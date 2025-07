La reconocida serie argentina "División Palermo" regresó a Netflix este jueves con su segunda y última temporada, cargada de humor absurdo, crítica social y mucha acción. Santiago Korovsky vuelve a ponerse en la piel de Felipe Rozenfeld y también dirige, escribe y produce esta entrega final que promete cerrar con todo la historia de la Guardia Urbana.

En esta nueva temporada, la trama se traslada a una Buenos Aires al borde del colapso. Las mafias resurgen, la violencia escala y la ciudad parece estar completamente fuera de control. En ese escenario, la División Palermo intentará cumplir su función como puede, enfrentando amenazas cada vez más complejas mientras se ve involucrada en una campaña electoral controvertida.

La ficción no solo mantiene su característico estilo de comedia negra, sino que también suma diversas caras al reparto, expande el universo de los personajes ya conocidos e introduce nuevas subtramas. Además, utiliza la parodia y el absurdo para exponer las incoherencias y debilidades del sistema institucional.

El éxito de su primera entrega se puede ver reflejado en los numerosos premios y nominaciones que recibió. Fue distinguida como Mejor Comedia en la 52° edición de los Premios Emmy Internacionales, un logro inédito para una producción argentina. También obtuvo siete Premios Cóndor de Plata, entre ellos los de Mejor Serie de Comedia, Dirección, Guion Original y Actor Protagónico. En paralelo, también se mantuvo durante semanas entre los títulos más vistos de Netflix en el país.

Qué actores se sumaron al reparto de "División Palermo"

En la segunda temporada regresa el elenco original, con Santiago Korovsky en el papel de Felipe Rozenfeld, Pilar Gamboa como Sofía (su pareja, usuaria de silla de ruedas), Facundo Bogarín como Edgardo (persona ciega) y Hernán Cuevas como Johnny (de baja estatura). Todos siguen bajo las órdenes de Miguel (Daniel Hendler), un psicólogo que perdió un brazo, y son acompañados nuevamente por los policías Esteban (Martín Garabal) y Palo (Charo López).

A este grupo se suman nuevas incorporaciones que abren el juego a otras tramas. Entre ellos, se destacan Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky, quienes aportan más dinámica y complejidad a la narrativa. La presencia de Piroyansky generó especial expectativa entre los seguidores de la serie, ya que muchos lo comparan físicamente con Korovsky y esperan verlos compartir escenas.

Martín Piroyansky y Santiago Korovsky.

Estas nuevos personajes no sólo enriquecen el reparto, no que también facilitan la exploración de temas contemporáneos desde una perspectiva crítica y humorística. Por ejemplo, Bigliardi interpreta a un político que inicia su campaña para la Jefatura de Gobierno, mientras que Minujín da vida a un personaje sospechado de participar en el tráfico de estupefacientes.

Asimismo, la diversidad sigue siendo una de las marcas distintivas de "División Palermo". Además de los personajes ya conocidos de la Guardia Urbana, en esta entrega se integran un joven con Síndrome de Down y una chica dentro del espectro autista, lo que amplía la representación de colectivos históricamente relegados en la ficción argentina.

Aunque el estreno despertó alegría entre la audiencia, también estuvo marcado por la emoción, ya que el equipo decidió homenajear a la actriz Nilda Sindaco, quien falleció en octubre de 2024. Sindaco había interpretado a Betty, uno de los personajes más entrañables de la primera temporada, y quien tiene apariciones grabadas para esta segunda entrega.

"Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella", escribió Santiago Korovsky en redes al momento de su fallecimiento. “Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”, añadió.

Días antes del lanzamiento, Korovsky publicó otro mensaje en X (ex Twitter), recordando con ternura a su amiga: “En algún lugar Nilda se estará riendo, puteando y fumando a la vez. La extrañamos mucho, pero queda la alegría de que la gente va a seguir conociendo su genialidad”.

Y añadió: “A ella le dedicamos la nueva temporada de División Palermo, que la Santa Betty nos acompañe en este estreno”. Sus palabras estuvieron acompañadas por una suerte de estampita religiosa con la cara de Sindaco, representada como “Santa Betty” la “Patrona de los perfumitos importados”.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de "División Palermo"?

La segunda temporada de "División Palermo" está compuesta por ocho episodios, todos disponibles desde este 17 de julio en Netflix. Cada capítulo tiene una duración de entre 25 y 30 minutos, lo que permite una maratón rápida.

La brevedad de los capítulos potencia el ritmo y permite que la historia se desarrolle sin pausas. En este sentido, la serie apuesta por el humor rápido y el comentario social filoso, manteniendo la esencia que la convirtió en un éxito desde su primera temporada.

RV/EM