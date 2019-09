En medio de la retirada, Cambiemos tapa agujeros y acelera objetivos

por Ramón Indart

Cambiemos enfrenta la recta final de cara al 27 de octubre y al 10 de diciembre con una serie de decisiones y mensajes que llaman la atención. Por ejemplo, el domingo Roberto Lavagna reveló que el presidente Mauricio Macri no sabía que el proyecto por la deuda no había ingresado al Congreso. "El tema era que no avanzaba el proyecto de refinanciación de la deuda". "Yo le dije 'mirá, la verdad que no sé, hablamos de esto la semana pasada pero después no lo seguí. Voy a averiguar'. Y al rato lo llamé para decirle que no había ningún proyecto circulando, nadie conocía el proyectó", narró en América.



Mientras eso sucedía, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza ultimaba detalles de su viaje a Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario ya aterrizó en Nueva York y estuvo reunido con banqueros. El domingo lo hizo el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.



De lo que si está al tanto Macri y parece buscar la forma para acelerarlo es del traspaso del Puerto de Buenos Aires. Según publicó Página/12 se avanzó con la incorporación del gobierno porteño a la administración del mismo, que hoy está bajo control federal y la transferencia de terrenos de la zona Puerto Sur al gobierno nacional por parte de la Ciudad para la explotación inmobiliaria. La apertura de sobres de propuestas será el 2 de diciembre. En caso de perder la elección, Macri entregará el mando ocho días después. "El Presidente albergaba la idea de darle las tierras a Nicolás Caputo y a otros. La única forma de parar esto es transferirlos. El gobierno nacional no está dispuesto a hacerlo. Las obras tienen que evaluarse desde la Ciudad", dijo a PERFIL el legislador porteño Sergio Abrevaya.

Siguiendo dentro de la Ciudad, cuentan funcionarios de Parque Patricios, donde está la jefatura de gobierno, que no son pocos los dirigentes nacionales y de la provincia de Buenos Aires que comenzaron a desfilar para pedir algún lugar en 2020. "Horacio parece Zonajobs", graficó a este medio un legislador porteño que vio a varios la semana pasada. Ansioso por cerrar el capítulo electoral en primera vuelta, Larreta puso la maquinaria del Estado al servicio de la campaña y casi no quedan empleados que no tengan alguna tarea proselitista. Por ahora las encuestas son cautas y se habla de un balotaje frente a Matías Lammens.



Entre esas gestiones, el miércoles en Florencio Varela, Macri y Maria Eugenia Vidal volverán a compartir un acto y fotografiarse juntos, algo que no sucede tras la derrota de las PASO. El enojo de la gobernadora y su equipo con los jefes de campaña de Casa Rosada ya no se oculta. Nunca le perdonarán a Marcos Peña no haber desdoblado la elección. Segundas líneas tampoco ocultan la necesidad de asegurarse una salida laboral para cuando deban dejar La Plata. Muchos seguirán trabajando para la política desde la oposición. Pero no hay lugar para todos.

Joven y con buena imagen, Vidal sabe que la derrota no la deja afuera de la carrera presidencial, pero si que sus planes cambiaron. Igualmente comenzó a armar a su equipo para ser el principal espacio opositor de Axel Kicillof y así obligarlo a negociar con ella la famosa gobernabilidad. ¿Su mayor arma? El Poder Legislativo. Cuenta con 44 de 92 legisladores, en tanto que el kirchnerismo tiene 22. Además, durante la retirada pisó el acelerador para nombrar 42 jueces y fiscales. De ese total, 17 son magistrados. El miércoles pasado Cambiemos logró darle ingreso parlamentario a los pliegos en el Senado.

En este último tramo, muchos se preguntan que pasará con la Unión Cívica Radical. Por ahora quieren mantener la unidad de Cambiemos, al menos en Buenos Aires con Vidal. A nivel nacional es una incógnita. Los gobernadores que adelantaron sus elecciones respiraron aliviados, como Gerardo Morales en Jujuy. El derrotero, igualmente, no se detiene. El domingo perdieron la capital de Nequén y así sumaron cinco derrotas importantes a nivel provincial: Santa Rosa (La Pampa), Paraná (Entre Ríos), Santa Fe y Córdoba.



La retirada permitió, inclusive, criticas y análisis impensados antes del 11 de agosto. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio sentenció: "Creía que desde el punto de vista táctico era mejor un desdoblamiento como el que se venía haciendo en todas las provincias. Se decidió que era mejor unificar las elecciones". Quien tomó esa decisión fue Marcos Peña, el jefe de gabinete al cual ahora todos se le animan en el on the record. Por último, Jaime Duran Barba, escribió sobre la necesidad de un gran acuerdo nacional en la edición dominical del diario PERFIL. Para los habituales lectores del ecuatoriano, fue toda una novedad.

RI/MC