de Estado "hablarán acerca de la colaboración en el tema de vacunas, inversiones, ciencia y en otros temas de interés común", explicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Será la primera reunión presencial entre ambos mandatarios, luego de que mantuvieran una conversación telefónica en noviembre pasado, en la que manifestaron su predisposición a encontrarse en persona en cuanto la situación epidemiológica lo permitiera.

Antes, el 4 de junio, Fernández y Putin habían compartido una videoconferencia con motivo del inicio de la producción en la Argentina de la vacuna Sputnik V; mientras que en febrero y a comienzos de abril del año pasado ambos mandatarios habían dialogado telefónicamente.

El 7 de noviembre último, durante 30 minutos, conversaron acerca de la relación bilateral entre ambos países, y en ese diálogo Fernández valoró "la cooperación entre ambas naciones a la hora de enfrentar el desafío" al que sometió la pandemia al mundo.

Según un comunicado de prensa del Kremlin, esta reunión virtual sirvió también para reafirmar la "disposición mutua" en fortalecer "la asociación estratégica ruso-argentina y la cooperación práctica en varios campos",

Si bien Fernández y Putin habían previsto reunirse en la Cumbre de Líderes del G20 en Roma, el mandatario ruso informó 11 días antes de la Cumbre que participaría a través de videoconferencia, y luego por cuestiones de agenda no se pudo concretar la reunión bilateral virtual que habían pautado.

Joe Biden aseguró la "unanimidad total con los líderes europeos" mientras siguen las amenazas cruzadas con Rusia

El viaje de Alberto Fernández a China

El Presidente participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en ese país, algo que se acordó también durante la última gira de Alberto Fernández a Europa. Luego, será parte de una reunión con jefes de Estado y se estima que el 5 de febrero tendrá un encuentro bilateral con Xi Jinping. El día 4, se espera que reciba el doctorado "honoris causa" del gobierno local y además tiene previsto visitar a los atletas argentinos.

Del 6 al 11, Alberto Fernández tiene en agenda ir al Museo de la Historia del Partido Comunista (PC), visitar la Muralla China y el estadio El Nido, donde se llevará adelante la inauguración de los JJ OO invernales.

"Tenemos una comisión de tratamiento binacional respecto a temas comerciales y uno de los puntos fue que vuelva a trabajar rápidamente", había señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fines de 2021, respecto de la intención de que que el mandatario viajara a ese país "para acentuar el comercio".

Cafiero explicó entonces que la idea es avanzar en temas como la economía del conocimiento, en términos comerciales, y en robustecer la presencia de la Argentina en China. En esa gira, el canciller se reunió con su par chino Wang Yi para analizar la necesidad de potenciar dispositivos de comercio con comisiones mixtas, de exportaciones e importaciones y la ampliación de la balanza comercial.

