Referendum en Ecuador: Noboa quiere bases militares estadounidenses y nueva Constitución

Los ecuatorianos comenzaron a votar este domingo en un referendum que definirá si se habilitan bases militares extranjeras, obviamente de Estados Unidos, y además la conformación de una Asamblea que reforma la Constitución, reduzca a la mitad el número de legisladores en el Parlamento y elimine las leyes que establecen una financiación del Estado al funcionamiento de los partidos políticos.

El presidente Daniel Noboa quiere aval para endurecer su lucha contra el crimen, el problema más importante hoy para ecuatorianos, luego del avance de bandas del narcotráfico que en una década han llevado a Ecuador de ser uno de los países más seguros del continente a uno de los más violentos.

Así 14 millones de ciudadanos votan este domingo con esa preocupación de la violencia galopante, y a pocos minutos de iniciada la votación, Noboa anunció la captura del jefe de la poderosa banda criminal de Los Lobos en España. Se trata de Wilmer Chavarría, alias Pipo, y Los Lobos controlan zonas de narcotráfico y minería ilegal, asociados al violento al cártel Jalisco Nueva Generación.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", indicó el mandatario en X.

"Que esta jornada nos ratifique que la democracia se ejerce, se honra y se defiende votando", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al declarar inaugurada la votación obligatoria, que se extenderá hasta las 17H00 locales (22H00 GMT).

Estrechamente ligado a Trump y con un discurso que intenta endurecer la lucha contra la violencia, Noboa genera opiniones divididas. "No me gusta nada de lo que está haciendo (Noboa). No hay salud, no hay seguridad", lamentó Ana Manotoa a la AFP, tras sufragar en el sector de San Miguel del Común, en el norte de Quito y foco de las recientes protestas indígenas contra el alza del diésel.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, los ecuatorianos deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

Según la encuestadora Cedatos, el Sí triunfará con un respaldo de más del 60%.

Noboa convocó el referendo luego de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales, como la castración química para violadores o la vigilancia sin orden judicial.

"Hay partes que conviene y hay partes que no nos conviene" del referendo, dijo Carlos Vaca, un conserje de 60 años.

Él apoya la reducción del número de asambleístas, pero rechaza una nueva Constitución y las bases militares por considerar que se trata de algo "engañoso".

Militares estadounidenses "ya estuvieron en Galápagos y dejaron haciendo desastres" durante la Segunda Guerra Mundial, expresó.

Washington ha mostrado interés de volver a operar militarmente la base de Manta, donde hubo vuelos antidrogas estadounidenses entre 1999 y 2009, al tiempo que estrecha lazos mediante acuerdos migratorios y arancelarios con Noboa.

AFP/HB