El Gobierno cerró el INAL: el Senasa concentrará el control de los alimentos en todo el país

El Gobierno avanzó con una reforma del sistema de control alimentario al disolver el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y transferir sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida también redefine el rol del Ministerio de Salud en la política alimentaria, introduce cambios en el Código Alimentario Argentino y busca simplificar los controles. Desde el oficialismo entienden que esta reforma agilizará el comercio exterior.

La medida se oficializó este lunes a través del decreto 697/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual dispuso la eliminación del INAL y la absorción por parte del Senasa de las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos.

La reorganización también redefine el rol del Ministerio de Salud, que pasará a concentrar la conducción de la política alimentaria. Según establece la norma, el foco inicial estará puesto en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados. Además, se introdujeron modificaciones al Código Alimentario Argentino (CAA).

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Hasta ahora, el INAL cumplía tres funciones centrales: verificaba que los productos comercializados respetaran el CAA; autorizaba establecimientos, productos, importaciones y exportaciones; y realizaba análisis bromatológicos y de inocuidad para detectar riesgos sanitarios.

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Desde ahora, todas esas competencias pasarán al Senasa. Según explicó el Gobierno, esta absorción de facultades "no es azarosa", sino que el organismo nacional "ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país —laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial—, algo que el INAL nunca tuvo desplegado con esa escala. Se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional".

En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que "Con esta reorganización se separan las funciones de control de las funciones de rectoría sanitaria: Senasa se especializa en la fiscalización operativa de alimentos en todo el país, mientras que el Ministerio de Salud concentra su capacidad técnica en la conducción de políticas de alimentación saludable, comenzando por la agenda de reducción de colorantes y saborizantes en productos procesados".

Para el Gobierno, la concentración de las funciones en el Senasa permitirá "un sistema más simple, eficiente y previsible", ya que "se eliminan las duplicaciones de competencias y controles, concentrando en el organismo el registro, el control y la fiscalización de importaciones de productos alimenticios".

Entre las nuevas atribuciones, el Senasa también autorizará y supervisará establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de verificar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.

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Otro de los cambios incorporados por el decreto es el reconocimiento por equivalencia de las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países que cuentan con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius. Según el Gobierno, esto permitirá evitar trámites y evaluaciones duplicadas.

Asimismo, se crea una Base Única de Datos administrada por el Senasa, "centralizando la información y los registros de productos y establecimientos para agilizar la gestión y fortalecer la trazabilidad", al tiempo que se establece "un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el CAA, brindando mayor previsibilidad, transparencia y agilidad al proceso de modificación de la normativa".

Por último, el Ejecutivo considera que la reforma contribuirá a agilizar el comercio exterior, especialmente en lo referido a la importación de alimentos envasados para venta directa, mediante controles posteriores al ingreso "para evitar demoras innecesarias en su comercialización".

En la misma línea, también se facilitará la exportación de alimentos al establecer que los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.

RM