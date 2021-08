Denuncian a Alberto Fernández por gestionar un subsidio para una fundación de su peluquero

En medio de la polémica por el festejo en la Quinta de Olivos en pandemia, otra denuncia apunta al presidente Alberto Fernández. Dos dirigentes de Juntos por el Cambio lo denunciaron por gestionar un subsidio de $600 mil para una fundación de su peluquero Marcelo Cuggini. Sin embargo, desde el gobierno aseguraron que el programa de ayuda por el que se otorgó fue dado de baja y el dinero no se cobró.

La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira Arce de la agrupación Equipo Banquemos, que integra Juntos por el Cambio. En el escrito, lo acusan de los delitos de "tráfico de influencias", "exacciones ilegales" y "negociaciones incompatibles con la función pública", según detalló Clarín. Para los dirigentes, "constituye una negociación incompatible con el ejercicio de sus funciones".

El subsidio en cuestión era por $599.869, y se había asignado a la Fundación Marcelo Cuggini, peluquero personal de Alberto Fernández desde hace seis años. Ese dinero, según señalaba la resolución que difundieron en el canal LN+, era destinado a la realización de “talleres de orientación laboral y cursos de orientación profesional”.

Visitas a Olivos: habló el peluquero de Alberto Fernández en medio de la polémica

Fue el estilista quien relató días atrás que, luego de hablar con el jefe de Estado sobre la posibilidad de otorgar becas para el aprendizaje del oficio en sus escuelas de peluquería, él le dijo que hablara con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

"Yo recibía muchas consultas para saber si había becas. Se lo comento a Alberto y me dijo que me arme una fundación y que él me ayudaba. Me dijo que quería sacar a la gente de los planes y llevarlos al mercado laboral. Me dijo que hable con Moroni. Después no pude seguir con ella porque quebré, me fundí", detalló en diálogo con TN.

Si bien la resolución para otorgar el subsidio se gestionó en julio de 2020, desde el Gobierno aseguraron que no se llegó a efectivizar el pago de todos los beneficiarios del programa.

Así lo aseguró el ministro Claudio Moroni, quien explicó que el programa se desarmó. "Había unos 200 inscriptos y unos 30 aceptados. Le dimos de baja a todos y el programa desapareció. Ese dinero no fue al peluquero ni a ninguno de los otros 30, porque desarmamos el programa", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

La visita de Marcelo Cuggini a Olivos

El peluquero fue noticia días atrás cuando se conoció la lista de personas que ingresaron a la Quinta presidencial durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"Era obligatorio el aislamiento pero yo fui porque me llamó", aseguró el estilista, y detalló que fue a cortarle el pelo antes del viaje de Alberto Fernández a México. "Estuve solo una vez en Olivos. Entré una sola vez en la cuarentena. Lamentablemente las peluquerías estaban cerradas pero nuestros empleados atendían a domicilio", contó.

Sobre los costos de su servicio, aseguró: "Le cobro igual que a todo el mundo y me paga más. Cobro $2000 a domicilio".

