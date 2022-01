Vladimir Putin: "¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera de Canadá?"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció una perspectiva histórica sobre la posición de su gobierno de sumar fuerzas militares en la frontera con Ucrania y el rol que juega la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en medio del conflicto creciente con las fuerzas occidentales por la sobreranía ucraniana.

El Jefe de Estado habló del deseo histórico de los Estados Unidos de que Rusia tengo un territorio fragmentado, cuestionó que tanto el gobierno de Joe Biden como Reino Unido fueron hacia la frontera a generar conflicto y adelantó que no retrocederán en sus condiciones. "Haremos lo que creemos que es correcto", expresó Putin.

Los ojos del mundo están observando lo que sucede en Europa del Este. Este lunes 24 de enero, se conoció que la OTAN continúa minando de fuerzas y dispositivos bélicos la zona del conflicto con el envío de aviones F16 de Noruega a Lituania, una fragata española al Mar Negro, aviones F-35 de Holanda a Bulgaria y tropas francesas a Rumania. Además, Estados Unidos comenzó la retirada de su personal diplomático de territorio ucraniano, en alerta por la creciente conflictividad.

Un soldado ucraniano en un puesto de avanzada ubicado sobre la frontera con Rusia. Foto: AFP.

Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza entre Estados Unidos y los países europeos, aseguró que se continuarán tomando medidas de protección y defensa de los Aliados "incluso reforzando la parte oriental de la Alianza". "Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso mediante el fortalecimiento de nuestra defensa colectiva”, advirtió.

La escalada y los movimientos en el tablero geopolítico centrados en Ucrania marcan una sensación térmica elevada, con declaraciones cruzadas y con los máximos dirigentes de los estados en pugna muy lejos de ceder ante las advertencias de unos y otros.

La explicación de Putin al conflicto Rusia - Ucrania

Diana Magnay, periodista de la cadena británica Sky News, participó de una conferencia de prensa brindada por Vladimir Putin donde el presidente ruso dejó en claro que la posición de su país, al menos por el momento, no se moverá ni un centímetro.

"¿Garantizará incondicionalmente que no invadirá Ucrania o cualquier otro país soberano? ¿O eso depende de cómo vayan las negociaciones? Y otra pregunta: ¿Qué es lo que cree que Occidente no está entendiendo sobre Rusia o sobre sus intenciones?", fue la consulta de Magnay al líder ruso. La respuesta se extendió durante casi cinco minutos y tuvo citas históricas, críticas directas a la OTAN y un mensaje claro de no ceder.

"Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene eso de inusual? ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California? ¿Y Texas? Lo han olvidado", dice Putin en uno de sus pasajes.

Luego recordó que fue Vladimir Lenin quien creó Ucrania en 1922 y le recriminó a la OTAN, irónicamente, que olvidan la historia en pos del discurso de la "seguridad". "Ni un centímetro hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora hay sistemas correspondientes en Rumania y Polonia. De eso se trata. Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos", respondió el presidente de Rusia.

Sobre el final, mencionó la promesa de Estados Unidos de no expandirse mediante la OTAN hacia el este europeo. "Naturalmente, nos dijeron que no lo harían, nos prometieron que no lo harían. Y nos dicen: ¿Dónde está eso en el papel? ¿No? Váyanse de aquí, nos importan un bledo sus preocupaciones. Ha sido así año tras año. Cada vez que mostramos los dientes, tratamos de evitar algo. Expresamos preocupaciones. No. Haremos lo que creemos que es correcto", advirtió el líder ruso.

Qué dijo Vladimir Putin sobre el conflicto con la OTAN por Ucrania

A continuación, la transcripción completa de la respuesta de Vladimir Putin ante la pregunta de la periodista británica Diana Magnay:

—Diana Magnay, periodista de Sky News: "Ha hablado mucho de las garantías de seguridad. Ahora que hemos visto sus propuestas. Usted también dice que no tiene intención de invadir Ucrania. Entonces, ¿garantizará incondicionalmente que no invadirá Ucrania o cualquier otro país soberano? ¿O eso depende de cómo vayan las negociaciones? Y otra pregunta. ¿Qué es lo que cree que Occidente no está entendiendo sobre Rusia o sobre sus intenciones?

