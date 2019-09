Cómo opera el aeropuerto de Ezeiza tras el derrumbe fatal

El aeropuerto internacional de Ezeiza opera con normalidad luego de que el martes, un derrumbe fatal en una obra de ampliación de la Terminal C produjera la muerte del capataz José Bulacio, y dejara como saldo otros 13 trabajadores heridos.

Según indicaron fuentes oficiales la operación del Aeropuerto es normal y en ningún momento los vuelos se vieron afectados por el trágico accidente. El desmoronamiento de la estructura se produjo en un sector de la Terminal C “Zeppelin”, alejado de las pistas y que se encontraba cerrado al tránsito por los trabajos de construcción. En este momento, la obra está paralizada por orden judicial.

El derrumbe ocurrió cerca de las 16 horas del martes. Por razones que aún se desconocen, una pasarela de la firma TANE S.R.L que estaba ubicada a unos 16 metros de altura se desplomó con trabajadores encima.

José Bulacio, capataz de la firma, murió en el acto. De los trabajadores heridos, hay tres internados en estado grave. La obra iba a ser inaugurada el próximo lunes 30 de septiembre, aunque se sabía que recién iba a estar operativa en diciembre o enero próximo.

En tanto, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresaron esta mañana sus condolencias hacia la familia Bulacio, y se solidarizaron con los afectados y heridos del derrumbe, durante un acto de inauguración del Metrobus de Florencio Varela. También participó de la inauguración el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien prefirió no hacer declaraciones. Dietrich había visitado la obra de Ezeiza una semana atrás.

Con respecto al hecho, trascendió también que lo que pudo haber pasado es que una grúa que estaba en el lugar haya sido la que provocó la caída del andamio.

"Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar", dijo en diálogo con el canal de noticias TN, Vanesa Silva, empleada de la firma TANE.

Un testigo, también en declaraciones a TN, contó: "Una tijera (grúa) se enganchó del andamio, la desencajó y empezó a caer. Pero la estructura ya estaba floja". El testigo dijo además que pensó que "se caía un avión por los ruidos de los fierros".

