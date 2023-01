Máximo Thomsen tomó la decisión de romper el famoso "pacto de silencio" y declaró en el juicio que lo sigue a él junto a los otros siete rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. En su relato, dijo que al salir del boliche “Le Brique” sintió que le “pegaron una piña en la cara” y que él reaccionó “tirando patadas”, y reiteró que “jamás” tuvo “intenciones de matar a nadie”.

Thomsen, uno de los principales acusados por el asesinato del joven estudiante de abogacía ocurrido el 18 de enero de 2020, pidió hablar ante el Tribunal luego de quebrarse en lágrimas antes de que testificara su madre, Rosalía Zárate, ex funcionaria pública.

El imputado primero hizo un exposición en la que contó que fue al boliche Le Brique luego de haberse “mamado” en la playa con sus amigos, y que el local estaba muy lleno. Contó que estaban en la barra del lugar, y que hubo empujones. "A uno de los chicos le gustaba el artista que tocaba en Le Brique, por eso fuimos", agregó el acusado.

El relato de Thomsen sobre el día del asesinato de Fernando

"Yo fui el primero que entré y fuimos directo a la barra a cambiar la consumición que venía con la entrada", comenzó diciendo uno de los rugbiers oriundo de la localidad de Zárate. "Llegamos y cuando llegamos nos quedamos ahí. Estaba tomando con uno de los chicos y conociendo a una chica; estábamos organizando para hacer una previa con ella al día siguiente".

"Había tanta gente que se te volcaba el vaso. Me puse contra la barra y cubría a mi amigo y la chica", precisó. "De repente escucho que alguien me dice basta de empujar, y alguien me responde estamos todos en la misma, no nos podemos mover. Yo digo que no pasa nada y cuando termino de decir eso, un amigo me toca la espalda y le veo que tenía un chichón".

"De repente un seguridad lo estaba levantando, y le pido que lo deje, y el seguridad me dice que también me vaya. Yo me pongo a preguntar por qué me sacan si no hice nada", agregó y continuó su relato: "Fui por el pasillo y sentí que me pegaron dos piñas en las costillas", indicó.

Continuó en su declaración: "Un amigo me empezó a decir que me quedara quieto porque estaba bordó. Ya afuera, fui a donde estaban sentados los chicos y mientras voy caminando, miro para la derecha y veo que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda de gente desconocida".

"Cuando veo eso dije 'se van a pelear' y apenas me meto para sacarlo, me pegan una piña en la cara. Así que reaccioné pegando patadas, pero jamás en la vida lo hice con la intención de matar a alguien", señaló.

"Dicen que yo organicé, que soy el líder, y yo me metí a pelear porque era una persona contra muchos", confesó.

