García Cuerva cerró la multitudinaria peregrinación a Luján: "No seamos profetas de calamidades"

"La Madre de Argentina nos impulsa a continuar el camino, pero nos pide que lo hagamos unidos, que podamos mirarnos entre nosotros con misericordia, y que estemos cerca de los que la están pasando mal", dijo este domingo en su homilía ante una colmada Basílica de Luján el Arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva, poniendo el broche de cierre a la multltudinaria 51a. Peregrinación Juvenil a Luján.

"Peregrinamos muchos kilómetros, duelen los pies, duele la vida, pero sin embargo sin que nadie nos empuje seguimos caminando, y lo hacemos por como dice el Papa León XIV María encarna la esperanza", agregó el prelado, enfatizando que "no debemos transformarnos en profetas de calamidades, que solo hacen diagnósticos de lo que ya sabemos que está mal, porque lo vivimos todos los días".

El arzobispo García Cuerva, como todos los años, peregrinó y luego encabezó la misa en Luján.

"Hay que seguir adelante, aunque por momentos el egoismo, la violencia y la insticia parezcan ganar. Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido en sus vidas y han detenido su marcha, les pesan demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad, por ellos también peregrinamos", agregó García Cuerva pintando ya el grave panorama social con el que día a día se encuentra la Iglesia.

"Caminamos por los que no dan más, por nuestros abuelos, por nuestros jóvenes atravesados por la droga y el alcohol, caminamos por los que perdieron un ser querido víctima de la violencia, caminamos por los más pobres, caminamos por los niños, por los discapacitados, por las familias, caminamos por nuestros sueños, caminamos por nuestra Patria" afirmó el jefe de la Iglesia argentina.

"La Virgen es una madre que nunca nos deja solos, que nos anima a caminar con esperanza y a no claudicar en recorrer juntos caminos de fraternidad, de diálogo y de encuentro entre los argentinos", concluyó.

También habló de "narcoestado" y el caso Espert

El mismo García Cuerva hebía dejado filosos conceptos cuando la Peregrinación partia desde Capital Federal, señalando que "cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narcoestado”.

El arzobispo, en declaraciones a Radio Mitre, se había referido al triple femicidio en Florencio Varela. “Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este", sostuvo. Y reclamó: "Nos tenemos que ocupar seriamente como país”.

Los obispos de Quilmes y San Justo denunciaron en las últimas semanas que hay “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y sintieron la ausencia del Estado.

