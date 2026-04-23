Choque entre aviones de LATAM y Aerolíneas Argentinas en Santiago de Chile: hubo demoras y cancelaciones

Un avión de la aerolínea LATAM impactó desde atrás a uno de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenido en la pista. El incidente ocurrió este jueves 23 por la madrugada en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y generó demoras y cancelaciones en la operatoria habitual.

El vuelo AR1267 estaba esperando autorización para despegar con destino hacia Aeroparque cuando, en una maniobra de rodaje para reubicarse dentro de la pista, un Airbus A321 de la compañía chilena lo embistió. Producto del impacto, la aeronave argentina sufrió daños en la barra estabilizadora, una pieza clave para la estabilidad del avión en vuelo, por lo que quedó inmediatamente fuera de servicio y debió ser inspeccionada por personal técnico.

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Desde la empresa indicaron que la seguridad de los pasajeros y la tripulación no estuvo en peligro en ningún momento. Tras el incidente, se activaron los protocolos correspondientes y todos los ocupantes fueron desembarcados de manera ordenada. Luego, se avanzó en la reubicación en otros vuelos disponibles para garantizar la continuidad del viaje.

CHOQUE ENTRE UN AVIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y UNO DE LATAM

La mayoría de las personas a bordo logró viajar en el vuelo de Sky 5008, que despegó a las 00.40 hs, mientras que un grupo menor fue reprogramado en el vuelo AR1281. Sin embargo, la situación generó complicaciones en la grilla de partidas y arribos, con demoras acumuladas durante las primeras horas de la jornada en el aeropuerto chileno.

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Aerolíneas Argentinas reafirmó su compromiso con la seguridad operacional y lamentó los inconvenientes ocasionados a los pasajeros. Además, informó que ya inició los trámites correspondientes para determinar responsabilidades por el daño producido y avanzar con las gestiones administrativas y técnicas necesarias. Por su parte, se espera que las autoridades aeroportuarias y los organismos de control lleven adelante una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

RG/fl