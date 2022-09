Coscu: “Quiero tener 15 figuritas de Messi firmadas para regalárselas a los fanáticos como yo”

Coscu es el referente de una generación en Argentina. Pero, dijo, no le fue nada fácil llegar hasta donde está. Hijo de padres médicos, quería estudiar medicina, pero en el test vocacional le salió informática, lo que estudió por dos años. “Yo tuve una carrera muy paulatina y lo que estaba haciendo era muy abstracto para mi familia. Un padre que trabaja y llega tarde a la casa, no entiende que las computadoras son otras generaciones. Lo peor es que cuando empezó a ser más claro lo que yo estaba logrando, mi papá tenía la enfermedad de Alzheimer muy avanzada y no lo pudo ver lamentablemente. Si supiera que gracias a esto pude conocer a Lionel Messi”.

Ese momento que vivió junto al creador de contenido español Ibai Llanos y el ex futbolista Sergio Kun Agüero fue inolvidable: “No sé cómo me invitó Lionel Messi a comer a su casa. Yo había ido a España a conocer a Ibai, que es mi ídolo en el streaming, y me encontré en el aeropuerto a Agüero que volvía de la Copa América. Yo ya tenía relación con él porque también es streamer. Y unos días después, el Kun nos llevó a su casa. Sentíamos que estábamos llegando a un restaurant super premium porque nos había prometido una cena. En ese momento, se estaba despidiendo de Barcelona, pero llegué y reconocí la casa”.

Mirá lo que digo Coscu sobre su encuentro con Messi:

Para finalizar, Coscu contó de cómo le afectan los haters a su carrera tras recibir numerosas críticas por la compra de 100 mil paquetes de figuritas del Mundial: “Tengo a uno que dice ´Miralo a Coscu robando las figus de la gente´ porque compré muchas figuritas con fines positivos. Lo que pasa es que te ven con muchos paquetes y piensan que tenés un privilegio. A mí, me están odiando por comprar figuritas. La primera promesa que tuve de Lio se cumplió y quiero tener 15 Messis firmados para regalárselos a gente que es fanática de él como yo. Los paquetes se van a vender a 100 pesos en Argentina Game Show porque hay gente que está lucrando y los está vendiendo más caros”.

