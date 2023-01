De la playa a las sierras: Larreta se animó a cantar con el Chaqueño Palavecino en Colonia Caroya

Dispuesto a mostrarse en campaña desde el primer día de este 2023, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta pasó la semana pasada por la costa atlántica, una recorrida no sin sobresaltos, y este viernes el GPS de su gira proselitista lo llevó a Córdoba, donde visitó las hermosas ciudades serranas de Colonia Caroya y Jesús María.

En el primero de esos lugares, Larreta visitó al reconocido Chaqueño Palavecino, que horas más tarde actuaría en el Festival de Jesús María, y allí se mostró junto al cantante con un sombrero y hasta se animó a entonar parte de algunos de los éxitos del popular intérprete.

Gustavo Brandán, el intendente de Caroya, estuvo entre los que recibieron a Larreta y le dijo a Cadena 3 de su satisfacción por la llegada del dirigente porteño, señalando que "aprovechamos para que pueda disfrutar de los productos típicos de la ciudad”. Larreta hizo el viaje a Córdoba acompañado por su pareja, Milagros Maylin.

Horacio Rodríguez Larreta criticó al Gobierno por el juicio político: "Desconocen la democracia"

"Tenemos que terminar con las trabas a la producción, los impuestos confiscatorios, la burocracia que dificulta los trámites y los atropellos a la propiedad privada", resaltó Rodríguez Larreta.

En su cuenta de Twitter, el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le agradeció al intérprete por la invitación y el día que pasaron juntos. "De paso por Colonia Caroya en Córdoba viví algo único: me invitó el Chaqueño Palavecino a una peña con su familia y amigos. Gracias querido por hacerme parte de este ritual tan tuyo que es la música que miles de argentinos amamos", escribió.

En ese marco, el dirigente de Juntos por el Cambio destacó el "potencial" productivo de la provincia de Córdoba y consideró que "podría crecer y producir todavía más, pero necesita un Gobierno nacional que la ayude a lograrlo".

Según indicó un comunicado, la agenda comenzó en Colonia Caroya donde Rodríguez Larreta participó de un encuentro con unos 30 referentes políticos locales y visitó la bodega Terra Camiare.

En Caroya, el jefe de Gobierno porteño mantuvo además un encuentro con el cantor, en una payada que compartieron con 200 vecinos de la zona.

Por la tarde, el referente del PRO se dirigió a la localidad de Jesús María para reunirse con la comisión directiva de la Sociedad Rural local, donde aseguró que "el campo es el gran motor productivo del país y Córdoba es una de las provincias que más exporta".

Según detalló su equipo de comunicación, Rodríguez Larreta se quedará en Jesús María hasta la medianoche de este viernes para asistir al tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore, uno de los más populares de todo el país.

La jornada de hoy forma parte de una gira de tres días por la provincia, que continuará mañana en la turística Carlos Paz y culminará el próximo domingo en Córdoba capital.

El jueves, en La Pampa

Horacio Rodríguez Larreta pasó por Santa Rosa, La Pampa, el pasado jueves, donde estuvo acompañando al diputado nacional Martín Maquieyra, y a la referente del PRO, Josefina Díaz, los precandidatos que conforman la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC), para competir por la gobernación en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 12 de febrero.

En una conferencia de prensa que brindó a los medios locales junto a Maquieyra, el jefe de Gobierno porteño dijo: "Estoy convencido que vamos a ganar porque la gente quiere un cambio”.

Al ser consultado sobre el conflicto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia por el fallo por la coparticipación, el precandidato a presidente expresó: "Gracias a que estamos juntos no sólo vamos a ganar, sino que hoy el Gobierno no puede llevarse puesta a la Justicia”. Acto seguido repudió los incidentes ocurridos en Brasil: "Es tan grave lo que sucedió ahí para la democracia como lo que sucede acá cuando el gobierno no cumple un fallo de la Corte Suprema e impulsa un juicio político por el contenido de los fallos".

El Frente de Todos avanza contra la Corte Suprema y también busca acorralar a la oposición

“La Constitución dice que todo traspaso de funciones tiene que estar acompañado por los fondos correspondientes. En el momento en que a la Ciudad de Buenos Aires se le traspasó la policía, a La Pampa no le dieron un centavo. No le dieron ni un peso a ninguna provincia argentina excepto a la provincia de Buenos Aires”, sumó sobre la puja entre Ciudad y Nación por la coparticipación.

Por último, destacó a la provincia de La Pampa por ser una de las que "más potencial tiene y que hoy se está desperdiciando una oportunidad de crecimiento".