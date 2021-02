El periodista Chiche Gelblung​ aseguró que “Oyarbide es el que más humildemente vive de todos los jueces” en referencia a las fortunas que ostentan los máximos líderes del sistema judicial.

A continuación, otras frases de Chiche Gelblung en TN:

Sobre la campaña de vacunación a los famosos

“Pensar que la gente se va a vacunar por los famosos es una banalización”.

“Moria Casán se tiene que vacunar por ser grupo de riesgo, no por ser famosa”.

Sobre Sputnik

“Hubo mala comunicación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quirós le puso peros a la vacuna”.

“Yo siempre creí en la efectividad de la Sputnik. Nunca tuve dudas”.

Sobre Cristina Kirchner

“Cristina está desconectada. No la veo muy comprometida con este proceso”.

“Yo no creo que este preocupada por el proceso judicial”.

“Nunca va a ir presa Cristina. No va a ir preso Máximo. No va a ir presa Florencia. Y no va a ir preso nadie.

“Un país que no valora la jerarquía de un expresidente, es delirante”.

“Para mí, los presidentes son intocables”.

“Esta cosa de perseguir judicialmente a la gente es una locura. Cristina está perseguida, no tengo dudas. Hay muchas causas donde está perseguida”.

Sobre el Lawfare: “Yo creo que debe existir. Cuando termina un mandato, el próximo ya comienza con juicios”.

“Es mucho peor la inflación que la corrupción”.

“Si querés una lucha contra la corrupción, tenés que cambiar la estructura de la Argentina”.

Sobre Oyarbide

“La corrupción atraviesa al sistema judicial”.

“Todos los jueces son ricos. Inmensamente ricos. Salvo Oyarbide, que es el más sospechado de todos. Tiene un departamento de 70 m2 en Recoleta”.

“No es un tipo que tiene campos, caballos de carrera, autos y cosas por el estilo”.

“En última instancia, Oyarbide es el que más humildemente vive de todos los jueces”.

JFG