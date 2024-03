Clima en Buenos Aires: inestable y con posibilidad de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico del tiempo para este martes. La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores podría continuar con inestabilidad y mal clima, ya que se espera que sigan las las lluvias y tormentas.

Este martes tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de tormentas en la noche. Con respecto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 21 grados de mínima y 26 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores



Las precipitaciones se trasladarían al miércoles, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada. El termómetro irá desde 16 hacia 26 grados.

El jueves, al final, podrían retornar las buenas condiciones con cielo parcialmente nublado pero con un descenso marcado de las temperaturas, que oscilarán entre 11 y 19 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su app para celulares con el pronóstico del clima

Recomendaciones a tener en cuenta por tormentas



-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar hacer actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Mantenerse atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.