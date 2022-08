El relato de uno de los pasajeros del micro que cayó a un río en Córdoba: "Tuve miedo, pensé que me moría"

Uno de los pasajeros que estaba a bordo del colectivo que fue impactado por un auto y cayó desde un puente hacia el río Suquía, en Córdoba, relató cómo vivió el trágico momento.

El hombre fue identificado como Juan y era una de las ocho personas, incluyendo al conductora, que viajaban en el micro que sufrió el peligroso accidente en la mañana del domingo. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Video: un colectivo cayó al río desde un puente en Córdoba

"Venía escuchando música con mi celular cuando siento el golpe del auto al colectivo y escucho a mi compañero que venía detrás que insulta. Ahí yo suelto el celular y me agarro con los dos brazos del asiento. Voló el colectivo", narró en diálogo con El Doce de Córdoba.

A su vez, detalló que cuando cayó el colectivo "mi cuerpo se va para adelante y choca mi panza con el asiento de adelante". "Entonces me quedé sin aire. Los vidrios se rompían lento y la gente que estaba sentada voló al suelo. Tuve miedo cuando me quedé sin aire, pensé que me moría", agregó y afirmó que luego se tranquilizó y pudo respirar.

Impactante momento en el que el colectivo cae al agua luego del choque.

"La Policía llegó rápido y primero atendieron rápidamente a los más graves, porque había algunos quebrados", precisó el hombre, quien, como consecuencia del impacto, sufrió una lesión leve en el bazo y otra en el estómago. Según relató, debieron realizarle una "minioperación para cortar el sangrado del bazo".

Con respecto a lo sucedido, señaló que "se ve claramente en el video que el otro auto pasó al 'mangazo'", haciendo referencia a la alta velocidad a la que circulaba el vehículo, el cual era conducido por Wilson Gustavo Rivero Chávez, un hombre de 37 años que quedó detenido y fue imputado por negligencia.

Una ambulancia iba a atender heridos de un choque y mató a un motociclista en Palermo

Cómo fue el impactante accidente

Ocurrió en la ciudad de Córdoba, cuando un colectivo cayó desde un puente y quedó a orillas del Río Suquía tras ser impactado violentamente por un automóvil.

El hecho tuvo lugar en el puente ubicado en la intersección de las calles Maldonado y Costanera Norte. Al recibir el impacto por parte del coche, un Chevrolet Onix, el micro desvió su curso, rompió una baranda y terminó cayendo hacia el curso de agua.

Según lo recabado por las fuentes de la investigación, el auto circulaba a alta velocidad, pasó en rojo y no logró divisar a la unidad de la línea C1, de la empresa Tamse.

Al momento del choque, dentro del colectivo habían siete pasajeros. Ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad aunque hay tres personas que continúan en observación, incluyendo la conductora del ómnibus. El conductor del Chevrolet también resultó con heridas leves y las autoridades creen que habría estado alcoholizado.

Terrible accidente en Moreno: un colectivo mató a un nene de 6 años que quería recoger una bolita

Las cámaras de vigilancia captaron el instante en el que se produce el choque, la caída y las primeras tareas de auxilio por parte de la Policía y los Bomberos a las personas heridas en el interior del colectivo. En principio no podían ingresar al rodado para rescatarlos porque las puertas estaban cerradas, así que uno de ellos trepó e ingresó por una ventanilla.

Luego, empiezan a sacar a los pasajeros para subirlos a las ambulancias. El automóvil, en tanto, quedó estacionado en el puente Maldonado luego del choque.

AS/ff