—Vladimir Putin: "Nuestras acciones no dependerán del curso de las negociaciones, sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia. Hoy y por la perspectiva histórica. En ese sentido, hemos dejado claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el Este. ¿Qué es lo que no hay que entender aquí? ¿Estamos poniendo misiles junto a las fronteras de Estados Unidos? Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene eso de inusual? ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California? ¿Y Texas? Lo han olvidado, ¿sí?

EE.UU. y Rusia acuerdan continuar su diálogo sobre la crisis con Ucrania

Bien, todo se olvidó. Nadie lo recuerda como se recuerda hoy a Crimea. Genial. Pero también intentamos no recordar cómo se formo Ucrania. ¿Quién lo creó? Vladimir Lenin cuando se creó la Unión Soviética. El Tratado de Creación de 1922 y la Constitución de 1924. Después de su muerte, pero en sus principios. La cuestión es la seguridad. Ahora, olvidan la historia. La cuestión es la seguridad. Así que lo que nos importa no es el curso de las negociaciones, sino el resultado. Creen que no lo sabemos, lo he dicho ya muchas veces. Y probablemente lo saben bien. Ni un centímetro hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora hay sistemas correspondientes en Rumania y Polonia. De eso se trata. Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos. ¿Fuimos allí, a las fronteras de Estados Unidos? ¿O a las fronteras del Reino Unido? Vinieron a nosotros. Y ahora dicen que Ucrania estará también en la OTAN. Así que allí también habrá sistemas. O no en la OTAN, sino sobre una base bilateral habrá bases y sistemas de armas de ataque. De eso se trata. Y exigen algún tipo de garantía. Deben darnos ustedes las garantías. ¡Ustedes! ¡Y ahora! Ahora. En lugar de callarlo durante décadas. Y bajo este tipo de discurso sobre la necesidad de seguridad para todos hacer lo que planean hacer. ¿Cómo no se puede entender esto? Dijeron que no iban a expandirse y se están expandiendo. Dijeron que habrían garantías para todos, según una serie de acuerdos internacionales, pero la seguridad para todos no existe.

Miren: en 1918 un ayudante del presidente estadounidense Woodrow Wilson dijo: "El mundo sería más seguro si en vez de una vasta Rusia hubiera un estado en Siberia y cuatro estados más en la parte europea". En 1991 nos dividimos en 12 partes, pero la sensación es que nuestros socios europeos no están satisfechos con eso. Hoy Rusia es demasiado grande en su opinión. Porque los propios países europeos se han convertido en pequeños estados. Incluso después del colapso de la URSS, donde nos quedamos con 146 millones. Y eso es demasiado. Creo que es lo único que puede explicar una presión tan constante. En los años 90, la URSS hizo todo lo posible para establecer relaciones normales con Estados Unidos y Occidente. Los especialistas estadounidenses se sentaron en nuestras instalaciones, militares nucleares, fueron allí a trabajar, a las instalaciones del complejo de armas nucleares de Rusia, todos los días, vivieron allí. Había asesores y personal de la CIA trabajando en el gobierno ruso. ¿Qué más se puede pedir? ¿Por qué han apoyado a los terroristas en el Cáucaso Norte y han utilizado organizaciones claramente terroristas para intentar destruir Rusia? Pero lo hicieron, ¿no? Como antiguo director del FSB lo sé de sobra. Trabajábamos con agentes dobles que nos informaban de las tareas que los servicios de inteligencia les habían encomendado. Bueno, ¿por qué harías eso? Deberían haber tratado a Rusia como un posible aliado. No, es la revés. Intento de desintegración adicional. Y entonces empezaron a expandir la OTAN hacia el Este. Naturalmente, nos dijeron que no lo harían, nos prometieron que no lo harían. Y nos dicen: ¿Dónde está eso en el papel? ¿No? Váyanse de aquí, nos importan un bledo sus preocupaciones. Ha sido así año tras año. Cada vez que mostramos los dientes, tratamos de evitar algo. Expresamos preocupaciones. No. Haremos lo que creemos que es correcto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco oleadas de expansión de la OTAN. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no hay que entender? Creo que todo está claro. Queremos garantizar nuestra propia seguridad.

GI/ff