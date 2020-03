Una periodista argentina canceló su boda por el coronavirus

La pandemia del coronavirus que afecta al mundo llevó a los países que presentaron contagios a imponer medidas de prevención para evitar una propagación mayor. Tal es el caso de Argentina, donde se suspenden eventos masivos por las próximas dos semanas, e incluso la restricción llegó a los casamientos por civil: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que podrán hacerse con la participación únicamente de testigos.

Guadalupe Sánchez Granel, periodista argentina, es uno de los tantos casos de quienes tuvieron que reprogramar sus planes para casarse a raíz de la pandemia, que ya tiene 56 infectados en el país y dos víctimas fatales.

Con su novio habían decidido casarse este 20 de marzo: familiares del interior del país e incluso su hermana, que reside en España, llegaron días atrás para la ocasión, pero postergarán el “sí, quiero” para cuando la situación se normalice, para evitar además las reuniones masivas como recomiendan desde el Gobierno.

“Íbamos a hacer el civil el 20 de marzo y la fiesta en diciembre, porque queríamos empezar unos trámites de ciudadanía para el que necesitábamos estar casados unos meses antes. Nunca se te ocurre cuando planeas un casamiento que pase algo así y tenga que suspenderse, pero día a día fueron pasando cosas y surgiendo medidas momento a momento”, cuenta Guadalupe en comunicación con PERFIL.

Se supone que me caso el 20/3 por civil y que me voy viaje a Brasil. No sé si voy a poder hacerlo. Mi hna se vino de Europa para el casamiento y está en aislamiento y no la puedo ver. Nada es grave, pero nada estaría saliendo como lo había planeado. Es muy surrealista. 😔 — Guada Sanchez Granel 💚 (@Guada_SG) March 13, 2020

Los últimos días fueron de incertidumbre, y estuvieron atentos a cada medida que surgía desde el gobierno nacional. Su hermana, que viajó especialmente para el evento, llegó y está en cuarentena por prevención desde su arribo al país. “Todos estos días estuvimos esperando a ver qué pasaba. Mi hermana que vive en España pudo venir, y justo cuando llegó se declaró ese país como de riesgo. Ahora está haciendo cuarentena con mi familia hace 7 días, aún no la pude ver”, resume la periodista sobre cómo se dieron las cosas por la pandemia en su entorno.

Sin embargo, pese a los nervios de las últimas semanas, reconoce que en perspectiva la situación no es de gravedad si se tiene en cuenta cómo afectó a personas que se enfermaron a causa del virus, y aún menos en el contexto de quienes perdieron la vida. “Fueron momentos de mucha angustia, es todo muy surrealista. Pero mi caso no es grave, sé que hay gente que perdió mucho más. Soy consciente de que todo esto se puede reprogramar. No quita que hay un duelo, que uno programó algo y tiene que darlo de baja”, explica.

La luna de miel, que tenían programada para después del casamiento por civil, también fue pospuesta. “Nos íbamos de luna de miel a Río de Janeiro, en Brasil. Tuvimos reembolso completo en compañías como Airbnb y Booking, incluso antes de que se declarara Brasil como país de riesgo”, dice la comunicadora.

Por lo pronto, espera, si la situación a nivel país y mundial se sosiega, poder reprogramar la fecha de civil para diciembre, junto con la prevista para la fiesta. “Creo que como sociedad fuimos cayendo de a poco de la gravedad de lo que está pasando, un poco lo subestimamos. Hoy vemos que realmente es un riesgo y no hay que tomarlo a la ligera. En mi caso suspender el casamiento es lo mejor para nosotros, para nuestra familia y para la gente que queremos. Habrá revancha”, concluye Sánchez Granel.

A.G.