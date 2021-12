Para Carlos Melconian, "si la inflación baja, el gobierno está en un problema" porque es su "socia"

El economista Carlos Melconian criticó al Frente de Todos y consideró que la inflación es su "socia" porque funciona como excusa para pagar el gasto público. Por eso analizó que si frenar el alza de precios generaría un problema y calificó como "zafarrancho" las políticas económicas de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner desde 2007 a 2015.

El actual titular de Fundación Mediterránea analizó la actualidad económica en una entrevista televisiva y dio su panorama respecto al rumbo económico que está tomando el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández.

"La inflación es socia del Gobierno porque le ayuda a pagar el costo público, que no quiere pagar el precio de ajustarlo. No es que el Gobierno está a favor de la clase pobre y no quiere ajustar. Tienen que ajustar todavía el zafarrancho que hicieron entre 2007 y 2015. Después, en el medio, está Macri. El Gobierno se pone en la vereda solidaria y es mentira. No quieren ni siquiera arreglar el zafarrancho que dejaron en 2015", comenzó Melconian.

Luego, en diálogo con José Del Río en LN+, el economista consideró que habrá una similitud entre los números inflacionarios del 2022 con los de este año y sostuvo que el aumento en la recaudación y el gasto que provoca que se licúe provocan que el financiamiento "explote por el aire".

Melconian también polemizó respecto a la relación entre inflación y gobierno. "No veo un riesgo de espiralización gracias a que la inflación hace su trabajo sucio. Si la inflación baja, el Gobierno está en un problema. El Gobierno necesita como un vaso de agua a la inflación para sobrellevar el ambiente", manifestó

Luego consideró que dentro de la coalición oficialista hay dos miradas diferentes respecto a la inflación. "En la mesa de las decisiones hay cabezas políticas, que tienen la presión de los salarios, las jubilaciones, los planes, los subsidios, que le generan un conflicto de carácter político. Hay un grupo de cristianos en el Gobierno que necesitan a la inflación, y otro grupo complicado porque con la inflación no pueden convencer a nadie", manifestó.

El 2021 cierra con alta inflación, incertidumbre y recuperación

Estancamiento

Para el ex presidente del Banco Nación, los problemas económicos que enfrenta el país han provocado que no haya vuelto "ni al estancamiento del período 2011-2019", mientras que "el Gobierno hace muchísimo más bombo de lo que es" respecto a la recuperación de sectores como la construcción y el turismo. "Se trata de la imperfecta recuperación de la pandemia. Más que imperfecta, es asimétrica. Hay sectores que siguen profundamente sumergidos", cuestionó Melconian.

El expresidente del Banco Nación durante el macrismo consideró que el sector privado no tiene condiciones para crecer en el país y cuestionó el Consenso Fiscal que este lunes el gobierno firmará con los distritos provinciales, excepto con la Ciudad de Buenos Aires, donde se contemplaría un incremento de ingresos brutos. "Es veneno. Si Guzmán lo estudia y sigue, es incomprensible", analizó.

"La sociedad argentina tiene un carácter capitalista"

Con un análisis político, Melconian manifestó que en las elecciones legislativas del 14 de noviembre la gente votó no estar de acuerdo con el rumbo económico del gobierno y cuestionó el impuesto a la riqueza.

"Del impuesto a los ricos, el 40% se lo dieron a YPF para buscar gas, no es distributivo. ¿Cómo vas a votar un impuesto con la excusa del Covid y que el 40% sea para que YPF busque gas? El Gobierno cree que hay todo un conjunto de personas que quiere asado y heladera, pero la gente lee y está caliente por estas cosas. Hay que redireccionar todo lo tributario en Argentina, para que tenga sentido invertir, crecer, crear empleo", subrayó.

Por último, el economista consideró que "la sociedad argentina tiene un carácter capitalista" que cuando quiso aplicarse "no salió bien" y analizó que a la gente "le gusta la estabilidad, pero tiene que venir con empleo de calidad, bienes públicos… tienen que aflojar con la política".

GI/ff