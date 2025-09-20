Colapinto mejoró en la última tanda de ensayos libres, de nuevo por delante de Gasly

Luego de la pobre tarea de los Alpine en las primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán, este sábado dejó algunas tempranas sonrisas para el argentino Franco Colapinto, que en el último ensayo libre quedó 15°. Ahora en minutos sempieza la clasificación (9 hora argentina) y para Colapinto el gran objetivo es ver si puede colarse con el F525 de la escudería francesa en el primer corte de la Q2.

Como detalle importante, Franco quedó nuevamente por delante del número 1 del equipo, el francés Pierre Gasly, detalle que se repite de las dos últimas carreras y que parecería ya ser un indicio de que el piloto argentino no solo alcanzó ya el nivel de su compañero, sino que está convirtiendo superarlo en algo cotidiano.

Colapinto y Gasly luchan por hacer competitivo a los Alpine, de discreto rendimiento en este 2025.

Noticia en desarrollo...