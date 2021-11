El Bolsón | Habló uno de los gauchos que corrió a los mapuches: “Esta gente vino a hacerse dueña de todo”

Luego de que unos 20 hombres a caballo que participaban de una fiesta gaucha en El Bolsón corrieran a un grupo de mapuches, en el medio de disturbios en las protestas por el asesinato del joven de esa comunidad en el paraje Cuesta del Ternero, uno de los gauchos salió a hablar y aseguró que estas personas “no son mapuches”. “Mapuches eran los de antes, no rompían nada”, dijo.

“Estábamos en una fiesta y vino esta gente a hacerse dueña de todo. Uno no sabe que hacer, porque nadie nos defiende. No es gente de acá, no son mapuches, mapuches eran los de antes, no rompían nada”, sostuvo Víctor, uno de los gauchos que participó de la corrida, en diálogo con Radio Con Vos.

Al grito de “Viva la Patria”, los gauchos expulsaron a los integrantes de agrupaciones mapuches, entidades de Derechos Humanos y vecinos que se manifestaron en el centro de El Bolsón, donde provocaron incendios y cortaron la circulación de vehículos en distintas zonas.

En el marco de las protestas, los manifestantes también atacaron a un móvil de bomberos que se acercó al lugar para controlar los focos de fuego en las diversas concentraciones, mientras que la agrupación Winkul Lafken Mapu cortó la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi, en el acceso a Bariloche, y apedreó a los turistas que querían avanzar sin respetar el corte, aunque agentes de Gendarmería Nacional arribaron para evitar enfrentamientos.

Además, donde quemaron el cartel homenaje al fotógrafo de Editocial Perfil, José Luis Cabezas, ubicado en una plazoleta que lleva su nombre, así como también destruyeron cartelería pública y realizaron daños en otros mobiliarios.

Los disturbios se dan luego de los enfrentamientos en Cuesta del Ternero, donde un joven de 29 años de la comunidad mapuche murió de un disparo y otro resultó gravemente herido durante una toma entre el paraje y San Carlos de Bariloche, en el asentamiento que la comunidad mapuche Lof Quemquentreu mantiene hace casi dos meses.

De acuerdo con organismos de Derechos Humanos e integrantes de la comunidad mapuche, el disparo provino de las fuerzas de seguridad, aunque desde el Ejecutivo nacional y provincial aseguraron que el Estado no tuvo nada que ver con el ataque.

Víctor, que se mostró enojado y aseguró que no se sienten "defendidos por las autoridades", acusó a los integrantes de la comunidad mapuche de “romper todo”. “Se creen dueños de todo, cortan las rutas. Nosotros no sabemos dónde reclamar. Dicen que a la gente gaucha la manda el intendente, pero no es así”, expresó.

“Hay que darle una buena paliza a esa gente. Porque no se merecen estar ahí, si quieren reclamar algo, háganlo bien”, cargó el gaucho, que además agregó que “no son mapuches”, sino que “son terroristas que vienen a hacer maldades y nada más”.

Asimismo, contó que vive en la ciudad hace 15 años y que aseguró que “no somos por salir a defender lo nuestro”. “Estamos cansados de que nadie haga nada. Los vamos a salir a corretear”, lanzó.

