Desde mayo de este año el periodista peruano, Jaime Bayly, había pronosticado el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023. Para el escritor, el libertario sería “la estrella” de las elecciones primarias.

“Me hace ruido que (Sergio) Massa quiera ser presidente, cuando es un ministro catastrófico porque no sabe de economía”, había enfatizado en una entrevista. “En las primarias la estrella va a ser (Javier) Milei”, anticipó.

El periodista fue muy crítico con el actual ministro de Economía de quien dijo que “todo lo que ha hecho para bajar la inflación ha fracasado” y agregó que la crisis actual es “culpa del peronismo, pero también del no peronismo, es culpa también de (Mauricio) Macri”.

Al ser consultado sobre a quién votaría si fuera argentino fue taxativo: “En las primarias la estrella va a ser Milei y si en las definitivas los candidatos fueran (Horacio Rodríguez) Larreta y Milei, apoyaría a Milei; si los candidatos son Patricia Bullrich y Milei, lo dudaría, Patricia me gusta”.

Además, el analista peruano fue más allá y aseguró el libertario iba a pasar al balotaje, sin todavía conocer lo que sucedería en las PASO. “Me gusta que defiende las ideas de libertad en el campo económico”, explicó, aunque advirtió: “En otros campos no las defiende e incurre en contradicciones, como por ejemplo en el aborto”.

“Pero en el campo económico parece entender que el Estado es el enemigo, que el estado es un pésimo empresario y un peor administrador de la riqueza”, agregó en ese entonces y evaluó que si le toca hacerse cargo de la presidencia del país, Milei deberá “pedirle ayuda a Macri y a Patricia Bullrich, son sus aliados naturales”.

“Va a tener que armar un equipo económico y hablar con gente de la casta que el tanto deplora, porque lo de la casta es un error, es el discurso de un caudillo, de un Mesías, de un iluminado y así no se puede gobernar, va a necesitar un equipo económico”, sugirió en una entrevista con TN.

Bayly y los libertarios

El periodista se asumió como libertario, pero marcó una diferencia. “Yo soy un libertario, pero no creo en los curas ni en los militares”. En el mismo sentido que el lider de La libertad Avanza sostuvo que “la prosperidad y la riqueza individual no es posible sin libertad y en este país la libertad individual está secuestrada por el Estado, el argentino es un rehén del Estado”.

“Igualmente, hay un montón de individuos que no se animan a ser libres, que no confían en sus capacidades de salir a compertir en el mercado libre y global y prefieren no trabajar, entregar su libertad y ser subordinados del Estado”, lamentó. “Hay mucha gente que prefiere eso, que es la comodidad mediocre hasta el infinito, pero el Estado tiene que acabar con eso”, concluyó.

Bayly y la señal celestial sobre el triunfo de Milei

Este sábado 19 de agosto se viralizó un video de Jaime Bayly en el que anticipaba que Javier Milei será presidente porque mientras lo decía se vio un fuerte rayo detrás de él lo que hizo que los seguidores del libertario lo tomarán como una señal.

Bayly decía "Milei será presidente", y un rayo de fondo ilusionó a libertarios: "Hasta el cielo lo apoya"

Los seguidores de La Libertad Avanza lo consideraron "una señal celestial" a favor del líder libertario. Bayly hablaba sobre Milei, cuando se oye el rayo y se ilumina el cielo, casi al mismo momento en que dice "Milei será presidente". Para los seguidores del libertario fue "una señal divina" y hasta el propio Milei se hizo eco del curioso momento en sus redes sociales.

Lo cierto es que el tema se convirtió en viral en las redes este sábado, generando decenas de posteos y respuestas irónicas y graciosas.



RB / Gi