El Gobierno negó que el empresario taiwanés obtuviera 19 contratos del Estado

La Oficina Nacional de Contrataciones de la Nación (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, negó que el empresario taiwanés Chen Chia Hong -pareja de una asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez- haya obtenido 19 contratos con el Estado.

La ONC informó que "debido a noticias falsas e inexactas publicadas en el día de hoy sobre supuestos 19 contratos con el Estado a favor del empresario taiwanés Chen Chia Hong" es necesario explicar que "la empresa Apache Solutions se registró como proveedor del Estado Nacional el 5 de julio de 2018, dos meses después de constituirse como SAS, 9 de mayo de 2018".

"Según el sistema COMPRAR (el sistema informático de compras), desde su inscripción en el 2018, participó en total de 22 procesos de compra ante el Estado Nacional", continuó la Oficina, luego de la denuncia por los ingresos de distintas personas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado, entre ellos, Chen Chia Hong.

Además, señaló que "desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826".

"También es falso que Apache Solutions haya ganado una licitación del Ministerio de Transporte por control de acceso. Las dos licitaciones a las que hacen referencia las notas periodísticas fueron organizadas por la Junta de Seguridad en el Transporte (organismo descentralizado), y en ambos casos la empresa mencionada perdió por no haber presentado las mejores ofertas", resaltó en un comunicado.

"El sistema COMPRAR es el portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR), un sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional. A través de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus procesos de compra y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil, transparente y segura. COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad", agregó.

"Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente"

En declaraciones a AM 970 el presidente Alberto Fernández rechazó este viernes las acusaciones que le hicieron respecto a un presunto favorecimiento del empresario: "No tengo la menor idea de lo que hablan".

"No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió", dijo Fernández. "Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente. Creo que lo vi una o dos veces en una ocasión social, no más de eso. Jamás en mi vida he interferido en favor de él. Les juro por mi hijo que no sé como se llama", señaló.

Y concluyó: "Yo no soy un ladrón, nunca lo he sido ni lo seré porque nunca he comulgado con esas prácticas. Lo único que le voy a dejar a mi hijo es el bueno nombre de su padre y por lo tanto me pone muy mal que ensucien mi nombre".

"El dinero de la gente no puede terminar en las manos de empresarios amigos del poder. Van cambiando los nombres, pero se reproducen las mismas prácticas", había dicho antes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en referencia al empresario Chien Chia Hong y sus entradas a la Quinta Presidencial.

