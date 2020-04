Coronavirus: reacción positiva de la salud privada tras la reunión con Ginés González García

Luego de que el ministro de Salud, Ginés González García, advirtiera ayer miércoles de la existencia de un decreto en marcha para declarar de interés público todos los recursos sanitarios argentinos, se dispararon las alarmas en el ámbito privado, que este jueves al mediodía se reunió con las autoridades de la cartera, incluyendo a su titular, y salieron conformes con lo resuelto.

Es que ante los rumores de una intervención de las clínicas privadas para atender a la pandemia a nivel nacional, el ministro les aclaró a los representantes de las obras sociales presentes que "entendía la situación" y que "el borrador del DNU era un posibilidad que no estaba definida pero que no sería para apropiarse ni definir el destino de los enfermos de a qué cama va o no va sino para organizar regionalmente o por distrito los recursos disponibles y que sean utilizados de la manera mas eficiente", según confió a PERFIL el representante de OSDE.

A su vez, destacó la iniciativa de invitar al sector privado a participar de la mesa diaria que se encarga de tomar las decisiones para afrontar la crisis sanitaria que desató el virus: "Desde ahí nos pareció importante.También se habló de los insumos de protección del personal y de los respiradores. Y lo más importante de todo es que nos ofreció participar de las mesas de discusión, de operación que día a día va tomando decisiones, en este caso desde el sector privado"-

Por otro lado, la Unión Argentina de Entidades de salud (UAS) emitió un comunicado con repercusiones positivas de la reunión: "Estamos satisfechos con la creación de una mesa de coordinación entre el sistema privado de salud y el sistema público".

El Gobierno no intervendrá el sistema de Salud por DNU y Ginés volvió a quedar en la mira

“La Unión Argentina de Entidades de Salud, valora el encuentro mantenido con el Ministro de Salud, en la que se estableció la necesidad de articular esfuerzos en beneficio de todos los argentinos en momentos de enfrentar la crisis del coronavirus en el país”, afirmó Claudio Belocopitt, Presidente de la organización que nuclea al sistema de salud privado de la Argentina.

En ese marco, se integrarán a todos los subsectores de la salud (Público, Seguridad Social y Privado) en una mesa de coordinación en la que se establecerán modalidades de trabajo y acción, se conocerán las disponibilidades de cada uno de los sectores y las necesidades de insumos básicos para enfrentar la pandemia (respiradores, reactivos e indumentaria de protección para los empleados del sistema de salud, entre otros).

"La disposición al diálogo que ha manifestado el gobierno a través de su Ministro de Salud es un actitud que valoramos en momentos en que los argentinos vivimos una gran incertidumbre", concluyó Jorge Cherro, vicepresidente de la UAS.

En la reunión estuvieron presentes representantes de las cámaras integrantes de la UAS, Jorge Cherro por ADECRA, Mario Lugones por CEPSAL, José Sánchez de la FEM, Luis Degrossi por ADEM, Enrique Tonelli y Enrique Cimino por CONFECLISA y Miguel Troisi por FAOSDIR.

